Midjourney Scanner : une analyse 3D complète du corps humain sans radiation en 60 secondes

Surtout connu pour son générateur d'images par IA, Midjourney vient d'annoncer un virage radical : un scanner médical à ultrasons capable d'analyser l'intégralité du corps humain en 60 secondes, sans radiation, dans l'eau.

Midjourney, le studio californien qui avait popularisé la génération d'images par intelligence artificielle, vient de créer la surprise en annonçant un projet radicalement différent de tout ce qu'il avait produit jusqu'ici : un dispositif d'imagerie médicale baptisé Midjourney Scanner. Loin des générateurs d'images artistiques, cette nouvelle branche – baptisée Midjourney Medical – s'attaque à l'un des défis fondamentaux de la médecine : rendre l'imagerie corporelle complète accessible, rapide et sans danger.

Announcing a new division of Midjourney called "Midjourney Medical" pic.twitter.com/c14YcO6yaU — Midjourney (@midjourney) June 18, 2026

Midjourney Scanner : un bain de sons plutôt que de rayons

Le principe du Midjourney Scanner s'écarte radicalement des technologies d'imagerie médicale actuelles. Ni rayons X, ni radiations ionisantes comme dans un scanner classique, ni les contraintes d'immobilité et de bruit de l'IRM. La personne entre dans un bain peu profond d'eau et descend lentement – à environ cinq centimètres par seconde – à travers un anneau constitué de 500 000 minuscules capteurs à ultrasons, chacun de la taille d'un grain de sable fin, capables à la fois d'émettre des ondes sonores et d'en capter les échos.

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Ces capteurs envoient des ondes ultrasoniques dans le corps depuis tous les angles. Ondes qui changent de forme lorsque ces ondes traversent des milieux de densités différentes – eau, peau, graisse, muscle, os…. En analysant ces déformations, des algorithmes reconstruisent une carte tridimensionnelle détaillée de l'intérieur du corps, à une résolution de l'ordre du millimètre. Le tout en seulement 60 secondes. Chaque seconde de scan génère des téra-octets de données que des milliers de serveurs traitent en parallèle pour produire des images comparables à celles d'une IRM, mais à près de cent fois la vitesse.

© Midjourney

Et les images présentées par Midjourney sont impressionnantes, avec des vues 3D très détaillées et même des vues 2D en tranches rivalsiant avec la précision des IRM classiques.

© Midjourney

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Midjourney Scanner : la médecine bien-être en mode spa

Ce qui distingue le projet Midjourney Medical de toute autre initiative d'imagerie médicale, c'est son ambition de banaliser le geste. L'entreprise ne veut pas seulement créer un outil médical – elle veut transformer le rapport des gens à leur corps en rendant le scan aussi ordinaire qu'une séance de sport ou une visite au hammam.

Pour incarner cette vision, Midjourney annonce l'ouverture d'un premier Midjourney Spa à San Francisco en 2027 : un espace équipé de jacuzzis, saunas, bains froids et salles de repos, au sein duquel les piscines de scan seront intégrées comme un élément parmi d'autres. Le scan devient presque un effet secondaire de la visite. L'idée est que les utilisateurs accumulent, au fil de passages réguliers, une bibliothèque de données sur l'évolution de leur corps dans le temps – permettant de détecter des changements avant qu'ils ne deviennent des problèmes.

© Midjourney

Midjourney affiche une ambition vertigineuse : disposer d'une flotte de plus de 50 000 scanners dans le monde d'ici 2031, avec une capacité théorique d'un milliard de scans par mois. L'entreprise estime qu'un accès généralisé à ce type d'imagerie préventive pourrait permettre d'éviter 30 % de tous les décès et de réduire de moitié les coûts de santé mondiaux à long terme.

Midjourney Scanner : encore de nombreux problèmes de réglementation

Ces annonces spectaculaires appellent cependant quelques nuances. Midjourney précise que ses scanners ne seront pas, dans un premier temps, des dispositifs médicaux diagnostiques au sens réglementaire : ils fourniront des "cartes de composition corporelle détaillées", et l'entreprise soumettra progressivement ses résultats à la FDA américaine pour obtenir des autorisations d'utilisation clinique plus larges. Autrement dit, un médecin ne pourra pas poser un diagnostic sur la base de ces images dans l'immédiat.

Midjourney est une structure sans investisseurs extérieurs, financée uniquement par ses utilisateurs. Elle la décrit elle-même comme "un nouveau type de laboratoire de recherche soutenu par une communauté" – ce qui soulève des questions légitimes sur sa capacité à tenir un calendrier aussi ambitieux. Mais la publication de véritables images de reconstruction anatomique, déjà disponibles sur son site, montre que la technologie n'est pas qu'un concept sur papier. Le chemin de l'annonce à la salle d'examen reste long – mais la direction est tracée.