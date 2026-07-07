Test de la Logitech Mobi Fold : une souris pliable sympathique mais pas très ergonomique

Compacte, légère et bourrée de fonctions pratiques, la Mobil Fold possède plusieurs atouts pour les utilisateurs d'ordinateur portable qui n'aiment pas travailler au pavé tactile. Mais cette souris pliable reste moins ergonomique d'un modèle classique.

Peut-on réinventer la souris en 2026 ? Ou, tout du moins, en proposer une version originale ? C'est visiblement la question que s'est posée Logitech, grand spécialiste des périphériques informatiques, qui possède une longue expérience et un réel savoir-faire en matière de "mulot", avec un catalogue qui regorge de références en tout genre.

Sans chercher à révolutionner le concept fondamental, le constructeur suisse s'est intéressé à une catégorie particulière d'utilisateurs pour leur proposer un modèle adapté à leurs besoins : les nomades qui passent l'essentiel de leur temps sur un ordinateur portable et qui ne sont pas toujours à l'aise avec le pavé tactile. Bien sûr, il est toujours possible de connecter une souris classique, avec ou sans fil, pour manipuler le curseur et sélectionner des éléments à l'écran : c'est la solution la plus simple et la plus adoptée par les réfractaires au trackpad. Mais, même s'il existe depuis des lustres des souris plates compactes voire miniatures, certains trouvent les modèles traditionnels trop gros et pas faciles à transporter.

C'est pourquoi Logitech a cherché une autre voie, en imaginant une souris pliable : la Mobi Fold. Ce n'est certes pas la première du genre. Microsoft a sorti il y a plusieurs années la Surface Arc, un modèle conçu sur le même principe. Et plusieurs marques chinois obscures proposent des modèles similaires – des copies plus ou moins réussies – que l'on trouve à vil prix sur AliExpress par exemple. Mais le Suisse compte bien se démarquer de la concurrence avec quelques atouts exclusifs.

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Logitech Mobi Fold : l'avis de CCM Compacité en mode plié

Belle qualité de fabrication

Grande légèreté

Fonctionnement sur batterie

Boutons principaux très silencieux

Fonction Easy Switch pour une utilisation sur trois appareils

Personnalisation des boutons avec le logiciel Logi Options+ Prix élevé

Forme peu agréable en mode déplié

Zone tactile peu précise

Boutons secondaires durs et bruyants

Logitech Mobi Fold : compacte mais complète

Dès le déballage, on comprend l'intérêt principal de la Mobil Fold. Complètement pliée, elle est réellement ultra compacte, un peu à la manière d'un téléphone à clapet d'antan. C'est un simple bloc de 57 mm de largeur, 63 mm de longueur et 19 mm d'épaisseur. Et pour un poids très raisonnable, de seulement 79 g. Aucun souci donc pour la glisser dans une sacoche ou même une poche de veste ou de pantalon. Sur ce plan, Logitech a vraiment très fort ! D'autant que l'objet inspire confiance, avec une densité respirant la solidité.

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Pour l'utiliser, il suffit de la déplier. Ses deux parties se déploient alors autour de sa charnière protégée par une série de plis assez esthétiques. Elle prend ainsi une forme d'accent circonflexe, avec un angle de 130 degrés, en occupant bien évidement un volume plus important : toujours 57 mm de largeur,, mais 120 mm de longueur et 32 mm de hauteur.

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Et pas besoin de l'allumer avec un quelconque interrupteur : elle se met en route automatiquement dès qu'on la déplie, comme le signale une diode verte qui s'illumine quelques secondes. Pas besoin non plus de mettre des piles : Logitech a eu en effet la bonne idée de doter la Mobi Fold d'une batterie de type Li-Po d'une capacité de 100 mAh qui lui assure en théorie une autonomie d'un mois et qui se recharge via une prise USB-C placée sur sa tranche arrière.

