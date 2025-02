Test Geekom Mini Air12 Lite : un mini PC minimaliste à petit prix

Avec son Mini Air12 Lite, Geekom propose un mini PC modeste et discret à un prix raisonnable qui, sans révolutionner le genre, suffit pour des besoins ordinaires au bureau comme à la maison.

Le marché du mini PC est particulièrement dynamique depuis quelques années. Et il vient d'avoir droit à un joli coup de projecteur grâce à Apple avec son fameux Mac mini M4. Sorti fin 2024, cet ordinateur miniature a déchaîné les passions et éveillé les consciences de ceux qui considéraient ces machines minuscules comme de simples jouets. Mais si la marque à la pomme se contente d'aligner deux modèles très puissants, les constructeurs spécialisés offrent un choix beaucoup plus vaste, à la fois en termes de performances et de prix.

C'est le cas de Geekom, un fabricant chinois qui a rapidement une solide réputation dans ce domaine et qui ne cesse d'élargir son catalogue à la fois vers le haut et vers le bas. Il s'est ainsi récemment distingué en proposant plusieurs modèles premium équipés de processeurs AMD et Intel hautes performances comme le A8 (voir notre article), le GT13 Pro (voir notre article) ou le GT1 Mega, et en dévoilant début 2025 le QS1 Pro, le premier mini PC doté d'une puce ARM – en l'occurrence, un Snapdragon X Elite Qualcomm – qui pourrait recevoir le label PC Copilot+. Mais le constructeur n'oublie pas pour autant l'entrée de gamme et il vient d'ajouter à sa famille le Mini Air12 Lite, un modèle premier prix qui vise un tout autre public, avec des besoins plus basiques.

Geekom Mini Air12 Lite : un processeur très basse consommation

De fait, comme beaucoup de mini PC du même type, le Mini Air12 Lite est bâti autour du N100, un processeur Intel très basse consommation conçue pour des applications légères. Reposant sur l'architecture Alder Lake, cette puce de 12e génération n'est absolument pas taillée pour la compétition. Avec seulement 4 cœurs et 4 threads, elle ne cherche pas à rivaliser avec les bolides de type Core ou Core Ultra, mais remplace plus modestement les ̈Pentium et autre Celeron, des appellations écartées du catalogue, dans des machines premier prix cantonnées à la bureautique et à des applications de lecture audio-vidéo. Fonctionnant entre 400 Mhz et 3,4 GHz (en mode turbo), elle se distingue surtout par son enveloppe thermique de seulement 6 W, ce qui en fait un modèle ultra basse consommation.

Et c'est pour cette ensemble de caractéristiques et de qualités qu'elle est autant prisée par les fabricants de mini PC, car elle suffit pour des usages basiques dans un cadre familial et même professionnel ou industriel, certains l'utilisant dans des petits serveurs domestiques et dans des media centers, ces lecteurs multifonctions connectés au réseau domestique et à un système de home cinema. Telle est d'ailleurs l'ambition du Mini Air12 Lite, un modèle basique, certes, mais qui promet de suffire pour l'essentiel d'autant qu'il fonctionne sous Windows 11, ce qui en fait un bon candidat pour remplacer un vieil ordinateur tournant sous Windows 7, 8 ou 10, incompatible avec le dernier système de Microsoft.

Geekom Mini Air12 Lite : compact mais solide

Le Mini Air12 Lite adopte un format un brin différent des autres modèles Geekom. Très compact (136 x 116 x 35 mm), il est légèrement rectangulaire et surtout peu épais. Malgré sa taille, il dégage d'emblée une agréable sensation de solidité. D'abord, parce que son capot en plastique noir repose sur une structure en métal, comme sa plaque inférieure. Ensuite, parce que l'ensemble est bien construit et bien ajusté. Sur ce plan, et comme pour ses autres modèles, Geekom fait clairement mieux que d'autres fabricants chinois qui réalisent des produits beaucoup moins qualitatifs – plus cheaps.

Signalons que le Mini Air12 Lite est livré avec une plaque Vesa et ses vis pour un montage sur un appareil compatible (écran ou téléviseur) ainsi qu'un câble HDMI et, bien sûr, son bloc d'alimentation externe.

