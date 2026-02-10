Voici la marque qui fabrique les voitures les plus sûres selon les experts (non, ce n'est plus Volvo)

Une étude récente sur la sécurité des véhicules rebat les cartes : Volvo perd sa première place historique, devancé par un constructeur inattendu. Un bouleversement qui s'explique par des évolutions technologiques.

Pendant longtemps, évoquer la sécurité automobile revenait presque automatiquement à citer Volvo. L'image du constructeur suédois, associée à des innovations majeures comme la ceinture à trois points, reste solidement ancrée dans les esprits. Pourtant, les derniers classements publiés par l'organisation indépendante américaine Consumer Reports montrent que la hiérarchie évolue, portée par de nouvelles méthodes d'évaluation et par l'importance croissante des technologies d'aide à la conduite.

L'étude repose sur une analyse combinant plusieurs critères : résultats aux crash-tests, efficacité des systèmes d'évitement des collisions, performance des dispositifs d'assistance à la conduite et fiabilité globale des modèles testés. Les experts ne s'intéressent donc plus uniquement à la solidité de la carrosserie en cas d'accident, mais aussi à la capacité des véhicules à prévenir les situations dangereuses. Cette approche plus complète modifie sensiblement les classements historiques.

Dans ce palmarès, Volvo ne disparaît pas, mais rétrograde en 12e position. Certains de ses modèles récents obtiennent des scores solides, mais moins homogènes sur l'ensemble de la gamme, notamment dans les tests liés aux technologies d'anticipation des accidents. Résultat : la moyenne globale de la marque baisse légèrement, permettant à un autre constructeur de prendre l'avantage.

© Consumer Reports

La première place revient finalement à un Japonais, en l'occurrence Mazda, dont plusieurs modèles obtiennent simultanément d'excellents résultats dans les tests de collision et dans les évaluations des systèmes d'assistance. L'étude souligne que le constructeur japonais parvient à maintenir un niveau élevé de sécurité sur une grande partie de ses véhicules, ce qui pèse fortement dans un classement établi par marque plutôt que par modèle individuel. D'autres constructeurs japonais comme Honda et Nissan mais aussi des marques coréennes comme Hyundai et Kia apparaissent également en bonnes places, confirmant une concurrence de plus en plus large dans ce domaine.

L'absence des marques françaises dans les premières positions peut surprendre, mais elle s'explique en grande partie par la nature même du classement. Consumer Reports est une organisation américaine qui teste prioritairement les modèles vendus sur le marché nord-américain. Or, plusieurs véhicules commercialisés en Europe par Renault, Peugeot ou Citroën ne sont tout simplement pas disponibles aux États-Unis et ne figurent donc pas dans l'échantillon analysé. Le classement ne reflète donc pas directement la performance mondiale de ces constructeurs.

Cela ne signifie pas que les voitures françaises soient moins sûres. Dans les évaluations européennes Euro NCAP, plusieurs modèles récents produits en France ou par des groupes français obtiennent régulièrement les meilleures notes, parfois cinq étoiles, notamment pour la protection des occupants et des piétons. La différence tient surtout à la méthode : les tests européens classent les véhicules individuellement, alors que l'étude américaine compare les marques dans leur ensemble, ce qui favorise celles dont la gamme testée est large sur le marché local.

Ces résultats illustrent surtout l'évolution rapide des critères de sécurité automobile. Les innovations se concentrent désormais autant sur l'évitement des accidents que sur la protection en cas de choc, ce qui modifie progressivement la réputation historique de certains constructeurs. Les acheteurs continuent de se fier à l'image des marques, mais les classements récents rappellent qu'aucune position n'est définitivement acquise dans un secteur où la technologie progresse chaque année.