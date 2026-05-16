Test Logitech Signature Slim Solar+ K980 : le clavier sans fil universel à énergie lumineuse

Avec son Slim Solar+ K980, Logitech réinvente le clavier alimenté à énergie "solaire" avec une autonomie illimitée. Mais ce modèle bureautique sans fil possède d'autres atouts précieux comme sa compatibilité PC et Mac.

Logitech est l'une des rares marques qui accompagne le développement de l'informatique personnelle depuis l'origine, au début des années 80. Et l'entreprise suisse a su enrichir sa gemme de produits au fil des besoins du public et des évolutions technologiques, en proposant aussi bien des webcams que des enceintes, des casques audio et des télécommandes, elle reste surtout une référence pour els deux périphériques qui ont fait sa réputation : les souris et les claviers. Et c'est encore dans ce domaine que l'on pourrait croire définitivement balisé qu'elle continue d'innover avec des solutions vraiment originales.

C'est le cas notamment avec le Signature Slim Solar+ K980, un clavier "universel" à la fois sans fil et sans pile. Et pour cause : il est doté d'un capteur de lumière qui recharge sa batterie en permanence en lui offrant une autonomie virtuellement illimitée. Une solution économique et même écologique qui évite la panne sèche. Et ce n'est pas sa seule qualité, comme nous avons pu le constater lors de nos tests après plusieurs mois d'utilisation.

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Logitech Signature Slim Solar+ : l'avis de CCM Alimentation par lumière naturelle ou artificielle

Autonomie impressionnante

Très bonne qualité de fabrication

Design élégant

Compatible PC et Mac

Utilisable sur trois ordinateurs

Frappe douce, confortable et silencieuse

Nombreuses touches de fonctions

Logiciel de personnalisation Pas de rétroéclairage

Pas de Led pour le verrouillage de majuscules

Sérigraphie chargée, un peu confuse

Pas de réglage d'inclinaison



Logitech Signature Slim Solar+ K980 : une construction de qualité

Pour l'anecdote historique, Logitech avait déjà commercialisé un clavier fonctionnant à l'énergie solaire dès 2010, le K750. Le Solar+ K980 se présente ainsi comme son lointain hériter, mais avec d'autres atouts précieux qu'il partage avec le K950, un modèle sans fil "traditionnel" récent dont il dérive directement.

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Comme son aîné, le Solar+ K980 est un clavier bureautique complet, avec pavé numérique : un détail très appréciable pour tous ceux qui saisissent régulièrement des chiffres. Ses dimensions et son poids restent toutefois très raisonnables : 431 mm de largeur, 143 mm de largeur et 20 mm d'épaisseur pour un poids de 700 g. L'ensemble, d'apparence très solide, est bien fini, comme toujours chez Logitech dont la réputation en terme de qualité n'est plus à faire.

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Le K980 est livré sans aucun câble : normal, puisqu'il ne s'alimente qu'avec la lumière, mais pas question de l'utiliser en USB en cas de panne. Il est en revanche accompagné d'une petite clé USB compatible USB-A et USB-C – un dongle dans le jargon – permettant de communiquer avec un ordinateur via une liaison radio propriétaire (Logi Bolt) en 2,4 GHz : un mode qui ne présente guère d'intérêt en pratique car il fonctionne aussi et surtout en Bluetooth (Low Energy), et donc sans monopoliser une prise USB.

Dans les deux cas, Logitech promet une portée de 10 m – ce qui n'a de sens que pour ceux qui voudraient utiliser le clavier dans une présentation – et l'appairage est simple et rapide : le K980 est immédiatement utilisable, même sans installer l'application Logi Options+ qui permet de personnaliser des touches et des fonctions. Il faut juste penser à activer auparavant le petit interrupteur marche-arrêt placé à l'arrière, sur la tranche : un petit bouton à désactiver quand on n'utilise pas le clavier, pour économiser sa batterie, même si ce n'est pas indispensable au quotidien.

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Logitech Signature Slim Solar+ K980 : un air de famille avec des différences

À première vue, on pourrait prendre le Solar+ pour le jumeau du K950, tant les deux modèles se ressemblent. De fait, ces claviers partagent le même design sobre et moderne, avec un châssis fin en plastique gris anthracite aux angles arrondis et de grandes touches plates et soigneusement espacées, typiques du type chiclet – et de la technologie à ciseaux – que l'on trouve aujourd'hui sur la quasi totalité des ordinateurs portables. Mais en y regardant de plus près, plusieurs différences apparaissent.

La première concerne la zone "libre" de plastique au-dessus des touches, beaucoup plus large que sur le K950. Et pour cause : c'est là que se trouve la bande du capteur de lumière.

