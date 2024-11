"Cette astuce toute simple permet d'utiliser Windows sans compte Microsoft"

Lorsque vous configurez votre PC, Windows impose désormais d'utiliser un compte Microsoft. Mais il existe une astuce toute simple pour contourner cette obligation. Et tout le monde ne la connait pas.

Elon Musk, l'exubérant patron de Tesla et SpaceX, est un habitué des coups de gueule et de sang sur les réseaux sociaux, réseaux sur lesquels il ne manque jamais une occasion de faire connaître son opinion ou son mécontentement. Il y a quelques mois, le magnat des nouvelles technologies a ainsi pesté contre Windows sur sa plateforme préférée, X (ex-Twitter, qu'il a rachetée en 2022 avant de la rebaptiser). Dans un billet publié le 25 février 2024, le milliardaire racontait qu'après avoir acheté un nouveau PC, il avait découvert à sa grande surprise qu'il devait créer un compte Microsoft pour pouvoir l'utiliser, en demandant au passage si c'était le cas pour tout le monde.

© X

Une surprise étonnante dans la mesure où cette exigence n'est pas nouvelle. En effet, depuis plusieurs années déjà, Microsoft impose de créer un compte pour utiliser son système d'exploitation. Et de préférence un compte Microsoft. Lors du premier démarrage d'un nouveau PC ou de la réinstallation de Windows, l'assistant de configuration demande ainsi de se connecter à un compte Microsoft existant ou d'en créer un, sans proposer d'autre option pour poursuivre le processus.

Certes, l'utilisation d'un compte Microsoft offre de nombreux avantages comme un espace de stockage en ligne gratuit sur OneDrive, le partage de données et de fichiers entre plusieurs appareils ou encore l'accès aux versions gratuites de Word, Excel et PowerPoint. Mais cette obligation n'est pas du goût de tout le monde, d'autant que la connexion à un compte Microsoft permet à l'entreprise de pister ses utilisateurs à travers leurs différents appareils et leurs activités.

Il existe pourtant une astuce très simple permettant de contourner cette contrainte pour utiliser Windows, qu'Elon semble ne pas connaître (ou feint de ne pas connaître). Si certains recommandent de déconnecter son ordinateur d'Internet lors de l'installation de Windows, cette façon de procéder n'est pas pratique car il n'est pas facile de désactiver la carte Wi-Fi intégrée à un ordinateur portable, par exemple. Une méthode beaucoup plus simple consiste à se connecter avec un compte Microsoft... qui n'existe pas !

Durant le processus de configuration de Windows, lorsque vous arrivez sur l'écran "Ajoutez votre compte Microsoft", saisissez simplement une adresse inexistante, comme 0@0.com, et un mot de passe tout aussi inexistant, tel que 0. Lorsque vous cliquerez sur le bouton Suivant, un message vous dira qu'une erreur est survenue… et vous proposera de continuer en utilisant un compte local ! Il nous vous restera alors plus qu'à choisir un nom d'utilisateur, un mot de passe pour ouvrir Windows et trois questions secrètes auxquelles répondre en cas d'oubli de votre mot de passe.

Bien que cette astuce soit d'une facilité déconcertante, on peut regretter que Microsoft ne propose plus d'option explicite pour installer Windows avec un compte local en cherche à forcer la main aux utilisateurs pour se connecter avec un compte en ligne. Cette stratégie pour rendre ses clients captifs de son écosystème n'est pas venue de nulle part. Elle s'inspire directement des pratiques d'un autre acteur majeur : Apple. La marque à la pomme croquée impose en effet depuis des lustres l'utilisation d'un compte Apple pour utiliser ses ordinateurs, sans que cette obligation ne soulève aucune protestation parmi ses aficionados. Une différence de perception étonnante, que certains justifieront peut-être par la gestion des données personnelles prétendument vertueuse d'Apple, mais qui rappelle surtout qu'avec un marketing savamment travaillé, une politique de rétention des utilisateurs finit paraître acceptable.