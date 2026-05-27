Logitech Signature Comfort Plus : un clavier et une souris à coussinet pour soulager les mains

Avec sa nouvelle gamme Comfort Plus, Logitech innove en proposant un clavier et une souris bureautoques sans fil dotés de coussinets ergonomiques destinés à soulager les mains et les poignets durant les longues journées d'utilisation.

Quand on passe des heures à travailler sur un ordinateur avec un clavier et une souris, la fatigue et les douleurs finissent toujours par se manifester aux mêmes endroits : le poignet, la paume, parfois l'avant-bras. Des symptômes bien connus qui doivent autant aux postures qu'aux périphériques eux-mêmes, pas toujours très ergonomiques.

Et c'est précisément à ce problème quotidien que Logitech a décidé de s'attaquer avec sa nouvelle gamme Signature Comfort Plus. Le grand spécialiste suisse a en effet lancé le 26 mai 2026 un clavier et une souris sans fil dotés de coussinets. L'idée n'est pas de basculer dans l'ergonomie "radicale" – pas de souris verticale ni de clavier fractionné – mais de rendre des périphériques bureautiques très ordinaires plus agréables à utiliser sur la durée.

Logitech M850 L : un petit coussin sous la paume

La pièce maîtresse de cette gamme est la souris M850 L, vendue 55 euros. Ce qui la distingue d'emblée des modèles classiques tient en un détail physique : elle intègre un coussin de paume rembourré, recouvert d'un tissu polyuréthane ultra doux, imperméable et facilement nettoyable. Logitech indique avoir calibré ce coussin à partir de tests menés en conditions réelles avec des utilisateurs en environnement professionnel, et précise que la mousse a été conçue pour ne pas se déformer à l'usage. Il s'agit, selon la marque, d'une première dans l'industrie pour une souris grand public.

© Logitech

La M850 L est strictement réservée aux droitiers. Sa forme sculptée est renforcée par des grips latéraux en caoutchouc, tandis que les clics sont silencieux et que la molette SmartWheel offre deux modes de défilement : ligne par ligne ou en mode ultra-rapide. Un bouton personnalisable est présent au-dessus de la molette, et deux boutons supplémentaires sont positionnés sur le flanc gauche, pour naviguer dans les pages ou déclencher des actions selon les préférences de l'utilisateur. La résolution s'étend de 400 à 4 000 DPI. Détail important : Logitech promet une autonomie de 24 mois avec une seule pile AA, ce qui est vraiment impressionnant..

© Logitech

Pour ceux qui n'ont pas besoin du coussin, Logitech propose également la M840 L à 50 euros, version allégée du même modèle, sans le rembourrage de paume. Vu la très faible différence prix, il serait dommage du confort apporté par ce fameux coussinet qui semble avoir déjà conquis les premiers testeurs.

Logitech MK880 : un repose-poignets doux et large

Compagnon naturel et désigné de la M850 L, le clavier MK880 se distingue lui aussi par son coussinet, intégré dans son large repose-poignets en mousse double couche, très agréable au toucher et beaucoup plus confortable que les modèles classiques en plastique dur. Autre élément de confort, son inclinaison est réglable sur trois niveaux (0°, 4° ou 8°), pour s'adapter aux préférences de l'utilisateur.

© Logitech

Vocation bureautique oblige, il s'agit bien entendu d'un clavier "étendu", avec de nombreuses rouches de fonctions et un vrai pavé numérique. Les touches sont plus profondes que sur un clavier plat standard, de type chiclet – un parti pris un peu surprenant au premier contact, à mi-chemin entre le clavier traditionnel et les formats plus récents. Le clavier est résistant aux éclaboussures : un atout bienvenu pour les amateurs de boissons. La frappe est conçue pour rester discrète, avec un bruit de frappe réduit. Cerise sur le gâteau, Logitech annonce une autonomie de trois ans

Le MK880 intègre également une touche dédiée à l'intelligence artificielle, configurable via le logiciel Logi Options+ pour lancer ChatGPT, Microsoft Copilot ou Google Gemini. Un signe que l'IA est en train de devenir un standard dans les périphériques bureautiques, après avoir colonisé les systèmes d'exploitation. Des raccourcis dédiés aux réunions en visioconférence complètent la rangée de touches. Via le logiciel Logi Tune, il est également possible d'assigner des commandes spécifiques à Zoom Workplace et Microsoft Teams.

Logitech Signature Comfort Plus : multi compatibilité et personnalisation

Ce n'est d'ailleurs pas le seul intérêt du logiciel Logi Options+ qui propose de nombreuses options de personnalisation tant pour le clavier que pour la souris, en attribuant des fonctions particulières aux différents boutons et touches. Mieux encore, le module Actions Ring permet de déclencher à la souris des actions spécifiques, actions qui varient selon l'application en cours. Un formidable gain de temps et d'efficacité pour tous ceux qui utilisent sans cesse les mêmes fonctions dans leurs logiciels, que ce soit en bureautique ou en création numérique.

Par ailleurs, comme d'autres modèles Logitech, le MK880 et les deux souris prennent en charge la technologie Easy-Switch de Logitech, qui permet de basculer à volonté et instantanément entre trois appareils appairés, sans aucune reconfiguration : une fonction ultra pratique pour jongler entre un ordinateur fixe, un portable et une tablette, par exemple, d'autant que cette fonction est compatible Windows, macOS, Linuxet ChromeOS.

Notons que le MK880 n'est pas vendu séparément en France : il est uniquement disponible en version combo avec la M850 L, pour 110 euros. Une version professionnelle – dite "for Business" – est également prévue, à 60 euros pour la M850 L for Business et 120 euros pour le MK880 for Business. Elle se distingue par un récepteur USB-C Logi Bolt pour une connexion sans fil sécurisée, ainsi que par une compatibilité avec Logitech Sync, l'outil de gestion centralisée destiné aux équipes informatiques en entreprise, les versions standard se contentant d'une connexion Bluetooth, bien suffisante pur la majorité des utilisateurs.

S'ils ne présentent pas de fonction révolutionnaire par rapport à d'autres modèles Logitech, le MK880 et la M850 L proposent une approche originale de périphériques que l'on utilise à longueur de journée, orientée vers le confort, comme leurs noms complets le souligne. Il faudra attendre le retour d'utilisateurs pur voir si cette belle promesse est tenue.