Geekom Mini Air12 Lite : des interfaces classiques et pratiques

Compte tenu du positionnement du Mini Air12 Lite, le tour du propriétaire est rapide. À l'avant, on trouve un bouton marche-arrêt, deux prises USB-A compatibles USB 3.2 Gen 1 (à 5 Gbit/s), mais aussi, deux prises audio en mini-jack, l'une pour la sortie ligne ou casque, l'autre pour un micro, ce qui est assez rare. Plus étonnant, en retirant un petit capuchon de caoutchouc, on découvre une étrange prise comportant neuf broches métalliques. Similaire à celles que l'on trouve sur les cartes mères, et comme sur certains modèles NUC Intel ou Asus elle sert en fait de port d'extension en permettant de brancher un interrupteur pour l'alimentation et des Led d'activité. Plutôt inutile dans une utilisation normale, elle permet de déporter des commandes et des voyants dans certains usages spécifiques, comme l'intégration dans un kiosque. Pourquoi pas.

À l'arrière, on retrouve encore quatre prises USB-A, deux en USB 3.2 Gen 2 à 10 Gbit/s, et en USB 2.0 à 480 Mbit/s pour les périphériques bas débit comme un clavier et une souris, deux sorties vidéo, l'une en HDMI 2.0, l'autre en DisplayPort 4,4, ce qui permet de brancher simultanément deux écrans (jusqu'en 4K chacun !), un port Ethernet 1 Gbit/s et un connecteur d'alimentation. En revanche, il n'y a ni USB 4 ni même USB-C, ce qui est dommage mais pas rédhibitoire compte tenu de la vocation et du positionnement tarifaire du Mini Air12 Lite. De même si l'on dispose bien du Bluetooth en version 5.1 pour connecter des appareils sans fil, il faut se contenter du Wi-Fi 5 seulement, une norme moins rapide que le Wi-Fi 6 qui fait office de standard aujourd'hui.

Le Mini Air12 Lite s'ouvre particulièrement facilement, en retirant les quatre vis qui maintiennent la plaque inférieure du boîtier – et sans avoir à se battre avec les petits patins de caoutchouc qui les dissimilant sur certains mini PC. Comme on peut s'en douter, l'intérieur est très dépouillé. On ne trouve d'un seul banc mémoire qui accueille donc une unique barrette de DDR4-3200 fonctionnant en mode monocanal – le seul mode que gère le N100 – et un SSD au format M.2 2280 sur une interface Sata III à 6 Gbit/s. Notons que le connecteur gère également le NVMe, ce qui permet de remplacer le SSD d'origine par un modèle plus rapide en PCIe Gen3*4 jusqu'à 1 To. Pas sûr que ce changement soit pertinent dans la mesure où le processeur N100 n'est pas un foudre de guerre, mais le fait que la mémoire et le stocke soient évolutifs est toujours appréciable, même si l'on a vu mieux en termes d'évolutivité sur des mini PC certes plus couteux.

Geekom Mini Air12 Lite : des performances modestes

Passé à l'épreuve des traditionnels benchmarks (bancs d'essais), le Mini Air12 Lite obtient des scores en rapport avec son processeur, c'est-à-dire modestes : tout juste 1328 points en global sous Passmark, avec seulement 5599 points pour le processeur ; 1213points en monocœur, 2719 points en multicœurs pour le CPU et 3271 points pour le GPU sous Geekbench ; 913 points en monocœur et 2689 points en multicœurs sous Cinebench R23. Des valeurs très inférieures donc à celles obtenues sur des PC équipés de puces dernier cri Intel ou AMD, autrement plus puissantes. Mais elles ne sont pas ridicules pour autant. Et, en y regardant de plus près, on note que le N100 offre des performances similaires à celles de processeurs d'entrée et de milieu de gamme d'il y a quelques années, comme un Core i7-5700HQ, un Core i5-7500 ou même un Intel Core i3-1115G4 côté Intel, ou un Ryzen 3 PRO 3300U côté AMD, par exemple.

On s'en doute, avec son petit processeur et son circuit graphique intégré (un Intel UHD Graphics à 750 MHz avec 24 unités de calcul), le Mini Air12 Lite n'est pas du tout taillé pour les jeux exigeants. Et les tests le prouvent. En mode 1080p, avec un niveau de détails réglé sur bas, il atteint tout juste les 12 FPS dans Counter Strike 2, ce qui est injouable, et près de 30 FPS dans GTA V. En revanche, il s'en sort très correctement avec des titres moins gourmands, en affichant 60 FPS dans Valorant et même 80 FPS dans League of Legends, toujours en 1080p, mais avec un niveau élevé de détails. En clair, pas question de faire tourner des titres AAA, mais on peut quand même s'amuser un peu avec des jeux anciens et légers. Par ailleurs, malgré ses limites les GPU est tout de même capable de gérer l'affichage sur deux écrans en 4K à 60 Hz, ce qui très appréciable pour la bureautique come pour la lecture vidéo.

