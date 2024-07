Vous pouvez maintenant payer avec la paume de votre main dans ce magasin

Grâce à une technologie française, vous n'aurez bientôt plus besoin d'utiliser votre carte bancaire ou votre smartphone pour payer à la caisse dans ce magasin : la paume de votre main suffira !

Depuis le Covid et la peur panique de toucher une surface contaminée qui en a découlé, de nombreux consommateurs ont pris l'habitude de payer sans contact, avec une carte bancaire ou un smartphone. Et force est de constater que cela permet de gagner un temps considérable et de diminuer les longues files d'attente à la caisse. Mais nous sommes toujours à la recherche de moyens plus légers, plus rapides et plus sûrs pour régler nos achats. Et la piste la plus prometteuse semble être ni plus ni moins que la paume de la main. Ce serait pratique : aucun risque de la perdre ou de l'oublier, quelques secondes suffiraient pour régler le montant de nos courses. On pourrait payer n'importe quand sans avoir rien à emporter avec nous !

Ce scénario qui, il y a quelques années encore, semblait tout droit tiré d'un roman de science-fiction, va devenir réalité le 29 juillet prochain, dans le magasin Carrefour Market Paris Seine, dans le 6e arrondissement de la capitale. En effet, l'enseigne va expérimenter la technologie de la société française Ingenico, un acteur important du secteur des terminaux de paiement – elle est aujourd'hui à l'origine d'un terminal de paiement sur trois dans le monde.

Cette dernière ambitionne d'utiliser les données biométriques des veines de la main pour faciliter le processus de paiement en magasin. Concrètement, les clients "cobayes" n'auront qu'à positionner leur main à dix centimètres d'un terminal de paiement équipé d'un scanner pour régler leurs achats. Magique !

© Ingenico

Cette technologie repose sur la reconnaissance palmaire. Le principe est simple. Une machine numérise la main par le biais d'un capteur infrarouge en analysant son flux sanguin afin d'établir son schéma veineux. Elle associe ensuite ce motif unique – il est propre à chaque personne, comme des empreintes digitales – à une carte bancaire, sous la forme d'une suite de chiffres. Un procédé décrit comme le plus sécurisé, puisque la paume de la main serait l'élément le plus sûr d'un point de vue biométrique, devant l'iris ou l'empreinte digitale.

L'objectif est de "fluidifier le passage en caisse et [d']améliorer le parcours client", explique Carrefour dans un communiqué. L'enseigne insiste sur "une très forte sécurité" liée aux données personnelles et bancaires, et compte profiter des Jeux olympiques de Paris 2024 – dont elle est un partenaire majeur – pour expérimenter la technologie.

Notons qu'Amazon propose le même type de service aux États-Unis avec Amazon One, une application qui permet aux consommateurs américains de s'inscrire directement par le biais de leur smartphone pour régler leurs achats d'un simple mouvement de la main dans ses boutiques. La France n'est cependant pas concernée pour le moment.