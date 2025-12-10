Patch Tuesday de décembre 2025 : quelles nouveautés pour Windows 11 ?

En plus des traditionnels correctifs pour combler des failles de sécurité, le Patch Tuesday de décembre 2025 de Microsoft apporte plusieurs nouveautés à Windows 1, notamment dans l'Explorateur et des fonctions d'IA.

Comme tous les deuxièmes mardis de chaque mois, Microsoft a commencé à déployer son traditionnel Patch Tuesday le 9 décembre 2025. En plus des traditionnels indispensables pansements pour corriger des bugs et combler des failles de sécurité, cet ensemble intègre une nouvelle version de Windows 11 pour les éditions 25H2 et 24H2.

Estampillée KB5072033, cette mise à jour comporte plusieurs nouveautés et améliorations pour le système, certaines testées depuis des semaines dans des versions intermédiaires diffusées en avant-première, notamment auprès des membres du programme Windows Insider. Toutefois, comme le précisent les notes officielles de version, certains ajustements ne sont pas visibles immédiatement, Microsoft ayant décidé de les déployer progressivement, ce qui pourra engendrer à la fois confusion et frustration.

KB5072033 pour Windows 11 : une mise à jour chargée

Avec KB5072033, les éditions 25H2 et 24H2 de Windows 11 passent respectivement aux builds 26200.7462 et 26100.7462. La mise à jour regroupe l'ensemble des correctifs de sécurité du mois, ainsi que des ajustements publiés plus tôt en décembre dans une mise à jour optionnelle qui avait posé quelques problèmes (voir notre article).

Au total, 57 failles de sécurité ont été corrigées dans les produits et services Microsoft – dans Windows mais aussi dans Outlook et dans Office ‑ dont 3 failles de type zero-day, c'est-à-dire déjà exploitées par des hackers, ce qui explique l'insistance de Microsoft sur l'importance d'installer ce patch sans attendre. Comme toujours, les références et les caractéristiques exactes de ces vulnérabilités n'intéresseront que les experts en sécurité, qui trouveront tous les détails dans une page dédiée sur le site de l'éditeur.

Cette mise à jour améliore également le composant chargé de gérer l'installation des futures versions. Un élément moins visible, mais qui influence directement la stabilité du système et la fiabilité des mises à jour à venir, si l'on en croit les promesses de Microsoft.

KB5072033 pour Windows 11 : une interface plus cohérente

L'un des reproches fréquents adressés à Windows 11 concerne le manque de cohérence de son interface, avec des reliques du passé héritées de Windows 7 voire d'avant, comme le Panneau de configuration. Au-delà de ces vestiges, cette incohérence frappe surtout le mode sombre, qui affiche encore des fenêtres blanches : alors que l'interface principale et de nombreuses applications se sont mises au diapason des thèmes sombres, des éléments résistent encore. Si tout n'est pas encore parfait, Microsoft a entamé un chantier pour harmoniser certains éléments dans l'Explorateur.

© Windows Latest

Désormais, les boîtes de dialogue de gestion des fichiers (copie, déplacement, suppression) et les barres de progression s'affichent entièrement en mode sombre. Même les invites de confirmation – celles qui demandent s'il faut ignorer, remplacer ou comparer des fichiers – adoptent le design mis à jour.

Toujours dans l'Explorateur, Microsoft a aussi simplifié le menu contextuel – qui s'affiche quand on fait un clic droit sur un élément. Il devient enfin plus compact, avec des icônes plus uniformes et un espacement resserré, rendant l'accès aux commandes fréquentes (Copier, Déplacer vers, Partager) plus direct et moins encombré. Un petit correctif ciblant les aperçus de vignettes vidéo, parfois incorrects à cause de métadonnées EXIF spécifiques, vient parachever cet ensemble d'améliorations.

Un autre changement concerne Windows Search : l'outil adopte désormais la même largeur que le menu Démarrer, ce qui met fin à une incohérence affichée depuis des mois. Le résultat est plus homogène et moins déroutant pour les utilisateurs réguliers.

Les widgets ne sont pas oubliés avec une séparation plus nette entre les actualités et les cartes interactives, une navigation plus fluide, bet des badges de notifications plus évidents. L'ensemble semble plus structuré, même si le tableau n'est pas encore parfait.

Autre changement discret mais utile : la "Drag Tray" – ou "plateau de partage" –, la petite barre qui apparaît lorsqu'on glisse un fichier pour le partager avec un appareil à proximité, peut désormais être désactivée directement. Une option bienvenue pour ceux qui jugeaient cette barre trop intrusive.

KB5072033 pour Windows 11 : de nouveaux réglages pour le quotidien

L'application Paramètres continue sa lente mais inexorable mutation, absorbant progressivement des réglages du vieillissant Panneau de configuration. Cette mise à jour déplace ainsi plusieurs réglages liés au clavier et au curseur vers la section Accessibilité, notamment le délai et la fréquence de répétition des caractères, ainsi que la vitesse de clignotement du curseur. Cette démarche vise à centraliser les options de configuration dans un lieu unique, même si elle demande aux utilisateurs habitués à l'ancien Panneau un petit temps d'adaptation.

