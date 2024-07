Panne informatique mondiale : pourquoi des milliers d'entreprises sont à l'arrêt

Panique sur la planète ce vendredi 19 juillet : des milliers d'entreprises et de services sont à l'arrêt dans le monde, suite à un énorme bug lors d'une mise à jour d'un logiciel Windows. Voici ce qu'il faut savoir sur cette panne inédite aux conséquences impressionnantes sur des millions de PC et de serveurs..

Vendredi noir pour des milliers d'entreprises à travers le monde. Une panne informatique géante touche depuis tôt ce matin des millions de PC animés par Windows. Aéroports et compagnies aériennes, hôpitaux, chaînes de télévision, médias en ligne, banques, agences gouvernementales… de nombreux services sont à l'arrêt et dans l'impossibilité d'être assurés pour le moment. Paradoxalement, cette panne mondiale n'est pas due à une cyberattaque mais le fruit d'une mise à jour déployée par CrowdStrike, une société américaine spécialisée dans… la cybersécurité justement.

Une mise à jour défectueuse pour colmater une faille, déployée à grande échelle, et c'est la panique. La panne ne touche visiblement que le PC animés par Windows 10. Elle se caractérise par l'apparition d'un écran bleu (BSOD) invitant à redémarrer l'ordinateur en mode récupération (Recovery) mais sans succès en provoquant des redémarrages en boucle. Mais pourquoi des millions de PC à travers le monde subissent ces dysfonctionnements ? C'est que CrowdStrike opère une protection et une surveillance sur des milliers de serveurs des services Azure de Microsoft. Par ricochet, les très nombreuses entreprises qui utilisent les services de Microsoft se voient impactées. Et l'effet boule de neige est impressionnant. Aux États-Unis par exemple, les grandes compagnies aériennes comme Delta, United ou encore American Airlines sont obligées de garder leurs avions cloués au sol. Les vols ne sont donc plus assurés au départ comme à l'arrivée. Les aéroports allemands, espagnols, britanniques, hollandais ou encore hongrois pâtissent eux aussi du phénomène. Selon ADP (Aéroports de Paris), Roissy CDG et Orly ne seraient pas affectés. Néanmoins, des retards restent forts probables compte tenu de la situation à l'étranger.

En France toujours, de grandes entreprises comme TF1, le Figaro, la Fnac, Mondial Relay, Canal+, Orange… la liste s'allonge d'heure en heure. Même la RATP a été touchée dans la matinée.

Panne informatique mondiale : un correctif en cours de déploiement

À 11h45 (heure française), George Kurtz a pris la parole sur X afin de rassurer ses clients. Il indique ainsi : "Le problème a été identifié, isolé et un correctif a été déployé. Nous renvoyons les clients au portail d'assistance pour connaître les dernières mises à jour et continuerons à fournir des mises à jour complètes et continues sur notre site Web. Nous recommandons en outre aux organisations de s'assurer qu'elles communiquent avec les représentants CrowdStrike via les canaux officiels ".

Les administrateurs de parcs informatiques peuvent donc commencer à respirer. Parallèlement, CrowdStrike fournit la marche à suivre sur votre PC perdure à redémarrer en boucle. Il faut tout d'abord redémarrer l'ordinateur en mode sans échec en pressant la touche F4 durant le démarrage (voir notre fiche pratique sur le démarrage de Windows en mode sans échec). Une fois le PC accessible, ouvrez le dossier \Windows\System32\drivers\CrowdStrike. Repérez le fichier csagent.sys ou C-00000291*.sys (l'étoile symbolise une longue liste de chiffres). Supprimez cet élément et redémarrez le PC. Tout devrait rentrer dans l'ordre.

Néanmoins, il apparaît étrange de la part de CrowdStrike de déployer une telle mise à jour en pleine saison estivale au moment où les aéroports et autres services logistiques sont mis à rude épreuve. Et la punition pour cette bourde mondiale n'a pas tardé à arriver. L'action de CrowdStrike a plongé de 20 % en préouverture de la bourse de Wall Street à New York. Au-delà de cette importante perte de capitalisation, il y a fort à parier que l'éditeur peine à se remettre de cet événement quand les milliers d'entreprises touchées par sa bévue vont lui demander des comptes… à commencer par Microsoft.