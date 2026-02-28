Cette combinaison de touches peu connue vous fera gagner un temps fou sur votre PC

Si vous perdez beaucoup de temps à naviguer entre toutes les fenêtres ouvertes sur votre ordinateur avant de trouver la bonne, utilisez ce petit raccourci clavier : vous basculerez instantanément entre vos deux tâches principales.

Quand on passe des journées ou des soirées devant une ordinateur, que ce soit ce soit pour travailler, pour s'informer, pour discuter ou pour s'amuser, on perd généralement beaucoup de temps avec une opération toute simple que nous répétons des dizaines voire des centaines de fois : changer de fenêtre. Entre un document dans un traitement de texte, des données dans un tableau, une recherche dans un navigateur et une discussion dans une messagerie, il faut constamment cliquer, minimiser, puis maximiser des fenêtres pour retrouver l'écran voulu.

Cette gymnastique coûte de précieuses secondes qui, accumulées sur une journée, représentent une perte de temps considérable, sans parler de la déconcentration. Heureusement, il existe un moyen de naviguer entre plusieurs applications à la vitesse de l'éclair, et sans même toucher la souris.

Et pour cause : il suffit d'utiliser un raccourci clavier. Autrement dit une combinaison de touches sur lesquelles on appuie en même temps pour déclencher une action – comme Contrôle + S pour enregistrer un document ou Contrôle + Z pour annuler la dernière action effectuée. Et il en existe justement un pour passer rapidement d'une fenêtre à une autre dans Windows.

Bien sûr, les habitués de Windows connaissent bien la combinaison Alt + Tab. Mais la plupart n'en exploitent qu'une version lente et incomplète. En effet, quand on appuie simultanément sur ces deux touches, on fait apparaître une mosaïque de toutes les fenêtres ouvertes. Il faut alors appuyer plusieurs fois sur Alt + Tab pour se déplacer dans cette série de miniatures, jusqu'à ce que la bonne fenêtre soit mise en surbrillance. Ce n'est pas l'idéal quand de nombreuses applications sont ouvertes, surtout quand on est pressé.

Mais il y a une astuce pour aller plus vite et passer immédiatement sur la "bonne" fenêtre. Au lieu d'appuyer, d'attendre et de choisir, on peut basculer directement entre les deux dernières applications utilisées. Imaginez que vous êtes en train d'écrire un rapport (Fenêtre A) et que vous avez juste besoin de copier rapidement une donné depuis un tableau (Fenêtre B).

Pour passer immédiatement de l'une à l'autre, il suffit d'appuyer et de maintenir la touche Alt enfoncée, puis d'appuyer une seule fois sur la touche Tab et de la relâcher aussitôt. Windows ignore alors le sélecteur d'applications et vous transporte immédiatement de la Fenêtre A à la Fenêtre B. Et si refaites ce raccourci, vous revenez aussitôt à la Fenêtre A. C'est un e bascule instantanée, mais sans jamais bouger les doigts du clavier.

Cette petite astuce de power user est incroyablement efficace au quotidien, quand on doit passer constamment d'une application à une autre. L'essayer, c'est l'adopter !