Pas de surprise côté stockage : le SSD Sata installé en standard ne fait pas de miracle, avec des débits assez faibles de 560 Mo/s en lecture et de 234 Mo/s en écriture. On est loin des bolides en NVMe qui atteignent les 7000 Mo/s, mais cela reste beaucoup plus confortable qu'un antique disque dur. Et, surtout, c'est suffisant au quotidien, tant que l'on manipule pas de gros fichiers.

Geekom Mini Air12 Lite : efficace, discret et économe

En termes d'usages, le Mini Air12 Lite se révèle d'ailleurs assez à l'aise tant que l'on reste sur des tâches basiques, typiques d'une utilisation familiale : bureautique, navigation Internet, lecture audio et vidéo, retouche photo légère, etc. Pas un foudre de guerre, mais assez réactif au quotidien, y compris dans le maniement de Windows.

Sur le plan énergétique, le Mini Air12 Lite se montre très frugal, ce qui est logique, compte tenu de sa constitution. Au repos, il consomme à peine 7 W, descend à 1 W en veille simple, monte à 10-12 W en bureautique, en navigation Internet et en lecture vidéo, et grimpe vers 30 W quand on le pousse raiment à bout, avec des tâches nécessitant des calculs plus intenses. C'est clairement un modèle ultra économique en électricité, un atout majeur au quotidien, en utilisation bureautique comme en lecteur multimédia dans un salon.

Du fait de sa très faible consommation, notamment pour son processeur, le Mini Air12 Lite chauffe peu ‑ son SSD ne dépasse d'ailleurs pas les 30 degrés. Si bien que, malgré la présence d'un ventilateur, il se montre très discret : au repos, il reste autour des 30 dBA à 30 cm, et ne dépasse pas les 35 dBA quand on le pousse. Aucun souci donc pour le faire travailler ) longueur de journée sur un bureau, ni même à l'installer dans un salon, près d'un téléviseur ou d'un système audio.

Dernier détail très appréciable, comme les autres modèles Geekom et la plupart des mini PC chinois, le Mini Air12 Lite est livré avec Windows 11 Pro préinstallé et activé, sans logiciel imposé inutile – pas d'antivirus offert quelques mois ni bloatware. Uniquement un Windows pur et prêt à l'emploi, après les inévitables mises à jour de Microsoft lors de la configuration initiale. Une sobriété qui évite de s'encombrer d'emblée avec des applications maison superflues.

Geekom Mini Air12 Lite : un mini PC suffisant pour les besoins basiques

Au final, le Mini Air12 Lite tient ses promesses : c'est un mini PC basique à petit prix qui suffit pour des tâches ordinaires. S'il laissera de marbre les amateurs de puissance, qui ont un vaste choix par ailleurs, il conviendra à des personnes cherchant un ordinateur moderne et discret pour faire de la bureautique légère, naviguer sur Internet, écouter de la musique et regarder des vidéos. Autrement dit, à la plupart des gens. On peut y bancher assez de périphériques classiques avec ses prises USB, connecter des appareils sans fil en Bluetooth et même utiliser deux écrans, le tout de façon simple, dans le silence et avec une très faible consommation électrique. On peut même l'utiliser comme petit serveur domestique ou comme lecteur multimédia de salon, en le reliant à un téléviseur. Et si ses performances restent très modestes, ce qui limite son avenir à très long terme, on peut changer sa Ram et son SSD pour le faire évoluer un peu.

Côté prix, le Mini Air12 Lite se situe dans le haut de la fourchette des mini PC équipés d'un N100 : il est en effet proposé à 239 euros sur le site Geekom comme chez Amazon, ce qui est plus cher que d'autres modèles. Mais on peut profiter d'une réduction de 20 euros sur une première commande, et Geekom a l'habitude de faire régulièrement des promotions qui font baisser la facture. Bref, sûrement pas le mini PC de l'année, mais une machine honnête et bien construite qui profite du savoir-faire et de la garantie de Geekom de trois ans. De quoi faire la différence avec ses concurrents moins chers.