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La deuxième est liée aux touches de fonctions, tout en haut, au-dessus des chiffres et des lettres, qui voient quelques changements d'affectation – comme la touche de capture d'écran, qui passe du pavé numérique au centre du clavier. Rien de gênant en soi, sauf pour ceux qui auraient pris des habitudes avec le K950.

La troisième est en revanche plus ennuyeuse : la touche de Verrouillage majuscule, sur la gauche, ne comporte pas de voyant lumineux pour signaler sa mise en cation, contrairement au K950 où elle est munie d'une petite Led voyante et pratique. Certes, sous Windows, un avertissement apparaît brièvement à l'écran sous forme de bulle "fugitive" pour indiquer le changement d'état, mais il disparaît vite, et on peut vite se retrouver à taper des majuscules au lieux de minuscules si on l'a oublié – surtout quand on ne regarde pas l'écran en tapant du texte ! Vraiment dommage, même si on suppose que Logitech a supprimé ce témoin lumineux pour économiser la batterie. Un choix discutable dans la mesure où on n'utilise le verrouillage que quelques secondes.

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Dernière petite différence, mais cette fois sous le clavier : contrairement au K950, le K980 ne possède pas de pieds rétractables pour modifier son inclinaison. Rien de rédhibitoire, l'angle choisi, très faible, étant suffisant pour une frappe confortable, mais c'est là encore un détail à signaler pour ceux qui aiment les inclinaisons plus marquées, et un choix difficile à justifier.

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Logitech Signature Slim Solar+ K980 : trois appareils en un clic

Comme pour le K950, l'un des atouts majeurs du K980, c'est la possibilité de l'utiliser avec trois appareils. Pas simultanément, évidemment, mais en alternance, sans rien reconfigurer. En effet, il suffit d'appuyer sur l'une des trois touches dédiées situées entre la zone de lettres et le pavé numérique pour basculer immédiatement d'une machine à l'autre. Un confort absolu pour tous ceux qui utilisent régulièrement voire quotidiennement plusieurs ordinateurs, puisqu'ils peuvent dès lors se contenter d'un unique clavier.

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En fait, la notion d'ordinateur doit être comprise au sens très large puisque le K980 est à la fois compatible Windows, macOS et Linux, mais aussi ChromeOS, iOS, iPadOS et Android : en clair, on peut l'utiliser pour saisir du texte sur pratiquement n'importe quel appareil, y compris une tablette ou un téléviseur. Très fort ! Et comme Logitech a de la suite dans les idées, il est également possible d'utiliser une souris sans fil également compatible avec trois appareils comme la MX Master 4 pour avoir un kit complet, avec un clavier et une souris pour le monde. Génial !

Mais ce n'est pas tout ! Car l'autre grand atout du K980, c'est d'être à la fois compatible Mac et PC. Une qualité rare qui permet de l'utiliser aussi bien sous Windows et Linux que sous macOS. Et qui en fait un véritable clavier universel. Couplée à la connexion à trois ordinateurs, cette compatibilité permet ainsi d'utiliser alternativement des machines dans des environnements différents en appuyant sur une simple touche. Un vrai plus pour ceux qui jonglent entre un mini PC, un Mac mini et une station Linux, par exemple.

Cette double compatibilité a toutefois un prix. Car pour pouvoir offrir toutes les touches utilisées dans ces environnements, Logitech a du utiliser une double sérigraphie. Pas sur l'intégralité du clavier, certes, mais certaines touches se retrouvent affublées de plusieurs symboles, ce qui entraîne une petite surcharge visuelle et une certaine confusion au début.

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Ainsi, la touche juste à gauche de la barre Espace sert à la fois de touche Commande (Pomme) et de touche Alt, une petite barre verticale séparant les deux mentions. Et c'est d'autant plus perturbant la première fois que certaines touches comportent quatre ou cinq symboles, et certains caractères comme l'antislash (\) ne sont pas immédiatement reconnaissables. Fort heureusement, Logitech a conservé la position habituelle des touches et de leurs fonctions, ce qui facilite la prise en main – du moins, pour les personnes qui regardent leur clavier en tapant.

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Logitech Signature Slim Solar+ K980 : une autonomie quasi infinie

Mais le troisième et dernier atout maître du K980, c'est bien sûr son fonctionnement à l'énergie lumineuse. Lumineuse, car pas uniquement solaire. En effet, la technologie d'alimentation électrique exploitée par Logitech profite autant de la lumière naturelle du soleil que de lumières artificielles émises par des éclairages classiques. Selon le constructeur, il suffit d'un flux de 200 lux minimum pour recharger sa batterie.

