Test Geekom IT13 Édition 2025 : un mini PC polyvalent, pratique et efficace

Geekom rafraîchit sa gamme de mini PC Intel avec l'IT13, une version améliorée d'un ancien modèle qui brille par sa qualité, son évolutivité, sa polyvalence et son équilibre général. Rien de révolutionnaire, mais une valeur sûre.

On ne change pas une formule qui gagne. Et Geekom l'a bien compris. Car s'il continue d'avancer à grands pas avec de nombreux nouveaux modèles aussi luxueux que performants, à l'instar de l'excellent A9 Max (voir notre test), le spécialiste chinois des mini PC n'en oublie pas pour autant ses anciennes références. Et, comme le conseille l'adage populaire, il les met régulièrement à jour en conservant l'essentiel et en changeant les éléments qui peuvent être améliorés.

Et c'est exactement ce que le fabricant a fait avec l'IT13, un modèle qui vient remplacer au catalogue le Mini IT13 sorti en 2023 (voir notre test). Comme le fait Apple avec certains de ses produits, Geekom s'est attaché à changer le moteur de ce mini ordinateur, à savoir son processeur. Mais restant chez Intel – d'où la référence IT – et de façon à peine perceptible, en passant du Core i9-13900H au… Core i9-13900HK. Un changement très modeste, sans doute motivé par les stocks et les tarifs d'Intel, mais qui s'accompagne heureusement de légères améliorations.

Geekom Mini IT13 : l'avis de CCM

Très bonnes performances générales

Connectique très complète

Excellente qualité de fabrication

Mémoire et stockage extensibles

Faible consommation électrique

Gestion de quatre écrans simultanément

Windows 11 Pro préinstallé sans logiciel inutile Performances limitées pour le jeu vidéo

Pas de Wi-Fi 7

Bios basique, limité en réglages

Geekom IT13 Édition 2025 : un design éprouvé et approuvé

Sans surprise, l'IT13 reprend exactement le même boîtier que le Mini IT13 : un châssis de type NUC déjà utilisé sur de nombreux modèles Geekom. Et, surtout, un excellent choix. Car s'il paraît moins raffiné que les luxueux boîtiers en métal brossé des A6, A7, A8 et autre A9, très inspirés des Mac mini Apple, il n'en demeure pas moins solide et pratique. Et malgré ses lignes un peu plus carrées qui lui confèrent un air massif, il s'avère encore élégant, d'autant qu'il est drapé d'une robe bleu-vert sombre plutôt originale – c'est le seul coloris disponible, en revanche.

Côté mensurations et poids, on reste dans le compact et le léger avec un bloc presque carré de 117 x 112 x 49 mm pour seulement 650 g. Aucun problème, donc, pour lui trouver une petite place sur un bureau ou même pour l'accrocher derrière un écran, grâce au système de fixation normalisé VESA – la plaque et les vis sont fournies, comme les autres modèles de la marque.

Au-delà de sa compacité, ce boîtier surprend surtout par sa robustesse et sa qualité de fabrication. Car sous la coque extérieure en plastique, déjà très solide, tout est monté à l'intérieur dans un châssis métallique formant une sorte "cage" extrêmement rigide. L'ensemble paraît indestructible et tous les éléments sont soigneusement assemblés et ajustés. Du travail sérieux, qui respire la qualité.

Dès le déballage, on note une petite nouveauté : le gros bloc secteur servant à alimenter le Mini IT13 a été remplacé un modèle nettement plus compact, de la taille d'un paquet de cigarettes. Une amélioration vraiment bienvenue, qui dégage de la place sur ou sous le bureau comme dans un sac de transport, d'autant que la puissance délivrée – 120 W – est identique et très confortable.

