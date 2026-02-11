C'est le secret des experts : ce réglage méconnu peut doper les performances de votre PC

Votre PC n'a pas les performances que vous espériez ? C'est peut-être à cause d'un paramètre mal réglé qui bride la vitesse d'un composant essentiel. Voici comment le modifier pour libérer toute la puissance de votre ordinateur.

Vous venez d'acquérir un ordinateur flambant neuf, censé être une bête de course, mais vous constatez que ses performances ne sont pas à la hauteur de vos attentes. En particulier, vous êtes déçus des résultats dans les applications gourmandes en ressources, comme l'édition d'images, le montage vidéo, la modélisation 3D ou encore les jeux vidéo. Pas de panique, il existe peut-être une solution simple pour donner un coup de fouet à votre nouvelle bécane.

Avant d'envisager un recours au service après-vente ou une mise à niveau matérielle, vérifiez quelques points élémentaires. Assurez-vous d'abord que votre système d'exploitation et vos pilotes soient à jour, car des logiciels obsolètes peuvent entraîner des ralentissements. Ensuite, examinez les programmes qui s'exécutent en arrière-plan : certains peuvent consommer des ressources inutilement et affecter les performances de votre ordinateur.

Si malgré ces vérifications, les performances de votre PC vous semblent toujours insuffisantes, un petit réglage de la RAM pourrait vous aider à dynamiser votre machine. Par défaut, la mémoire vive de votre ordinateur fonctionne selon un profil standard, défini par la JEDEC, un organisme de normalisation de l'industrie électronique. Ce profil garantit une stabilité maximale, mais il n'exploite pas forcément tout le potentiel de votre matériel.

Si votre PC est équipé de composants performants, il est probable qu'il puisse prendre en charge des modes de fonctionnement optimisés pour la mémoire vive. Ces profils, appelés XMP (Extreme Memory Profile) chez Intel et EXPO (Extended Profiles for Overclocking) chez AMD, permettent d'augmenter la fréquence de fonctionnement de la RAM, ce qui peut se traduire par des performances accrues dans les applications exigeantes.

L'activation des profils XMP ou EXPO se fait généralement dans le BIOS ou l'UEFI de votre carte mère, un programme élémentaire chargé au démarrage de l'ordinateur. Pour savoir comment y accéder, vous pouvez vous référer à notre article dédié. Une fois dans le BIOS ou l'UEFI, il s'agit ensuite de chercher les paramètres liés à la mémoire vive et d'activer ce mode. Le nom exact peut varier (XMP, EXPO, DOCP, etc.), mais le principe reste le même : il s'agit d'activer un profil prédéfini qui correspond à la vitesse maximale supportée par vos modules de RAM.

Avant de chercher à activer un profil XMP ou EXPO, vérifiez d'abord la compatibilité de votre matériel : vos modules de mémoire vive, votre carte mère et votre processeur doivent prendre en charge ces profils. Et une fois activé, surveillez attentivement la stabilité de votre système, via le Gestionnaire des tâches de Windows ou tout autre utilitaire spécialisé. Si vous constatez des plantages aléatoires, des erreurs étranges ou une température anormale, revenez alors au profil par défaut.