En parallèle, la page "Informations système" a été réorganisée pour être plus lisible et offrir un accès plus rapide aux détails importants de l'ordinateur, comme l'état du stockage. De plus, une nouvelle section "Appareils mobiles" fait son apparition. Elle offre un tableau de bord centralisé pour lier et gérer les téléphones associés au PC, permettant d'accéder plus facilement aux autorisations et aux fonctionnalités de continuité comme l'accès aux fichiers du téléphone depuis l'Explorateur de fichiers ou l'utilisation du téléphone comme caméra connectée.

Enfin, la récupération du système après un échec grave est améliorée : l'option de "Récupération rapide de la machine" (QMR) est désormais plus réactive. Plutôt que de multiplier les cycles de vérification en ligne, elle effectue une seule analyse et dirige l'utilisateur vers des options de restauration immédiates s'il n'y a pas de correctif en direct, garantissant ainsi un retour à la productivité plus rapide.

KB5072033 pour Windows 11 : du mieux pour les joueurs

L'univers du jeu vidéo sur Windows n'est pas oublié. Microsoft confirme son attention aux PC portables de jeu et aux consoles portables sous Windows en étendant la compatibilité de l'option "Full Screen Experience" (FSE). Initialement lancée pour certains appareils spécifiques, cette optimisation est désormais accessible à un éventail plus large de machines. Une fois activée, elle permet de faire passer l'interface utilisateur en mode console et de suspendre certaines tâches d'arrière-plan, libérant de la mémoire vive et augmentant potentiellement les performances en jeu.

Un autre correctif ciblé apporte un soulagement à la communauté des joueurs. Un bogue de longue date provoquait l'affichage d'un message erroné "Carte graphique non prise en charge" dans certains titres, semant la confusion chez les utilisateurs possédant pourtant des GPU supportés par AMD ou Nvidia. Ce message d'erreur intempestif disparaît avec cette mise à jour.

Côté divertissement, le mode Xbox Full Screen Experience, pensé pour transformer le PC en console lorsqu'on joue à un jeu du Microsoft Store, s'étend à un plus grand nombre d'appareils. Une amélioration qui intéressera surtout les joueurs sur ordinateurs ultraportables.

Enfin, pour ceux qui utilisent des moniteurs ultra-haute définition (4K ou ultrawide), un affinage du système permet désormais aux applications interrogeant les modes d'affichage de le faire plus rapidement, réduisant ainsi les micro-saccades (micro-stutters) qui pouvaient survenir lors du lancement de jeux ou du basculement entre les modes plein écran et sans bordure

KB5072033 pour Windows 11 : des fonctions supplémentaires pour les PC Copilot+

Si les nouveautés précédentes concernent tous les ordinateurs sous Windows 11, les PC estampillés Copilot+, dotés de puces capables d'exécuter localement des calculs liés à l'IA avec un NPU, profitent de quelques nouveautés exclusives.

Ainsi, les "Effets Windows Studio", qui exploitent l'IA pour améliorer la qualité audio et vidéo (flou d'arrière-plan, correction du regard, etc.), sont désormais étendus aux caméras USB externes et aux caméras secondaires des ordinateurs portables, une demande fréquente des professionnels de la vidéoconférence.

L'outil contextuel "Click to Do", qui s'affiche automatiquement lors de la détection d'une grande image ou d'un tableau, a été rationalisé pour proposer des actions plus claires et rapides (Copier, Enregistrer, Partager). De même, l'Explorateur de fichiers sur ces machines tire parti de la puissance de l'IA.

Par ailleurs, la recherche Windows peut désormais récupérer et catégoriser des photos dans l'application Microsoft Photos en utilisant la recherche sémantique. Au lieu de se fier uniquement aux noms de fichiers ou aux métadonnées simples, le système peut interpréter le contenu d'une image pour des requêtes plus complexes, marquant une avancée dans l'efficacité de la gestion de données personnelles.

Enfin, la barre des tâches accueille un raccourci "Partager avec Copilot", conçu pour partager directement un aperçu d'application avec l'assistant. Certaines options nécessitent toutefois l'activation de BitLocker ou de Windows Hello, ainsi qu'un matériel récent.

KB5072033 pour Windows 11 : un déploiement progressif

Toutes les nouveautés ne sont pas activées immédiatement. Microsoft utilise son système de déploiement progressif pour tester les fonctionnalités avant de les généraliser. Certains utilisateurs voient donc apparaître les retouches d'interface dès maintenant, tandis que d'autres devront patienter plusieurs semaines, ce qui pourra entraîner des frustrations. Les plus impatients peuvent débloquer certaines options via des outils spécialisés comme le célèbre ViVe Tool, mais cette manipulation n'est destinée qu'aux utilisateurs avertis.

Comme toujours, la mise à jour vers la nouvelle version s'effectue avec Windows Update. Elle apparaît sous le sobre et lapidaire intitulé 2025-12 Correctif de sécurité (KB5072033) (26200.7462). Mais si elle est déjà disponible, nous vous conseillons, comme toujours d'attendre au moins quelques jours avant de l'installer.

Microsoft nous a en effet trop habitués ces derniers temps à diffuser des versions mal finies, qui posaient plus de problèmes qu'elles n'en résolvaient. Certes, l'éditeur promet de mieux soigner ses mises à jour et même, ô miracle, d'optimiser enfin Windows 11 pour le rendre plus stable et plus rapide. Mais, comme en politique, les promesses n'engagent que ceux qui les croient : et si l'on peut espérer que 2026 sera meilleur que 2025 dans l'environnement Microsoft, l'expérience nous incite à la patience et à la prudence.