Côté connectique, pas du changement : c'est du classique, de l'efficace et du généreux. À l'avant, on trouve déjà deux ports USB-A compatibles USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, pour les périphériques "haute vitesse" (disques externes et autres) – dont une capable d'alimenter un appareil même quand l'IT13 est éteint – une entrée-sortie audio analogique en mini jack stéréo et un bouton marche-arrêt ergonomique et bien visible avec sa diode, même dans une pièce très lumineuse – l'un des meilleurs du genre. Sur le flanc gaude, on dispose d'un lecteur de carte mémoire au format SD toujours utile pour récupérer des photos ou d'autres fichiers. Et, à l'arrière, encore une USB-A compatibles USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, une prise USB-A compatible USB 2.0 à 480 Mbit/s pour les périphériques "de base" (clavier, souris, webcam, etc.), deux prises USB-C compatibles USB 4 à 40 Gbit/s, deux sorties vidéo HMDI 2.0, un port réseau Ethernet 2,5 Gbit/s idéal pour une box fibre, et l'indispensable connecteur d'alimentation pour le bloc externe. Rien à dire, c'est juste excellent !

De fait, on peut brancher toutes sortes de périphériques, et même utiliser quatre écrans simultanément – deux en HDMI, deux en DisplayPort, via les prises USB 4 –, en ultra haute définition – jusqu'à la 4K à 60 Hz en HDMI et la 8K à 120 Hz en DisplayPort. Le confort absolu, notamment dans les applications créatives ou techniques où l'on a besoin d'afficher de nombreuses fenêtres et données, comme le montage vidéo. En outre, il est possible d'utiliser une prise USB 4 pour connecter une carte graphique externe, en mode eGPU : un détail qui fera plaisir à tous ceux qui ont besoin des hautes performances en 3D, notamment les joueurs.

Bien entendu, l'IT13 est également équipé d'interfaces sans fil, en l'occurrence du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.2. Certes, on aurait aimé du Wi-Fi 7 en 2025, mais, ne pratique, le Wi-Fi 6E est déjà bien suffisant au quotidien. Et pour une connexion plus rapide, il est toujours possible d'utiliser le port Ethernet 2,5G, ou même de remplacer la carte Wi-Fi par un modèle plus performant – une opération simple dans la mesure où elle montée dans un support au format M.2.

Geekom IT13 Édition 2025 : un boîtier accueillant

Ce boitier offre un autre atout majeur à l'IT13 : l'évolutivité. D'abord, parce qu'il est très simple à ouvrir. Il suffit en effet de retirer les quatre vis qui maintiennent le panneau métallique inférieur pour accéder directement aux entrailles de la machine avec ses composants et ses connecteurs. Et contrairement à d'autres modèles, pas besoin de batailler avec des patins taquins : les vis sont accessibles à travers les pieds en caoutchouc et très facilement démontables : une opération rapide, à la portée de tous, même des moins expérimentés.

Ensuite, parce que tout est facilement accessible. Et la bonne surprise, c'est que l'on peut remplacer très simplement plusieurs éléments. À commencer par la mémoire vive de type DDR4-3200, qui n'est pas soudée : elle prend la forme de deux barrettes standards au format SO-DIMM, comme sur les ordinateurs portables, montées en mode double canal, de 32 Go (2x16 Go) sur l'exemplaire testé, l'IT13 acceptant un maximum de 64 Go. De quoi voir venir pour le futur et pour des usages très gourmands, même si les prix de la Ram ont beaucoup aughmenté ces derniers temps – et ce sera pire encore les prochaines années…

Et c'est encore mieux pour le stockage. Car si l'IT13 est équipé en standard d'un SSD de type NVMe M.2 à la norme PCIe 4x4 au format 2280, de 1 ou 2 To selon la configuration choisie, il peut en plus accueillir un second SSD M2 au format 2242 sur interface Sata (moins rapide), mais aussi un disque dur ou un SSD à la norme Sata de 2 To maximum au format 2,5 pouces, qu'il suffit d'insérer dans la baie intégrée au panneau du fond. De quoi atteindre un total de 5 To en interne quand tous les emplacements sont occupés ! Soit un total de 5 To en interne quand tous les emplacements sont occupés ! C'est beaucoup plus que sur la plupart des mini PC, et, surtout, cela laisse une belle marge d'évolution pour le stockage, même avec des dispositifs un peu moins rapides.

