Geekom Megamini G1 : un mini PC pour gamer très original

Geekom profite du salon de l'IFA pour dévoiler son Megamini G1, un PC ultra compact au design original, équipé d'un puissant processeur, d'une véritable graphique Nvidia et d'un étonnant système de refroidissement à eau.

L'IFA , le grand salon technologique de Berlin, est toujours l'occasion pour les constructeurs de présenter leurs dernières nouveautés. Et si l'édition 2024 de l'Internationale Funkausstellung Berlin (son nom complet) ouvrira ses portes au public du 6 au 10 septembre, certains fabricants n'hésitent pas à prendre les devants pour des annonces (voir notre article sur les nouveaux processeurs Core Intel). C'est le cas de Geekom, qui profite de la couverture médiatique de l'exposition pour lancer un nouvel ordinateur pas tout à fait comme les autres, le Megamini G1. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce modèle risque d'attirer l'attention, au moins pour son design très original.

Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, Geekom est un fabricant chinois spécialisé dans les mini PC. Faisant preuve d'un dynamisme assez remarquable, le constructeur s'est rapidement distingué sur le marché par la qualité de ses produits, toujours soigneusement réalisés, au point de rivaliser avec des acteurs bien installés comme Beelink ou Minisforum. En moins de deux ans, il a ainsi considérablement enrichi son catalogue avec de nombreux modèles miniatures construits autour de processeurs Intel et AMD.

Mais depuis quelques temps, et pour répondre à une demande croissante, Geekom s'intéresse aussi de très près aux ordinateurs pour gamers. Des machines qui exigent une très bonne puissance de calcul, et, surtout, un circuit graphique très performant pour faire tourner confortablement des jeux toujours plus gourmands. C'est dans ce but qu'ont été réalisés les Mini Fun9 et Mini Fun11, des mini tours compactes capables d'embarquer de véritables cartes graphiques de type AMD Radeon RX 6xxx ou Nvidia GeForce RTX 3xxx.

© Geekom

Geekom Megamini G1 : un design audacieux et une vraie carte graphique

Mais avec le Megamini G1, Geekom a décidé d'aller beaucoup plus loin encore. Bien évidemment, comme il n'est toujours pas question d'intégrer un circuit graphique de dernière génération dans le boîtier minuscule d'un véritable mini PC, ce modèle se présenta davantage comme une tour ultra compacte, de quelque 5 cm de haut pour 13 cm de largeur et de profondeur. Et la "bête" attire immédiatement le regard avec son boîtier métallique, ses panneaux transparents qui laissent voir ses composants illuminés par des Led colorées (RGB), comme l'apprécient les joueurs, et son petit écran LCD affichant des informations de fonctionnement (charge CPU, température, occupation mémoire...).

Au-delà du look, le Megamini G1 se distingue par ses composants et sa connectique, dignes des gros PC gaming. Il embarque ainsi un processeur Intel i9-13900H (14 cœurs et 20 threads) associé à 32 Go de mémoire vive DDR5 (64 Go au maximum) et à un SSD rapide de 1 ou 2 To. Surtout, ce moteur déjà très correct est secondé par une véritable carte graphique dédiée à base de GeForce RTX 4060 avec 8 Go de mémoire vidéo. Un circuit haut de gamme capable de faire tourner les jeux les plus exigeants du moment. Et le tout est complété par une riche palette de connecteurs, avec une quinzaine de prises en tout genre (USB 4 et USB 3.2, de l'Ethernet 2,5 Gbit/s, du HDMI et même de l'Oculink, un port haute vitesse principalement utilisé pour des cartes graphiques externes).

© Geekom

Autre originalité, très spectaculaire : l'ensemble des composants est refroidi par un système à eau (water cooling pour les anglophiles) avec une tuyauterie apparente du plus bel effet. Associé à deux grands ventilateurs, le système promet une évacuation de la chaleur à la fois efficace et très silencieuse, Geekom avançant un niveau sonore de seulement 26 dBA pour la pompe à eau, ce qui est remarquable.

Bien entendu, il faudra attendre les résultats de tests poussés pour voir ce que le Megamini G1 vaut vraiment en situation, avec des jeux ou des applications graphiques professionnelles, son autre domaine de prédilection. Pour l'heure, ce PC intriguant n'est pas encore disponible. Il faut l'objet d'une souscription collaborative sur Kickstarter, au prix spécial de 1499 euros – son prix définitif devrait être de 1699 euros ou plus. Reste à savoir si ce PC pas comme els autres saura séduire le public visé.