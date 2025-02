Test Asus Zenbook A14 : un PC ultraléger au prix doux

Un PC ultra portable qui pèse moins d'un kilo et qui ne coûte pas un bras, c'est possible ! Asus le prouve avec son Zenbook A14, un modèle poids plume conçu pour travailler partout et longtemps.

À chaque arrivée de nouveau processeur, qu'il soit signé Intel, AMD ou Qualcomm, Asus figure toujours parmi les premiers constructeurs à le prendre en charge et à l'intégrer dans sa vaste gamme de PC. Une habitude qui perdure en ce début d'année 2025. Qualcomm, le géant des SoC pour smartphones et tablettes installé depuis près d'un an aussi sur le marché des PC, avait présenté à la fin d'année 2024 son nouveau processeur d'entrée de gamme Snapdragon X. Une puce moins chère, toujours sous architecture ARM, permettant de faire baisser drastiquement le coût final d'un ordinateur portable tout en maintenant un niveau de performances suffisant pour faire tourner l'essentiel des applications communes et bien sûr, l'IA.

Qualcomm avait même estimé une fourchette de 600 à 800 dollars pour des PC dotés de son Snapdragon X. On y est presque. Et c'est Asus qui ouvre donc le bal en accueillant dans sa gamme un nouveau Zenbook en inaugurant une nouvelle famille : les Zenbook A. Et pour une première, le Taïwanais frappe fort. Il ne se contente pas d'un PC cheap mais d'un véritable ultraportable au poids plume, taillé pour la plupart des usages et à l'autonomie bluffante. Une machine idéale pour les étudiants sans cesse en vadrouille ou tous les utilisateurs qui souhaitent pouvoir travailler partout et pendant longtemps. Un tableau idyllique émaillé toutefois de quelques défauts de jeunesse.

Nous avons pu tester ce Zenbook A14 pendant quelques jours. Voici notre verdict.

Asus Zenbook A14 : l'avis de CCM Poids ultra léger

Autonomie impressionnante

Performances en adéquation avec l'usage prévu

Écran Oled appréciable

Connectique complète

Prix juste Revêtement de l'écran très brillant

Rafraîchissement d'écran à 60 Hz

Châssis très salissant

Design : un poids plume au prix de quelques concessions

Ce qui frappe en premier lorsque l'on saisit ce Zenbook A14 entre les mains, ou plutôt entre deux doigts d'une seule main, c'est sa légèreté. 980 g seulement. Et ils sont peu nombreux les PC ultraportables à pouvoir revendiquer un poids sous la barre du kilogramme. LG avec son LG gram, Huawei avec son MateBook X Pro ou encore Lenovo avec son ThinkPad X1 Carbon figurent pamis les principaux prétendants. Mais il y a un hic. Aucun d'entre eux ne descend sous la barre symbolique des 1000 euros. C'est là le tour de force d'Asus.

Le Zenbook A14 se fait donc très discret. Il se fait très vite oublier dans un petit sac à dos pour le trimballer partout sans peine. Et il peut aussi se montrer résistant. Pour atteindre ce poids plume, Asus n'a pas misé sur du plastique mais une variante de son matériau maison, le Ceraluminum. C'est cet alliage de céramique et d'aluminium qui lui permet de résister aux rayures tout en conservant un poids léger. Attention cependant. Le Zenbook A14 n'est pas un baroudeur pour autant. Si le châssis nous a paru plutôt solide, le capot en revanche marque une certaine flexibilité peu rassurante. En outre, on constate un creux entre le capot relativement souple et la dalle Oled qu'il recouvre. Durant le transport, il faudra donc surveiller qu'aucun objet ne vient appuyer dessus. Un peu plus de rigidité aurait été bienvenue.

Par ailleurs, force est de constater que le Ceraluminum, au toucher très doux, retient énormément les traces de doigts. Le modèle Iceland Gray (gris) que nous avons eu entre les mains sest recouvert en quelques jours d'une multitudes d'empreintes. Un phénomène probablement moins visible avec l'autre coloris Zabriskie Beige.

S'il se montre très léger, le Zenbook A14 n'est pas pour autant le plus svelte de sa catégorie. Au point le plus épais, près de la charnière, il affiche 1,59 cm. Un mal pour un bien lorsque l'on jette un coup d'œil à la connectique. Contrairement à de nombreux autres PC ultraportables, tout y est. On dispose ainsi d'un côté de deux ports USB 4.0 Gen 3 Type-C, d'une prise HDMI 2.1 et d'une prise casque jack de 3,5 mm. De l'autre, on trouve un port USB 3.2 Gen 2 Type-A. De quoi brancher facilement tout type de périphérique.

Une fois ouvert, le Zenbook A14 dévoile un clavier aux touches assez proches les unes des autres. Néanmoins la frappe demeure confortable avec une course plutôt courte et un bon rétro éclairage sur trois niveaux. Quant au pavé tactile, il se révèle assez large pour une utilisation confortable. Seule la résistance au clic surprend. Mais elle devrait réduire avec le temps.

Au sommet de l'écran, Asus a placé une webcam plutôt performante. Elle offre une définition de 1080p largement suffisante pour les visioconférences. Elle est en outre compatible avec Windows Hello pour le l'identification biométrique.

Écran : de l'Oled, qui brille de mille feux

Voilà quelques années déjà qu'Asus ne jure plus que par l'Oled. C'est donc sans surprise que l'on retrouve donc ce type de dalle sur ce nouveau Zenbook. Mais pour le prix serré, il faut se contenter d'une définition Full HD+ soit 1920 x 1200 pixels, loin des 2,5K ou 3K des Zenbook plus haut de gamme. Cela reste très confortable pour travailler sur une surface de 14 pouces mais on est toutefois déçu par le taux de rafraîchissement calé à 60 Hz. Lorsque l'on a goûté aux 120 Hz, difficile de revenir en arrière pour le confort visuel. Tant pis.