Sans donner tous les détails sur la technologie employée, Logitech promet 4 mois d'autonomie dans l'obscurité totale avec ce système, et même une durée de vie de 10 ans. Nous n'avons évidemment pas pu vérifier cette dernière donnée, mais après plusieurs mois d'utilisation quotidienne dans une pièce normale, éclairée à la fois par la lumière naturelle le jour et des lampes le soir, nous avons constaté que la batterie restait chargée entre 80 et 90 %, sans exposition particulière, en laissant simplement le clavier sur le bureau, à sa place habituelle.

Par curiosité, nous l'avons exposé directement à la lumière du soleil, derrière une fenêtre, et le niveau de la batterie a grimpé de 5 % en l'espace de 15 minutes. Une bonne technique pour donner un petit coup de boost en cas de besoin, mais attention, car le clavier à tendance à chauffer rapidement sous un flux aussi intense. Mais nul besoin d'un tel traitement au quotidien, le K980 se recharge parfaitement tout seul dans des conditions de luminosité ordinaire : et c'est vraiment très appréciable. Clairement l'atout majeur du Solar+ !

Logitech Signature Slim Solar+ K980 : des touches confortables et personnalisables

En pratique, le K980 se révèle très agréable au quotidien. Une fois que l'on a apprivoisé sa configuration, la frappe s'avère confortable, rapide et précise, avec une course courte et un toucher doux et presque complètement silencieux. Aucun souci pour taper du texte des heures durant, ce qui reste la vocation première d'un clavier bureautique..

S'il peut parfaitement fonctionner seul, une fois associé à un ou plusieurs ordinateurs, le Slim Solar+ K980 peut aussi profiter d'un logiciel dédié, baptisé Logi Options+, téléchargeable directement sur le site de Logitech, et compatible uniquement avec Windows et macOS.

Sobre et simple d'emploi, l'application – qui gère également d'autres claviers mais aussi des souris Logitech – permet en premier lieu de connaître le niveau de charge de la batterie du K980 – et même d'effectuer un test d'éclairement ! – et le rôle de certaines touches, via des bulles explicatives. Mais sa fonction principale, c'et la personnalisation. Et dans ce domaine, Logitech va assez loin en autorisant non seulement la désactivation de certaines touches, mais aussi, et surtout, la réaffectation de fonctions à des actions prédéfinies – mode réunion, pause Netflix, ouverture de ChatGPT, etc. – ou à des raccourcis claviers personnalisés. Un vrai plus pour ceux qui aiment tout piloter au clavier avec des commandes sur mesure. Et autre atout majeur du K980, qui réclame simplement un peu de temps pour le paramétrage.

Logitech Signature Slim Solar+ K980 : un clavier presque parfait pour la bureautique

Logitech Signature Slim Solar+ K980

Au final, et après plusieurs semaines d'utilisation intensive, le K980 apparaît comme un excellent clavier bureautique. Car, même si nous n'en avons pas parlé, il n'est pas fait pour le jeu, comme tous ses homologues les gamers préférant les modèles mécaniques, plus réactifs. Mais pour tout le reste, et notamment pour saisir du texte, taper des commandes ou piloter des fonctions au quotidien, c'est un réel plaisir. La frappe est précise, douce et confortable, et la possibilité de basculer d'une machine à une autre en appuyant sur une simple touche est un confort précieux – quand on jongle entre plusieurs appareils, évidemment. Et, bien entendu, sa charge par lumière ambiante constitue le grand point fort de ce clavier, en abolissant l'angoisse de la panne de piles. Autant d'atouts qui justifient un prix relativement élevé, de 110 euros au catalogue – et autour de 90 euros chez certains revendeurs, ce qui est beaucoup plus raisonnable.

En revanche, si l'on peut aisément comprendre l'absence de rétroéclairage, comme sur la plupart des claviers bureautiques, le fait qu'il n'y ait aucune voyant pour signaler que le verrouillage de majuscules est activé nous semble beaucoup plus difficile à accepter – d'autant que le K950 a une Led de rappel… Et on maudit régulièrement cette lacune, quand, comme nous, ON DOIT EFFACER TOUT CE QUE L'ON VIENT DE TAPER CAR ON A OUBLIÉ QUE LE VERROUILLAGE ÉTAIT ENCORE ACTIVÉ…

Hormis ce petit défaut – qui n'en sera pas un pour toute le monde –, le K980 nous apparaît hautement recommandable pour la plupart des utilisateurs, notamment ceux qui possèdent plusieurs ordinateurs. On aimerait même que ce fonctionnement par capteur de lumière se généralise. Et que Logitech ajoute un petit témoin lumineux pour les majuscules…