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Au-dessous, à l'avant, on trouve un capteur optique de type PAW3222 offrant une résolution de 4000 dpi (points par pouce), largement suffisante pour une utilisation classique. Et, à proximité, un minuscule bouton associé à la fonction Easy Switch de Logitech, qui permet de choisir l'appareil à contrôler avec la souris. De fait, comme d'autres produits du constructeur, la Mobi Fold peut être associée via Bluetooth à trois ordinateurs différents, sous Windows, macOS, Linux ou même ChromeOS, et mais aussi à des tablettes sous Android ou iPadOS ! Et c'est en appuyant à plusieurs reprises sur ce petit bouton que l'on sélectionne 'l'appareil à utiliser à un moment donné – un seul à la fois, évidemment. Une fonction ultra pratique pour tous ceux qui jonglent entre plusieurs ordinateurs – un fixe et un portable, par exemple – et qui ne souhaitent pas s'encombrer de plusieurs souris – d'autant qu'il est possible de faire de même avec plusieurs claviers Logitech.

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En pratique, l'appairage se fait rapidement et simplement, comme c'est le cas aujourd'hui avec la plupart des périphériques Bluetooth. Et il est possible d'utiliser à la pace du Bluetooth le système radio propriétaire de Logitech, à l'aide d'un récepteur sous forme de clé USB Logi Bolt, ce que nous n'avons pas testé.

Logitech Mobi Fold : des boutons programmables

Une fois en place, la Mobi Fold s'utilise comme une souris presque classique. Sa partie avant supérieure est ainsi munie de deux grands boutons classiques – gauche et droit –, et, en lieu et place de la classique molette, d'une sorte de ruban tactile qui joue le même rôle. Il suffit ainsi de glisser le doigt vers le haut ou vers le bas pour faire défiler une page Web dans un navigateur par exemple. On peut également cliquer sur ce ruban, notamment pour aller à la page suivante — en appuyant en haut — ou revenir en arrière – en appuyant en bas – dans un navigateur, par exemple. De fait, ces deux zones cliquables remplacent les petits boutons avant-arrière qui équipent la plupart des souris, et dont la Mobi Fold est démunie.

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Une idée judicieuse, d'autant que le sens de défilement du ruban tactile et le rôle de ses deux boutons peuvent être paramétrés dans le logiciel Logi Options+ – commun à de nombreux produits Logitech –, ce qui permet notamment de les affecter à d'autres actions : réglage du volume sonore, copier-coller, annulation de la dernière action effectuée, raccourci clavier à définir, etc.

Mieux encore : on peut leur attribuer un rôle différent selon l'application en cours d'utilisation. Par exemple, retour et avance dans un navigateur comme Chrome ou Edge, démarrer et arrêter la vidéo et activer ou couper le micro dans une appli de visio comme Teams. Un excellent point qui offre une grande liberté en terme de personnalisation, ce que les utilisateurs exigeants apprécieront. On le voit, Logitech a pensé à tout.

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Logitech Mobi Fold : une ergonomie très particulière

En revanche, la prise en main de la Mobi Fold est assez déconcertante, pur en pas dire décevante. Et pour cause : sa forme de A aplati n'épouse pas le creux de la main, ce qui est d'emblée déstabilisant et désagréable. On ne retrouve pas la rondeur d'une souris normale, non seulement pour poser la paume mais aussi pour la manipuler, ses flancs, même arrondis, n'offrant pas une préhension aussi naturelle. Certes, la gêne s'atténue un peu après une période d'adaptation, mais même après plusieurs heures d'utilisation, on ne retrouve pas le confort d'une souris ordinaire, le format anguleux entraînant une crispation constante de la main – ce qui n'est évidemment pas le but recherché.

Et le tableau ne s'arrange guère avec les commandes digitales – au sens français du terme, comme il se doit. De fait, si les deux boutons principaux s'avèrent très silencieux quand on les enfoncent, il se révèlent plus souples à leur extrémité, en raison d'une course plus grande que dans leur partie intérieure. Mieux vaut donc garder les doigts au bord, car les clics sont plus durs quand on les descend vers le corps de la souris.

