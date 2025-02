Cette caméra espion serait capable de distinguer des visages depuis l'espace

Des chercheurs chinois viennent de mettre au point une caméra d'espionnage très haute définition, capable de distinguer des visages à grande distance, depuis des satellites.

On pourrait croire l'invention sortie d'un film ou d'un roman de science fiction : des chercheurs chinois affirment avoir mis au point une caméra capable de distinguer des visages humains depuis l'espace, une avancée qui pourrait révolutionner la surveillance mondiale. Comme l'explique un article publié dans le South China Morning Post, cette technologie d'imagerie dépasse de loin les capacités actuelles, plaçant la Chine en tête dans la course à l'innovation en télédétection.

Les essais réalisés sur le lac Qinghai ont démontré la capacité impressionnante de cet appareil à capturer des images d'une netteté exceptionnelle à plus de 100 km de distance. Grâce à une combinaison de microlentilles et d'algorithmes de réduction du bruit optique, la caméra a pu identifier des éléments minuscules avec une précision de 15,6 millimètres, un exploit sans précédent dans le domaine de l'imagerie spatiale.

Cette capacité de détection des visages depuis l'espace représente un tournant majeur dans le domaine de la surveillance. En termes militaires, elle permettrait de suivre et d'identifier des individus sur de vastes zones géographiques, rendant la surveillance de cibles précises infiniment plus efficace. La Chine pourrait ainsi renforcer ses capacités d'observation et de renseignement, tant pour le contrôle interne que pour surveiller des territoires éloignés. Cette technologie pourrait notamment être utilisée dans la reconnaissance biométrique de cibles mobiles, rendant l'espionnage à grande échelle beaucoup plus précis et plus discret. Associée à des drones militaires, elle permettrait de mener des opérations d'élimination ciblées avec une précision inédite, sans nécessiter d'observateurs à proximité.

© photomaru - 123RF

Pour autant, l'utilisation de cette caméra ne se limiterait pas au seul domaine militaire. Elle pourrait également trouver des applications dans la surveillance civile, comme la gestion des foules ou le suivi de populations à des fins de sécurité nationale. D'autres usages plus pacifiques incluent la gestion des catastrophes naturelles, en permettant d'identifier rapidement des personnes en détresse dans des zones sinistrées.

Les performances de cette caméra sont certes impressionnantes, mais elles ne sont pas sans limites. Les tests ont été effectués sous des conditions météorologiques idéales, laissant planer des doutes sur l'efficacité de l'appareil en présence de nuages ou de pluie. De plus, l'absorption atmosphérique pourrait altérer la qualité des images lors d'intempéries, ce qui limiterait son utilisation en conditions réelles.

Néanmoins, l'idée de capter des données biométriques à cette échelle inquiète les défenseurs des libertés individuelles, qui redoutent des dérives en matière de respect de la vie privée, notamment dans un pays qui pratique déjà la vidéosurveillance à grande échelle pour contrôler le comportement de ses citoyens. Si la technologie s'avère aussi performante qu'annoncé, elle pourrait redéfinir les normes de la surveillance mondiale. Toutefois, l'absence de cadre juridique international pour encadrer l'usage de telles technologies pose la question de leur régulation, notamment en ce qui concerne les droits à la vie privée et la militarisation de l'espace.