Encore une fois, et au risque de nous répéter, ce boîtier est vraiment une petite merveille d'ingéniosité. D'autant que contrairement aux modèles plus compacts de Geekom, il laisse une belle place pour le système de refroidissement qui chapeaute l'autre face de la carte mère, avec le processeur.

Geekom IT13 Édition 2025 : un processeur vaillant

Côté processeur, comme on l'a dit, l'IT13 exploite un Core i9-13900HK : un modèle Intel de 13e génération en architecture Raptor Lake, gravée en technologie Intel 7 – du 10 nm optimisé –, la plus appréciée des spécialistes pour ses performances à la fois en calcul et en gestion d'énergie. En détail, il s'agit d'un modèle comportant 14 cœurs – 6 P-cores (des cœurs hautes performances) et 8 E-cores, (des cœurs à haute efficacité énergétique, moins puissants et moins gourmands) – le tout gérant 20 threads (ou tâches simultanées), fonctionnant à 3 GHz en mode normal et jusqu'à 5,4 GHz en mode turbo, avec 24 Mo de mémoire cache, le tout avec une enveloppe thermique de 45 W. Un processeur haut de gamme à sa sortie, début 2023, et qui, curieusement, ressemble comme un jumeau au Core i9-13900H qui équipait le Mini IT13. Hormis un détail de certification pour la technologie Intel vPro, il n'y a strictement aucune différence sur la fiche technique d'Intel.

Si comme le Core i9-13900H, le Core i9-13900HK est dépourvu de NPU – cette unité de calcul spécialisé dans les traitements neuronaux pour l'iA –, il est en revanche bien équipé d'un cricuit graphique intégré – un iGPU dans le jargon –, en l'occurrence, le fameux Iris Xe : un circuit suffisant pour toues les usages courants, et même bien adapté à la vidéo, mais assez limité pour les jeux 3D, domaine où les iGPU Radeon d'AMD font nettement mieux.

Quoi qu'il en soit, même si Intel a sorti depuis des modèles plus performants, avec une autre nomenclature et d'autres architectures – 14e génération et Core Ultra –, le Core i9-13900HK est loin d'être démodé, et il reste apte à rivaliser avec les processeurs AMD de sa catégorie et de sa génération, en se prêtant à de nombreuses utilisations professionnelles.

C'est d'ailleurs ce que montrent les benchmarks traditionnels : avec son Core i9-13900HK, l'IT13 obtient ainsi des scores de 5347 points sous PassMark, avec 25239 points pour la partie processeur (CPU) et 39983 points pour le stockage, 2458 et 10197 points respectivement en monocœur et en multicœur pour le CPU et 14883 points pour le GPU sous Geekbench 6.5, et 1728 et 11920 points sous CineBench R23, là encore en monocœur et en multicœur. De très bons résultats dans l'ensemble, qui placent le Core i9-13900HK de l'IT13 est au niveau d'un Core i5-12400, d'un Core i7-12700H, d'un Core i9-11900K ou d'un Core Ultra 5 235U côté Intel, et d'un Ryzen 5 8645HS, d'un Ryzen 7 7735HS ou d'un Ryzen 9 6900HX côté AMD, et même globalement d'un M1 Max ou d'un M4 côté Apple – même si la comparaison brute est toujours délicate. Bref, de très bonnes performances qui confirment que l'IT13 peut vraiment s'atteler à toutes sortes de tâches, même intensives, dans de nombreux domaines, à l'exception du jeu.

