Cette lessive de hard discount est meilleure que les grandes marques (et beaucoup moins chère)

Une association de consommateurs allemands a testé 24 lessives. Celle d'une célèbre enseigne de hard discount se révèle bien meilleure que les grandes marques classiques. Et c'est aussi la moins chère !

"Omo lave plus blanc que blanc", s'amusait Coluche dans l'un de ses plus célèbres sketchs. Depuis des décennies, les publicités pour les lessives ne cessent de vanter les pouvoirs magiques de ces détergents industriels, toujours plus puissants et plus respectueux de l'environnement. Et la réclame aidant, quand on choisit une lessive, on pourrait penser que les marques les plus chères sont les plus efficaces. Pourtant, selon la Stiftung Warentest, une organisation de consommateurs allemande similaire à l'UFC-Que choisir et à 60 millions de consommateurs, cette croyance n'est pas fondée. Au contraire, après avoir 24 produits lors d'un grand test, elle a révélé que les lessives bon marché peuvent être aussi efficaces, voire meilleures, que leurs homologues plus coûteux.

De fait, c'est une lessive de hard discount qui s'est distinguée lors des tests, pourtant très rigoureux, devant les grandes marques traditionnelles. Un résultat surprenant pour beaucoup, mais qui prouve une nouvelle fois que qualité et petit prix ne sont pas incompatibles. D'ailleurs, c'est également cette même lessive qui était arrivée en tête lors d'un comparatif similaire mené par l'UFC-Que choisir, preuve que l'efficacité de cette lessive bon marché dépasse les frontières !

C'est la lessive Tandil Ultra Plus d'Aldi qui a remporté la première place du test de la Stiftung Warentest devant les produits de marques prestigieuses comme Persil Universal ou Ariel Compact, jugées très bonnes également en termes de nettoyage, mais qui ont perdu des points sur l'affichage de leur composition et la protection des textiles. Et avec un prix de 9,99 euros pour un paquet de 4,225 kg – soit 2,36 euros par kilo –, la lessive est beaucoup plus accessible que celles de Persil, les plus chères du comparatif !

© Aldi

Une autre conclusion importante du test est que, de façon générale, les lessives en poudre s'avèrent plus efficaces que les détergents liquides ou en capsules de gel. Bien que pratiques à l'usage, ces dernières n'ont pas obtenu d'aussi bonnes notes en nettoyage avec des résultats seulement satisfaisants. Et les liquides comme les gels sont beaucoup plus chers que les poudres ; un comble quand on songe que ces produits sont fabriqués à base de poudre, avec simplement de l'eau ajoutée…

Cette étude, qui rejoint les tests régulièrement menés par l'UFC-Que choisir et 60 millions de consommateurs, ne montre pas seulement que les lessives en poudre sont meilleurs que détergents liquides ou en gel, notamment pour les lavages intensifs : elle prouve aussi, et surtout, que les produits de distributeurs comme Aldi ou Lidl peuvent être aussi bons et même meilleurs que ceux de grandes marques. Et pour un prix bien inférieur dans la mesure où ces enseignes ne dépensent pas autant en publicité. Une excellente raison d'aller contre les préjugés et de les juger par vous-même, surtout en cette période d'inflation généralisée où les prix ont grimpé parfois pour de mauvaises raisons…