Quant au ruban tactile, si son principe est astucieux, il n'est pas aussi doux et fluide qu'une molette traditionnelle : il faut activer le mode fluide dans le logiciel Logi Options+ pour atténuer son comportement vif et saccadé, qui nuit à la précision des défilements, et s'approcher de la fluidité. Même déception pour ses boutons auxiliaires, qui s'avèrent durs, bruyants et pas vraiment agréables à manipuler.

Fort heureusement, la glisse reste agréable aussi bien sur une table directement que sur un tapis de souris – elle est même plus douce que certaines souris classiques, plus lourdes. Mais si le curseur se déplace vite et en douceur, tant qu'on se contente de survoler l'écran, la sélection d'un mot ou d'une portion de texte dans un document ou sur une page Web tourne vite à une épreuve pour les nerfs : il faut s'y reprendre à plusieurs reprises avant de trouver un mouvement qui reste aussi imprécis qu'inconfortable. La faute en revient encore une fois à la forme de la Mobi Fold et, surtout, à ses deux boutons principaux qu'il faut enfoncer à leur extrémité, et pas au milieu. Clairement, elle n'est pas adaptée à toutes les mains, certaines devant rester constamment crispées. Pas idéal pour dessiner dans un logiciel graphique ou dans les applications qui exigent une grand précision de mouvement !

Ne noircissons pas trop le tableau : si les premières heures sont assez déstabilisantes, on finit par s'habituer au maniement et à l'ergonomie de la Mobi Fold, même si l'on ne retrouve jamais le confort et la précision d'une souris classique de bonne qualité – et Logitech en propose plusieurs à son catalogue. Il faut juste être conscient qu'il s'agit avant tout d'un périphérique accessoire, à utiliser dans des circonstances particulières, et notamment en voyage, pas sur un bureau quotidien.

Logitech Mobi Fold : une souris hors normes

Logitech Mobi Fold

Au final, on le voit, si l'intention est bonne, le résultat laisse à désirer. Certes, le pari de la mobilité et de la compacité est vraiment réussi. Une fois pliée, la Mobi Fold est réellement pratique à transporter. Elle est également facile à connecter et à configurer, via l'application Logi Options+, qui offre de nombreuses options bienvenues de personnalisation. Comme d'autres produits Logitech, on peut l'utiliser alternativement ou parallèlement sur trois ordinateurs grâce à l'excellente fonction Easy Switch. Et son autonomie très correcte promet de longues heures d'utilisation avant de passer par la case recharge.

Mais il manque une qualité essentielle : l'ergonomie. Non seulement la forme "anguleuse" n'est pas très confortable, mais en plus en plus, les boutons et le ruban tactile ne sont pas agréables. Bien sûr, on s'y adapte après quelques heures de maniement, mais on reste loin de la préhension et de la précision d'une souris classique. Car ce que l'on attend avant tout d'uns souris, c'est d'être le prolongement naturel de la main, et de se faire oublier. Et ce n'est pas vraiment le cas ici, malgré l'indéniable savoir faire de Logitech.

Dernier grief : le prix. À 80 euros au tarif officiel, on paie cher le côté pliable et rechargeable. Et même si l'on connaît la qualité de fabrications des produits Logitech, il faut avouer que la facture est salée quand on sait que, sur Amazon ou AliExpress, on trouve pour une poignée d'euros – parfois moins de 5 euros ! – des souris Bluetooth plates – des modèles génériques d'obscures marques chinoises – quasiment aussi pratiques à transporter et bien plus agréables à utiliser.

Bref, la Mobi Fold ne conviendra pas à tout le monde. Et si sa compacité, ses fonctions et ses options de personnalisation constituent d'indéniables atouts pour les nomades travaillant sur ordinateur portable, mieux vaut la prendre réellement en main avant de l'acheter..