De fait, comme on pouvait s'y attendre, le circuit Iris Xe ne fait pas de miracles en la matière. Certes, il reste encore très vaillant avec des jeux pas trop exigeants et, en définition 1080p, avec un niveau de détails bas, on atteint tout de même les les 170 FPS dans Valorant, les 110 FPS dans Dota 2 et les 70 FPS dans Counter Strike 2, ce qui est plus que correct. Mais on tombe à 40 FPS dans Forza Horizon 5 et sous les 20 FPS dans Cyberpunk 2077. En clair, aucun souci avec les titres légers ou anciens, mais pas question de faire tourner confortablement un hit AAA récent !

En revanche, le SSD installé en standard – un modèle Lexar NQ7A – se révèle très performant avec des débits atteignant 6048 Mbit/s en lecture et 4958 Mbit/s en écriture : des résultats excellents qui rivalisent avec les meilleurs SSD du marché et qui prouvent que l'interface PCIe 4x4 de l'IT13 est gérée de manière optimale. Une rapidité qui facilite les transferts et les manipulations de gros fichiers au quotidien.

En pratique, et hors benchmarks, l'IT13 se comporte très bien au quotidien : il démarre en une poigne de secondes et se montre très réactif sous Windows 11, tant pour le lancement des applications que pour les manipulations dans l'Explorateur ou la navigation sur le Web. Même satisfecit dans les logiciels exigeants, pour la retouche photo, le montage et les traitements audio et vidéo. Nous avons d'ailleurs noté une latence audio très faible, ce qui en fait un bon candidat pour les applications musicales, avec des instruments et des effets en temps réel. Et grâce à l'excellent moteur d'encodage et de décodage vidéo d'Intel, il se révèle très à l'aise dans le montage vidéo, y compris en 4K.

Geekom IT13 Édition 2025 : un mode turbo efficace

Comme on l'a vu à travers les résultats des benchmarks, les performances de l'IT13 sont quasiment identiques à celles du Mini IT 13 première édition, hormis pour Geekbench, où il se montrent légèrement inférieurs, sans doute à cause d'une différence de version. Une similitude qui confirme que, malgré leurs dénominations légèrement différentes, leurs processeurs sont parfaitement équivalents, le suffixe HK n'ajoutant rien de concret au H.

Un bilan étonnant, et presque décevant quand on sait que Geekom promet 10 % de performances en plus avec cette nouvelle puce. En fait, il y a une petite subtilité. D'abord, parce que ce gain annoncé ne concerne que les performances en multicœurs, et pas en simple cœur. Ensuite, parce qu'en pratique, il faut passer en mode Performance dans le Bios de la machine pour en profiter.

De fait, comme pour tous les autres ordinateurs que nous évaluons, nous effectuons nos tests principaux sans toucher aux réglages du constructeur, en nous contentant simplement de faire les mises à jour de Windows et, le cas échéant, des pilotes importants. Et, par défaut; l'IT 13 est réglé en usine en mode Normal. Et il faut effectuer cette toute petite manipulation pour le basculer dans ce mode "turbo" qui permet d'exploiter toute le potentiel du processeur en ajustant automatiquement divers paramètres de fréquences et d'alimentation.

À ce propos, signalons que, comme sur tous les modèles Geekom, le Bios de l'lIT13 est très basique. Utilisant encore une interface à l'ancienne, en mode texte, sans souris, il se cantonne à une poignée de réglages essentiels – dont ces fameux modes de puissance, complétés par un mode Silencieux. Rien de gênant en pratique, les mini PC n'étant pas des ordinateurs "à bidouille", même si d'autres constructeurs proposent des Bios beaucoup plus riches, pour les amateurs de réglages fins et de personnalisation matérielle complète.

