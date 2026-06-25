Mieux que le Prime Day d'Amazon : Geekom casse les prix de ses mini PC

Vous cherchez un bon mini PC au meilleur prix ? Geekom, l'un des grands spécialistes du domaine, a décidé de frapper fort en proposant plusieurs modèles récents à des tarifs encore plus bas que le Prime Day et les soldes.

Cela n'aura échappé à personne : le prix des PC a considérablement augmenté ces derniers mois. En cause, la crise sur le marché des puces mémoire liée à la demande délirante des serveurs pour l'IA qui a fait littéralement exploser les prix de la Ram mais aussi des SSD. Et tous les constructeurs, d'Asus à Lenovo en passant par Dell ou HP, n'ont eu d'autre choix que de répercuter les hausses des fabricants de composants sur leurs propres tarifs, avec des augmentations atteignant parfois 20 %, ou, a contrario, en mettant moins de mémoire vive dans certains modèles.

Dans ces conditions, le Prime Day d'Amazon et els soldes d'été qui viennent de démarrer en France constituent un moment privilégié pour s'équiper d'un nouveau PC avant la rentrée et de probables hausses, la crise de la Ram devant durer au moins jusqu'à la fin de l'année. Et le fat est que même si elles sont moins spectaculaires que les éditions précédentes, les promotions sur les PC fixes et portables restent intéressantes.

Mais quelques constructeurs ont décidé d'aller encore plus loin. C'est le cas de Geekom, le grand spécialiste du mini PC, qui s'est lancé dans une braderie sur son site en proposant plusieurs modèles récents à des prix vraiment cassés. Du 25 juin au 2 juillet, il est notamment possible d'obtenir deux références à des tarifs encore plus bas que Amazon, grâce à des coupons de réduction réservés aux lecteurs de CCM.

Ainsi, en milieu de gamme, le A6 – un modèle doté d'un processeur AMD Ryzen 7 6800H avec 16 Go de Ram et 1 To de SSD – passe de 649 euros à 489 euros avec le code CCMA625, soit une réduction de 25 %.

Mieux encore, le très puissant A7 Max – un modèle plus haut de gamme équipé d'un processeur AMD Ryzen 9 7940H avec 16 Go de Ram et 1 To de SSD – voit son tarif descendre de 769 euros à 615 euros grâce au code promo CCMA7X20, qui le réduit de 20 %.

De belles réductions, donc, d'autant qu'il ne s'agit pas de mini PC au rabais. Comme nous le avons vérifié lors de nos tests, le A6 (voir notre article) et le A7 Max (voir notre article) sont d'excellentes machines, construites sérieusement et soigneusement, avec de magnifiques boîtiers métalliques, une belle connectique et de solides performances. Et comme tous els autres produits Geekom, ils bénéficient d'une garantie étendue de trois ans en standard, d'une livraison gratuite depuis l'Europe et même d'un échange sous 30 jours. Bref, des opportunités à considérer sérieusement si vous êtes à la recherche d'un bon mini PC en ce moment, d'autant que Geekom propose beaucoup d'autres promotions sur son site en ce moment !