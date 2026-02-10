Inutile d'acheter Adobe Acrobat : ce logiciel gratuit suffit pour signer et modifier des PDF

Vous avez besoin d'éditer rapidement un PDF pour ajouter une signature, insérer un commentaire ou réorganiser des pages ? Cette appli vous permettra d'effectuer facilement toutes ces modifications sans rien payer.

Le PDF est très répandu dans notre vie quotidienne, à la maison comme au bureau. Devis, factures, modes d'emplois, contrats, formulaires… de nombreux documents courants sont désormais échangés dans ce format universel. Et les fichiers sont faciles à consulter, soit avec un logiciel gratuit comme Adobe Acrobat Reader, le plus connu, soit avec un simple navigateur Web comme Chrome ou Edge, avec le lecteur PDF intégré.

En revanche, modifier un fichier PDF peut s'avérer plus compliqué, dès lors qu'on a besoin d'outils plus évolués que les fonctions de base incluses dans les lecteurs PDF, même quand il s'agit d'apposer simplement une signature ou un paraphe. Dans ce domaine, la référence incontournable reste Adobe Acrobat. Mais ce logiciel professionnel est payant – et très cher ! Et pour des besoins moins poussés, on peut parfaitement se contenter d'alternatives complètement gratuites, comme Foxit Reader, PDFSam Basic ou encore FreePDF.

Ce logiciel est développé par l'entreprise allemande SoftMaker, également à l'origine de la suite bureautique gratuite FreeOffice, une excellente alternative à Microsoft Office. Pour sa part, FreePDF est donc une application de lecture et d'édition de fichiers PDF. Son utilisation est totalement gratuite : elle nécessite uniquement de s'inscrire sur le site de SoftMaker avec une adresse mail, afin d'obtenir une clé de licence.

En plus d'être un lecteur PDF complet et facile à utiliser, FreePDF propose plusieurs outils très pratiques de modification des fichiers PDF. Tout d'abord, l'application permet de réorganiser les documents, en changeant l'ordre des pages, leur orientation, en les supprimant ou en insérant de nouvelles depuis d'autres documents, mais également de créer ou d'ajouter des signets, afin de rendre la navigation plus facile. Toutes ces modifications s'effectuent facilement depuis des panneaux latéraux, qu'il est possible d'afficher ou de maquer selon les besoins.

FreePDF permet également d'insérer de nouveaux éléments dans un document, comme des commentaires, des annotations, des zones de texte, des formes géométriques, des dessins à main levée, et même des images directement depuis le bureau par simple glisser-déposer. Il est également possible d'utiliser des tampons, prédéfinis ou personnalisés, pour apposer rapidement des mentions telles que "Lu et approuvé" ou "Signer ici", ce qui est très pratique lorsqu'on travaille avec des documents professionnels comme des devis ou des factures.

Enfin et surtout, FreePDF permet d'éditer de façon très flexible le contenu même des documents, en déplaçant, en supprimant ou en modifiant presque n'importe quel élément. Les titres, les paragraphes ou les images peuvent par exemple être repositionnés et redimensionnés librement. Plus fort encore, les objets graphiques peuvent être modifiés en profondeur : il est ainsi possible de changer les couleurs, les bordures ou encore l'arrière-plan d'un diagramme, pour le rendre plus lisible ou le faire correspondre à une charte graphique par exemple.

En tant que logiciel gratuit, FreePDF souffre évidemment de quelques limitations. L'édition directe du texte d'un document, une fonction souvent recherchée par les utilisateurs intensifs de fichiers PDF, est réservée à l'édition payante de l'application, FlexiPDF. Néanmoins, les outils intégrés à l'édition gratuite sont déjà très utiles au quotidien, et couvrent une grande partie des besoins les plus courants en matière de modification de fichiers PDF, dans un cadre personnel comme professionnel.