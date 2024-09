Galaxy Book5 Pro 360 : le nouveau PC haut de gamme de Samsung est déjà en promo

Avec son processeur Intel Core Ultra V de dernière génération, le tout nouveau Galaxy Book5 Pro 360 de Samsung compte bien redéfinir les standards du PC portable haut de gamme. Et il bénéficie d'une promotion pour son lancement.

Début septembre, à l'occasion du salon de l'IFA, Intel présentait une nouvelle gamme de processeurs, les Core Ultra V (voir notre article). Connue sous le nom de code Lunar Lake, cette famille de puces inaugure une nouvelle architecture matérielle censée à la fois gommer les défauts de la précédente, Meteor Lake, assez décevante dans les faits, et surpasser les modèles ARM de Qualcomm, à la fois en performances de calcul et en économie d'énergie. Pour ce faire, le géant américain a complètement revu sa copie en adoptant des solutions innovantes assez radicales et en abandonnant d'anciennes technologies.

Galaxy Book5 Pro 360 : un PC avec un processeur Intel de nouvelle génération

Exit donc l'Hyperthreading utilisé depuis les Pentium, et place à un véritable NPU Neural Porcessing Unit), cette unité de traitements spécialisée dans les calculs pour l'IA, la grande marotte de l'industrie depuis l'avènement de ChatGPT et des autres modèles génératifs. Mieux encore : à l'instar des fameuses puces M d'Apple, les Core Ultra V intègrent de la mémoire vive, pour des échanges de données encore plus rapides ce qui interdit accessoirement toute augmentation ultérieure de la Ram, comme sur tous els Mac désormais. Surtout, ces puces de nouvelle génération visent une efficacité maximale et une consommation électrique minimale, de façon à offrir enfin une très grande autonomie, Intel promettant une utilisation avoisinaient et même dépassant les 20 heures. Du jamais vu dans le monde PC ! Et de quoi concevoir des ordinateurs portables fins et légers, à la fois performants et endurants, capables de rivaliser réellement avec les fameux MacBook d'Apple.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Intel joue gros avec ces processeurs. Car malgré sa place prédominante sur le marché et des investissements considérables ces dernières années, le géant américain est très mal en point en moment, face à la féroce concurrence d'AMD, d'Apple, de Nvidia et désormais de Qualcomm. Au point d'avoir annoncé des licenciements et d'importants changements stratégiques il y a quelques jours. Et même de décider d'abandonner son activité de fonderie, la division qui fabrique ses puces depuis toujours !

Galaxy Book5 Pro 360 : un portable premium avec écran Oled à 360 °

Quoi qu'il en soit, et malgré les nuages qui s'amoncellent, tous les grands constructeurs de PC continuent de s'approvisionner chez Intel. Et la plupart ont déjà intégré les nouvelles puces Core Ultra V dans leurs nouveaux modèles de portables. C'est notamment le cas de Samsung, qui vient de dévoiler son Galaxy Book5 Pro 360, un PC très haut de gamme, pour ne pas dire luxueux, qui sembler cocher toutes les cases pour affronter sereinement l'avenir. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le constructeur n'a lésiné sur rien pour son nouveau portable premium.

Voir le Galaxy Book5 Pro 360 sur le site Samsung

Réalisé dans un superbe alliage métallique, le Galaxy Book5 Pro 360 ne pèse que 1,69 kg pour seulement 12,8 mm d'épaisseur, ce qui est déjà remarquable pour un modèle 16 pouces. De type Oled, avec un contraste infini, de belles couleurs et un noir absolu, son grand écran offre une définition très confortable de 2 880 x 1 800 pixels avec une fréquence de rafraîchissement de 120 Hz, tout en profitant d'un traitement antireflet bien agréable. Surtout, et comme son appellation le suggère, cet écran tactile peut pivoter à 360 degrés pour passer l'ordinateur en mode tablette, ce qui est bien pratique dans de nombreuses circonstances, d'autant qu'un stylet est fourni en standard.

Toujours au chapitre confort, le Galaxy Book5 Pro 360 dispose d'un clavier complet, avec un véritable pavé numérique, ce qui n'est pas le cas de tous ses concurrents au même format. Et rien en manque côté connectivité avec connectivité avec du Wi-Fi 7, du Bluetooth 5.4, deux ports Thunderbolt 4 en USB-C, un port USB-A en USB 3.2 et une sortie HDMI 2.1 capable de gérer de la 8K à 60 Hz. Enfin, avec sa généreuse batterie de 76 Wh, il promet jusqu'à 25 heures de lecture vidéo selon Samsung, ce qui laisse espérer une autonomie hors norme en utilisation classique.

Une prouesse que l'on doit aussi à son processeur très économe, en l'occurrence un Intel Core Ultra 7 256V, intégrant un circuit graphique Intel Arc 140V et 16 Mo de mémoire vive. Bref, il s'agit clairement d'un ordinateur de nouvelle génération, à la fois polyvalent et performant.

Galaxy Book5 Pro 360 : une promotion spéciale pour le lancement

La bonne nouvelle, c'est que Samsung a décidé d'accompagner le lancement de son nouveau PC avec plusieurs promotions. Car si le Galaxy Book5 Pro 360 est vendu 2199 euros dans cette configuration sur le site du constructeur, il est possible d'obtenir une réduction de 200 euros avec la reprise d'un ancien appareil (ordinateur, mais aussi smartphone, tablette et même montre connectée ou écouteurs sans fil). Et cette remise peut même grimper à 600 euros selon le type et l'état de l'appareil !

Acheter le Galaxy Book5 Pro en promotion

Valable jusqu'au 31 octobre 2024, cette promotion est disponible aussi bien en passant par la boutique en ligne Samsung Shop qu'en utilisant application homonyme. Ce n'est pas tout ! Avec l'appli, on peut obtenir en plus une remise de 10 % sur le total du panier ainsi que des écouteurs sans fil Galaxy Buds3 Pro. De jolis cadeaux qui rendent le Galaxy Book5 Pro 360 encore plus séduisant. Notez que ce nouveau modèle est encore en précommande pour le moment. Il sera disponible en France à partir du 11 octobre 2024.