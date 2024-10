Windows 24H2 a un bug très curieux : les experts s'interrogent

Le déploiement de Windows 24H2 ne se déroule pas sereinement, de nombreux utilisateurs se plaignant d'un énorme fichier temporaire impossible à effacer. Les experts s'interrogent sur ce curieux problème en attendant les explications de Microsoft.

La nouvelle mise à jour de Windows 11, connue sous le nom de 24H2, est actuellement en cours de déploiement sur de nombreux ordinateurs à travers le monde. Comme souvent avec les grandes mises à jour du système d'exploitation de Microsoft, des bugs ont rapidement été repérés par les utilisateurs. Si certains sont mineurs, un bug en particulier attire l'attention des experts et des utilisateurs. Celui-ci touche l'espace de stockage de manière assez inhabituelle : la mise à jour génère un cache de près de 9 Go qui ne peut pas être supprimé, même après plusieurs tentatives.

Bug Windows 11 24H2 : un fichier temporaire de 9 Go impossible à effacer

Comme pour toute mise à jour majeure de Windows, l'installation de la version 24H2 génère des fichiers temporaires nécessaires à son bon déroulement. Cependant, ces fichiers temporaires devraient normalement pouvoir être supprimés une fois la mise à jour installée. Le problème est que, dans cette version, environ 8,63 Go de ces fichiers ne peuvent pas être effacés, laissant de nombreux utilisateurs perplexes.

Comme souvent, c'est le site spécialisé Windows Latest qui a signalé le problème, en relevant de nombreuses plaintes sur le hub de commentaires de Microsoft et sur le forum Reddit. De nombreux utilisateurs ont ainsi signalé que malgré plusieurs tentatives de nettoyage via les outils de Windows, comme l'utilitaire de gestion du stockage ou le fameux " Nettoyage de disque ", ces fichiers restent présents sur leur disque dur. Cela peut être particulièrement frustrant pour ceux disposant de peu d'espace de stockage, en particulier ceux qui utilisent des SSD de capacité limitée.

© Windows Latest

Bug Windows 11 24H2 : une nouvelle fonction mal comprise ?

Alors que certains utilisateurs considèrent cette situation comme un bug pur et simple, des experts s'interrogent sur la véritable nature de ces fichiers. En effet, avec Windows 11 24H2, Microsoft a introduit un nouveau système de gestion des mises à jour, appelé " mises à jour cumulatives ". Ce système permet à l'OS de ne télécharger que les modifications les plus récentes depuis une version de base appelée " point de contrôle ", réduisant ainsi la taille des mises à jour futures.

L'hypothèse avancée par certains analystes est que les 8,63 Go de fichiers temporaires pourraient être liés à cette nouvelle méthode. En conservant certaines données pour les mises à jour futures, Windows pourrait avoir besoin de ces fichiers pour garantir une installation plus rapide et plus fluide des prochaines mises à jour. Si cette hypothèse s'avère correcte, il ne s'agirait donc pas d'un bug à proprement parler, mais plutôt d'un effet secondaire de ce nouveau système. Microsoft, pour sa part, n'a pas encore communiqué officiellement sur cette théorie.

Quelle que soit l'origine de ces fichiers, le fait est qu'ils prennent beaucoup d'espace sur le disque dur des utilisateurs, et surtout, qu'ils ne peuvent pas être supprimés par les méthodes habituelles. Cela a suscité la frustration de nombreux utilisateurs, notamment ceux dont les ordinateurs sont équipés de disques durs de petite capacité. Dans certains cas, ce bug peut entraîner des problèmes de performances, ou encore des messages d'alerte indiquant que l'espace de stockage est insuffisant pour installer d'autres mises à jour ou programmes.

Pour tenter de résoudre le problème, certains utilisateurs ont opté pour des solutions plus radicales, comme une réinstallation complète de Windows 11 24H2 via une clé USB. Bien que cela permette effectivement de récupérer l'espace perdu, il s'agit d'une solution complexe et chronophage, loin d'être idéale pour la majorité des utilisateurs.

Bug Windows 11 24H2 : mieux vaut attendre les explications de Microsoft

Heureusement, selon les informations recueillies par Microsoft est conscient de l'existence de ce bug et travaille actuellement sur un correctif. Si aucune date précise n'a encore été annoncée pour la sortie de cette mise à jour corrective, il est probable qu'un patch soit déployé dans les prochaines semaines afin de permettre aux utilisateurs de récupérer l'espace de stockage inutilisé. En attendant, il est recommandé de ne pas tenter de supprimer manuellement ces fichiers en utilisant des méthodes alternatives, car cela pourrait perturber le bon fonctionnement des futures mises à jour de Windows.

Le problème des fichiers temporaires dans la version 24H2 de Windows 11 montre une fois de plus que les mises à jour majeures des systèmes d'exploitation, même après des phases de test en interne, peuvent réserver leur lot de surprises. Si ce bug ne met pas en danger la sécurité des utilisateurs, il soulève des questions sur la gestion des mises à jour et sur les ressources qu'elles mobilisent, notamment en termes de stockage. Les experts espèrent que Microsoft fournira bientôt plus de détails et une solution pérenne pour remédier à ce problème gênant.

En attendant, la patience est de mise pour ceux qui sont touchés par ce bug. Microsoft devrait prochainement publier des informations supplémentaires, et il est conseillé de surveiller de près les prochaines mises à jour de sécurité et de maintenance. Pour l'instant, les experts s'interrogent toujours : est-ce vraiment un bug, ou une simple fonctionnalité mal comprise ? Seul le temps nous le dira.