En pratique, une fois passé en mode Performance, on note effectivement un surcroit de puissance dans les benchmarks . Pas de différence en monocœur, mais on trouve bien les 10 % promis en multicœurs – 27759 points dans Passmark et 13938 points dans Cinebench R23 –, sauf dans Geekbench 6.5 où les résultats sont identiques au mode Normal. Rien d'énorme, donc, mais toujours bon à prendre pour les applications gourmandes – notamment les traitements audio et vidéo. D'autant que ce mode "turbo" ne pénalise ni la consommation électrique ni le niveau sonore.

Geekom IT13 Édition 2025 : un ordinateur sobre et silencieux

Ainsi, au chapitre énergétique, l'IT13 se montre particulièrement, en faisant même mieux que le Mini IT13 ! Il consomme à peine 8 W au repos, entre 10 et 15 W en navigation Web, entre 20 et 40 W avec des applications classiques avec juste quelques pointes entre 60 et 80 W lors de l'exécution de tâches gourmandes, quand son processeur est très sollicité par de lourds calculs. Et en veille simple, donc toujours allumé, il tombe à 0 W – du moins, une valeur proche, indétectable par notre wattmètre. Un excellent bilan, qui prouve que Geekom a vraiment soigné la gestion d'énergie de son modèle, et qui démontre une nouvelle fois la supériorité de ces mini machines conçues avec des composants vraiment économes.

Même satisfecit pour le niveau sonore. Au repos et en utilisation normale, l'IT13 montre particulièrement discret en restant largement sous le seuil des 30 dBA – à 30 cm de distance –, ce qui est très appréciable. Nous avons même mesuré 15 dBA avec un sonomètre très sensible dans une pièce très calme, soit un quasi silence ! Et c'est seulement quand on le pousse, avec des calculs intensifs pendant plusieurs minutes, que son ventilateur se fait entendre, en montant à 35 dBA devant, et à 45 dB à l'arrière, au niveau de son évacuation d'air. En clair, l'IT13 reste très silencieux, et même inaudible, dans un bureau normal, avec du bruit ambiant. Et il devient légèrement sonore uniquement en usage intensif, sans se montrer véritablement gênant pour autant.

Enfin, signalons que comme la quasi totalité des mini PC, l' IT13 est livré d'office avec Windows 11 Pro préinstallé et activé dans une version propre, sans aucun logiciel additionnel, et, surtout sans bloatware : pas d'antivirus, de suite bureautique ou d'application à l'essai, et donc totalement inutile, juste Windows avec les accessoires de Microsoft. On apprécie !

Geekom IT13 Édition 2025 : un mini PC bien équilibré

Au final, sans révolutionner le genre, l'IT13 apparaît comme une évolution légère mais sympathique du Mini IT13. Il conserve tous les atouts du premier modèle – à savoir, une excellente qualité de fabrication, avec un boîtier pratique, solide et très accueillant, une connectique riche et variée, et une réelle polyvalence avec de très bonnes performances générales, le jeu n'étant pas son point fort, comme tous les PC utilisant un circuit graphique Iris Xe. Et si son processeur n'est pas plus performant que celui de son ainé en mode Normal, il se révèle effectivement un peu plus efficace en mode Performance. Surtout, on apprécie les petites améliorations que Geekom a apportées, notamment pour la consommation électrique et le niveau sonore.

En termes de prix, l'IT13 subit l'inflation actuelle avec la hausse de prix spectaculaire des composants de mémoire qui touche actuellement toute l'industrie informatique, et qui va encore s'intensifier en 2026. Comme toujours, les tarifs varient d'un commerçant à un autre, mais on le trouve à 749 euros chez Amazon et même à 712 euros sur le site de Geekom, avec le code promo GKJN5 dans sa version avec 16 Go de Ram et un SSD de 1 To. Le prix grimpe à 854 euros pour le modèle avec 32 Go de Ram et un SSD de 2 To, ce qui reste encore raisonnable, d'autant que Geekom garantit tous ses modèles trois ans. Bref, pour tous les usages – hormis le jeu exigeant – et notamment la vidéo, l'IT13 se pose comme une valeur sûre et un très bon choix.