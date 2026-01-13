Ce logiciel gratuit et simple supprime l'IA et les logiciels superflus de Windows

Microsoft ne cesse d'ajouter de l'IA et des applications inutiles dans Windows, ce qui agace de nombreux utilisateurs. Un nouveau logiciel gratuit permet de supprimer ces éléments pour retrouver un système plus simple et plus stable.

Depuis l'arrivée de Windows 11, Microsoft accélère l'intégration de l'intelligence artificielle dans son système d'exploitation. L'assistant Copilot est désormais mis en avant partout, dans la barre des tâches, dans les paramètres et parfois même dans des applications de base comme le navigateur Edge ou l'éditeur graphique Paint. À cela s'ajoutent de nombreux programmes préinstallés, des services actifs en arrière-plan et des suggestions commerciales. Pour l'éditeur, il s'agit de moderniser Windows et de préparer l'avenir. Mais pour la plupart des utilisateurs, c'est surtout une source de complexité, de ralentissements et de perte de contrôle sur leur propre ordinateur.

Sur les forums et les réseaux sociaux, les critiques sont fréquentes. Beaucoup réclament un système avant tout fiable, discret et prévisible, qui se contente de faire fonctionner correctement les logiciels sans imposer des outils qu'ils n'ont pas demandés. Certains administrateurs informatiques dénoncent aussi des postes plus difficiles à maintenir, avec des composants qui se réactivent après certaines mises à jour. C'est dans ce contexte qu'un développeur indépendant, connu sous le nom de builtbybel et déjà à l'origine de FlyOOBE, a lancé un nouveau projet : Winslop.

Winslop est un petit logiciel gratuit destiné à Windows 11. Son objectif est clair : permettre de désactiver ou même de supprimer facilement les éléments liés à l'IA et ce que l'on appelle couramment les bloatwares, c'est-à-dire les logiciels installés par défaut mais rarement utilisés. Le programme est open source et disponible sur GitHub.

© Winslop

Le logiciel se présente sous la forme d'un outil portable. Il n'a pas besoin d'être installé de manière classique : il suffit de télécharger l'archive depuis la page du projet, de la décompresser et de lancer l'exécutable. Une fois ouvert, Winslop affiche une interface sobre, avec uen unique fenêtre organisée en plusieurs sections correspondant aux grands types de réglages possibles.

Parmi les options proposées, on trouve la désactivation complète de Microsoft Copilot, la suppression de son bouton dans la barre des tâches et l'arrêt des services liés à l'IA qui tournent en arrière-plan. Il est aussi possible de couper les suggestions dans le menu Démarrer, de retirer certaines applications intégrées comme Clipchamp, Widgets ou encore des jeux promotionnels, et de bloquer divers modules de télémétrie jugés trop intrusifs par certains utilisateurs.

Chaque option est accompagnée d'une description indiquant ce qui sera modifié dans le système. L'utilisateur peut cocher ou décocher les actions souhaitées avant de lancer l'opération. Winslop applique ensuite les changements en quelques secondes, principalement via des réglages internes de Windows et la désactivation de composants précis. Le programme propose également, pour plusieurs paramètres, une option de restauration afin de revenir à l'état précédent en cas de problème ou de changement d'avis. Et même si tout est en anglais, les options et les commentaires sont faciles à comprendre !

L'auteur recommande toutefois une précaution classique : créer un point de restauration système avant toute modification importante. Même si Winslop évite les manipulations risquées, Windows restant un environnement complexe, une mise à jour future peut parfois réactiver certains éléments ou provoquer des comportements inattendus.

Pour ceux qui supportent mal la transformation progressive de Windows en plateforme centrée sur l'IA et les services intégrés, Winslop offre une solution concrète, simple et gratuite. Il illustre aussi une tendance plus large : face à des systèmes toujours plus chargés, des développeurs indépendants tentent de redonner aux utilisateurs un contrôle que les grandes entreprises ont peu à peu restreint.