Disparition de Marc Prieur : le fondateur de Hardware.fr s'est éteint

Figure emblématique de la presse informatique en ligne en France, Marc Prieur, créateur du site Hardware.fr et membre du directoire du groupe LDLC, est décédé à 46 ans. Le monde de la tech lui rend hommage.

Le monde du numérique français est en deuil. Marc Prieur, fondateur du site Hardware.fr et membre du directoire du groupe LDLC, est décédé prématurément à l'âge de 46 ans, a annoncé l'entreprise lyonnaise dans un communiqué publié lundi 9 février 2026.

Né en 1979, il s'était fait connaître très tôt dans l'univers informatique en lançant un site consacré au matériel PC. Créé en 1997 alors qu'il était encore lycéen, Hardware.fr allait rapidement devenir l'une des références francophones pour les tests techniques, les comparatifs et les analyses détaillées de composants informatiques.

À une époque où l'information technologique sur Internet en était encore à ses débuts, le site s'est imposé par la précision de ses contenus et par une approche réputée rigoureuse. Pendant près de deux décennies, ses dossiers ont guidé des générations d'utilisateurs, qu'ils soient passionnés d'informatique ou simples acheteurs souhaitant mieux comprendre les produits qu'ils utilisaient.

© Groupe LDLC

Marc Prieur : de Hardware.fr à LDLC

En 2000, afin d'assurer le développement de son projet, Marc Prieur décide de céder Hardware.fr au groupe LDLC, spécialiste français de la vente de matériel informatique en ligne. Il rejoint alors le directoire de l'entreprise, où il restera pendant plus de vingt-cinq ans, contribuant à sa stratégie et à son expansion.

Son expertise technique et sa connaissance approfondie de l'écosystème numérique ont été saluées par ses collègues et par les dirigeants du groupe, qui évoquent un acteur déterminant du développement de l'entreprise.

Même après l'arrêt de l'activité éditoriale de Hardware.fr en 2018, son influence est restée forte, notamment à travers le célèbre forum du site, l'un des espaces communautaires francophones les plus actifs consacrés à l'informatique et aux nouvelles technologies.

Au-delà de son rôle d'entrepreneur, Marc Prieur était reconnu pour son exigence éditoriale et sa volonté de privilégier la précision technique plutôt que les effets de mode. Tous ceux qui l'ont côtoyé témoignent de sa probité et de sa modestie, en soulignant sa passion et son intégrité. De nombreux acteurs de la presse spécialisée rappellent aujourd'hui l'impact durable de son travail, qui a contribué à structurer l'information consacrée au matériel informatique sur le web francophone.

Pour beaucoup de passionnés, Hardware.fr a constitué une porte d'entrée vers la culture informatique, mais aussi un lieu d'échanges et d'apprentissage qui a marqué toute une génération d'internautes.

Depuis l'annonce de sa disparition, les témoignages et les hommages se multiplient dans le secteur technologique français, où il est souvent décrit comme l'un des pionniers de la presse informatique en ligne. La rédaction de CCM adresse ses pensées et ses sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de celles et ceux qui ont travaillé à ses côtés au fil de sa carrière.