279 € avec une imprimante : pourquoi ce PC pas cher n'est vraiment pas une bonne affaire

Vendu seulement 279 euros avec une imprimante à jet d'encre, ce PC portable 17 pouces semble idéal pour une famille ou un collégien, Mais en y regardant de plus près, c'est un très mauvais choix, même à ce prix..

L'été est généralement une période idéale pour faire de bonnes affaires en informatique. Et pour cause : entre les soldes et la rentrée scolaire, les promotions pullulent, aussi bien sur les boutiques en ligne que dans les supermarché. En fouinant un peu, et en réagissant vite, on peut ainsi profiter d'excellentes opportunités, en particulier sur les ordinateurs et leurs accessoires, en entrée comme en haut de gamme.

C'est encore le cas en 2024, où de grandes enseignes proposent des réductions particulièrement alléchantes. En témoigne cette offre chez Auchan, qui propose en ce moment un PC portable 17 pouces avec une imprimante à jet d'encre de marque HP pour seulement 279,99 euros. Un tarif imbattable qui permet de s'équiper complètement à moindre prix. Seulement voilà : quand on y regarde de plus près, ce n'est pas du tout une bonne affaire.

Ainsi, même s'il est joli avec son clavier complet, le PC HP LAPTOP 17-CN0012NF est un ordinateur ancien et très limité. Son processeur, la puce électronique qui fait tout fonctionner est un Celeron N4120, un modèle d'ancienne génération très poussif. La mémoire vive installée en standard de seulement 4 Go, est insuffisante pour faire tourner correctement Windows 11, le système d'exploitation, qui réclame au minium 8 Go et même 16 Go pour être à l'aise. En pratique, qu'il s'agisse de Windows ou des applications, tout sera lent. Le système de stockage, un SSD de 128 Go, a une capacité trop faible et vous serez vite à l'étroit pour enregistrer des fichiers ! Idem pour l'écran qui, malgré sa grande taille, doit se contenter d'une faible définition d'affichage et d'une technologie dépassée au rendu médiocre.

Ce n'est pas tout ! L'imprimante incluse "en cadeau" dans le pack, une HP Deskjet 2821E, est un modèle d'entrée de gamme vendue officiellement 50 euros. Certes, il s'agit d'une imprimante multifonction couleur à jet d'encre équipée du Wi-Fi et d'un scanner qui peut suffire dans un usage modéré. Mais elle est lente et, surtout, il faut l'utiliser exclusivement avec des cartouches d'encre de marque HP qui coûtent cher et qui ont une faible capacité. En clair, et comme souvent avec ces appareils à très bas prix, vous risquez de payer plusieurs fois le prix de l'imprimante en une seule année, surtout si vous optez pour le service Instant Ink de HP qui vous livre automatiquement des cartouches via un abonnement payant.

Bref, malgré son tout petit prix, cette offre d'Auchan n'est absolument pas intéressante. Entre les performances médiocres du PC et le coût à l'utilisation très élevé de l'imprimante, vous risquez une grosse déception. C'est surtout l'occasion, pour le constructeur, de se débarrasser de vielles références dépassées. Mieux vaut dépenser un peu plus pour investir dans une configuration sérieuse et durable.