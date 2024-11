Microsoft Windows 365 Link : mais à quoi sert ce faux mini PC qui ressemble à un Mac mini ?

Microsoft donne corps à son concept de PC dans le cloud avec son Windows 365 Link, un "faux ordinateur" aux allures de mini PC servant uniquement à piloter une machine virtuelle via son service Windows 365. Original ! :

Nous le répétons depuis des années, et nos nombreux tests en témoignent : le mini PC est l'avenir de l'ordinateur de bureau. Car s'ils ne peuvent pas encore rivaliser avec des ordinateurs pour gamer, ces ordinateurs miniatures remplacent très avantageusement les vilaines et encombrantes tours d'antan dans bon nombre de situations. Minuscules – certains modèles tiennent réellement dans une seule main –, économes en énergie – ils ne consomment que quelques watts, contrairement aux PC équipés de grosses alimentations et de cartes graphiques démesurées… – et souvent très élégants, ils délivrent des performances largement suffisantes pour prendre en charge toutes les applications classiques – bureautique, navigation Internet, lecture vidéo, etc. –, et bien plus encore pour els modèles haut de gamme ultra puissants, tout en offrant une connectique beaucoup plus riche que des PC portables.

Apple l'a bien compris en revisitant son fameux Mac mini, désormais équipé d'une puce M4 : un modèle réellement impressionnant –sans doute le meilleur Mac produit par Apple depuis des années – qui fait actuellement couler beaucoup d'encre et qui pourrait bien devenir un best seller, d'autant que sa version de base est particulièrement abordable – 699 euros au tarif catalogue ! Et, par un curieux hasard calendaire, c'est quelques jours après la sortie de ce petit bijou que Microsoft a décidé de dévoiler un ordinateur d'un genre nouveau qui pourrait paraître similaire : le Windows 365 Link.

Windows 365 Link : une interface pour piloter un PC dans le cloud

De fait, avec son boîtier métallique ultra compact (120 x 120 x 30 mm), l'engin se présente de prime abord comme un simple mini PC. Il est d'ailleurs équipé de plusieurs ports et interfaces classiques pour brancher des périphériques et se connecter à des réseaux (HDMI, DisplayPort, quatre prises USB dont un en USB-C, port Ethernet, prise minijack audio stéréo, Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.3), avec la prise en charge jusqu'à deux écrans 4K. Mais ses caractéristiques étonnent par leur "légèreté" : en effet, son processeur est un modèle Intel basique de type N100, associé à seulement 8 Go de mémoire vive et 64 Go de stockage en SSD. Pas de quoi faire tourner confortablement des applications sérieuses, même modestes, d'autant que l'on ne peut stocker aucune donnée !

Pour le dire autrement, et plus clairement, le Windows 365 Link n'est pas un véritable PC : c'est un "client léger" nouvelle génération. Plus exactement, il s'agit d'un appareil servant à utiliser un PC en ligne, en mode cloud, en l'occurrence via le service Windows 365 de Microsoft. Il ne sert qu'à gérer quelques périphériques essentiels (clavier, souris, écrans) et à afficher ce que fait un PC virtuel distant. Une sorte de super contrôleur servant uniquement d'interface pour piloter via Internet un ordinateur tournant sur les serveurs de Microsoft. Rien à voir donc avec les vrais et puissants mini PC de Geekom, Beelink, Minisforum et consorts, ni même avec le fameux Mac mini d'Apple, qui sont tous des ordinateurs complets et autonomes !

De fait, le Windows 365 Link ne s'adresse pas grand public, mais à des entreprises qui souhaitent équiper leurs collaborateurs de machines permettant simplement d'accéder à un ordinateur dans le cloud via le service en ligne Windows 365. Tout a été conçu dans ce sens, avec évidemment un maximum de sécurité : le firmware serait complètement étanche et inviolable, et l'ensemble fonctionnerait avec une version minimaliste de Windows 11 baptisée Windows CPC, sans aucune application locale. Tout est prévu pour un fonctionnement uniquement en ligne, à travers un système de connexion authentifiée liée à des comptes, le tout sur abonnement.

Pas question donc de compter sur le Windows 365 Link pour remplacer un PC de bureau traditionnel. D'autant que son prix officiel de 349 dollars, hors taxes, pour les États-Unis n'en fait pas un concurrent sérieux pour les vrais mini PC, quand on sait qu'on trouve des modèles complets et mieux équipés pour des tarifs inférieurs. pas étonnant que Microsoft ne l'ait pas appelé PC tout court, ni que ce produit ne soit pas intégré à la gamme Surface. Reste à savoir s'il saura trouver son public.