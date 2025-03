Lenovo Yoga Solar : le PC portable avec un panneau solaire pour se recharger

Un PC portable qui se recharge à l'énergie solaire : voilà un concept original et pas si bête que Lenovo vient de présenter sur un prototype lors du MWC 2025, le salon de la mobilité à Barcelone.

Comme chaque année, Lenovo profite du Mobile World Congress (MWC), le grand salon qui se tient en ce moment à Barcelone, pour présenter des concepts imaginés par ses ingénieurs. L'an passé, la marque avait dévoilé un PC portable doté d'un écran pouvant devenir totalement transparent. Pourquoi pas mais la réelle utilité reste encore à démontrer. Motorola, l'autre marque du géant chinois, avait présenté de son côté un écran enroulable, à porter au poignet tel un bracelet.

Cette année, Lenovo persiste, mais cette fois-ci avec un concept qui pourrait bien connaître une issue commerciale. Il s'agit ici du Yoga Solar PC. Derrière son aspect tout à fait classique de PC portable traditionnel, se cache la bonne idée : intégrer un panneau solaire dans le capot de l'appareil, sur la partie extérieure, naturellement exposée à la lumière.

Ainsi équipé, ce PC portable permet, selon Lenovo de récupérer jusqu'à une heure d'autonomie en lecture vidéo en laissant l'appareil pendant une vingtaine de minutes exposé à la lumière du soleil, derrière une fenêtre (avec un temps ensoleillé toutefois). Plutôt pas mal et surtout très pratique pour ceux qui passent leur temps à vadrouiller loin d'une prise électrique. Une appli permet même de connaître à tout instant la consommation et le niveau de charge procuré par les panneaux solaires.

Sous le capot, ça reste très classique. L'ordinateur est animé par un processeur Intel de la série Core Ultra 2, peut embarquer jusqu'à 32 Go de RAM et 1 To de stockage et se dote d'un écran Oled de 14 pouces. Et si l'on ne connaît pas la capacité de la batterie, on est en revanche rassuré par le poids de l'engin qui reste maîtrisé avec 1,22 kg.

Le Yoga Solar PC reste pour le moment à l'état de concept. Mais étant donné ses atouts, on ne serait pas surpris de le voir débarquer dans les rayons dans l'année à venir.