Déception également avec la brillance du revêtement. Si l'écran peu afficher 600 nits de luminosité maximale en HDR (400 nits en SDR), il peine à compenser les reflets. En intérieur, tout va bien s'il n'est pas soumis à une lumière directe, mais en extérieur, il devient difficile de lire ce qui s'y affiche.

Performances : un PC taillé surtout pour la bureautique

Modèle Asus Zenbook A14 UX3407QA Taille écran 14 pouces Technologie écran Oled Définition écran 1920 x 1200 pixels 60 Hz Processeur Qualcomm Snapdragon X (X1-26-100) Processeur graphique Adreno XI-45 Mémoire vive 16 Go (soudée) Stockage SSD 512 Go Connectique 2x Thunderbolt 4 (USB-C) 1x USB-A 3.2, 1x HDMI 2.1, 1x Jack 3,5 mm Wifi / Bluetooth 6E / 5.3 Batterie 70 Wh Système Windows 11 Home Accessoires fournis Chargeur 65 W Dimensions 31 x 21,39 x 1,59 cm Poids 980 g

Asus mise donc sur la nouvelle puce de Qualcomm, le Snapdragon X (ici dans sa mouture X1-26-100). Un SoC équipé de 8 cœurs et 8 threads à la cadence maximale de 2,98 GHz. Le processeur neuronal (NPU) atteint les 45 TOPS ce qui permet à cet Asus de rejoindre la famille de Copliot+ PC. Pour l'épauler, Asus se contente du minimum souhaité par Qualcomm avec 16 Go de RAM LPDDR5X Le Snapdragon X n'est pas une puce taillée pour le jeu. Ça tombe bien, ce n'est pas un domaine sur lequel se positionne ce Zenbook. Lui, c'est plutôt la bureautique, la navigation sur le Web, le streaming vidéo et autres tâches courantes du quotidien. La retouche photo est bien sûr à sa portée comme le montage vidéo léger. Mais n'allez pas lui demander de faire du calcul 3D complexe.

Les scores obtenus avec les différents benchmarks auxquels nous avons soumis ce Zenbook concordent avec les spécifications du SoC de Qualcomm. Il fait moins bien que ses aînés X Plus et X Elite mais la course à la performance n'est pas ici la priorité.

Le Zenbook A14 se présente donc comme un bon compagnon du quotidien pour les usages les plus classiques. Par ailleurs, il demeure très silencieux. Lorsqu'il est soumis à des tâches plus lourdes, ses ventilateurs se mettent en branle sans pour autant vriller les tympans. La dissipation de la chaleur est également très bien gérée.

Autonomie : une endurance impressionnante

S'il y a bien un domaine où les processeurs pour PC de Qualcomm excellent, c'est bien l'autonomie. Et alors que l'on aurait pu penser que le petit gabarit de ce Zenbook pouvait le contraindre à quelques sacrifices sur la batterie, il n'en est rien. La machine de repose sur une batterie de 70 Wh assez classique finalement. Mais le SoC de Qualcomm et les 60 Hz de la dalle Oled jouent en sa faveur. Avec notre test de lecture vidéo PC Mark 10, le Zenbook A14 a lâché prise après 22 heures et 17 minutes. Un excellent score qui le classe parmi les meilleurs élèves. De quoi l'emporter partout et longtemps sans devoir loucher sur la moindre prise électrique disponible. Rassurant.

Quant à la recharge, le chargeur de 65W fourni dans la boite permet de retrouver 35 % d'autonomie en trente minutes. Comptez une bonne heure et demie de charge pour afficher 100 % de batterie.

Asus Zenbook A14 : un PC ultraportable pour tous ?

Il présente de nombreux atouts pour séduire ce petit Zenbook A14. Il faut dire qu'Asus a bien travaillé sa copie. Le poids plume sous la barre du kilogramme reste un argument majeur qui fera mouche auprès des utilisateurs qui ont la bougeotte. Les finitions sont soignées même si l'on aurait apprécié un peu plus de rigidité dans le châssis et plus particulièrement le capot. La présence d'une dalle Oled ne gâche rien à la fête, surtout à ce prix. L'autonomie gargantuesque fait oublier les petites faiblesses de son processeur Snapdragon X. Avec ce Zenbook A14, Asus ne prétend pas entrer dans la course aux performances.

Avant de craquer pour ce PC ultraportable tout mignon, il faut garder à l'esprit qu'il n'est pas conçu pour effectuer des tâches lourdes avec de lourds calculs graphiques. Ce n'est pas son truc. Il se range plutôt dans la catégorie des PC compagnons du quotidien pour la bureautique ou le streaming. Si ces activités correspondent à la majorité des tâches que vous demandez à votre ordinateur, alors pour 1000 euros, ce Zenbook A14 fera parfaitement l'affaire avec en prime, la compacité et la légèreté d'un modèle bien plus cher.

Pour un peu plus de pêche, vous pouvez vous orienter vers la version équipée d'un processeur Qualcomm Snapdragon X Elite X1E 78 100 à 3,4 GHz et 32 Go de RAM/ Mais la facture s'alourdit alors de 700 euros tout de même. À noter que le Zenbook A14 en test dans cet article (sous la référence UX3407QA) vient juste de sortir et qu'il est encore difficile de le trouver en rayon.