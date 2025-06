Peu de gens le savent : ces deux touches de clavier d'ordinateur ont une fonction bien pratique

Vous ne l'aviez peut-être jamais remarqué, mais deux touches des claviers d'ordinateur ne sont pas identiques aux autres. Elles possèdent une particularité très discrète qui ne doit rien au hasard. Et qui est bien pratique.

Comme beaucoup d'internautes, vous utilisez votre ordinateur au quotidien, que ce soit pour travailler, communiquer ou simplement naviguer sur le Web. À force, vous connaissez par cœur l'emplacement des touches du clavier et n'avez plus besoin de le regarder pour écrire à toute vitesse, vos doigts volant de lettres en lettres. Pourtant, vous êtes peut-être passé à côté d'un détail intrigant ! Si vous regardez attentivement les touches F et J, vous remarquerez un petit trait en relief, juste en dessous des lettres. Il en est de même sur la touche 5 du pavé numérique, quelle que soit la marque du clavier. Mais si, regardez bien ! Mais alors, à quoi ce trait peut-il bien servir ?

Ces petits traits ont une origine et une utilité bien précises. Les claviers, en particulier ceux utilisés pour la saisie de texte intensive, sont conçus pour maximiser l'efficacité et la vitesse de frappe. Lorsqu'il s'agit de taper sans regarder le clavier, le positionnement correct des doigts est crucial. Pourtant, la disposition des lettres sur les claviers AZERTY – ou QWERTY pour les anglophones – n'est ni naturelle, ni optimale. Elle est héritée des anciennes machines à écrire mécaniques. Sur ces appareils, quand on appuyait sur deux touches contiguës en même temps ou presque, leurs tiges pouvaient s'entrechoquer et même se coincer.

Pour résoudre ce problème, les fabricants ont donc décidé d'éloigner les lettres étant les plus susceptibles de se succéder dans les mots, quitte à rendre certaines touches plus difficiles d'accès. En outre, pour faciliter la tâche des utilisateurs, ils ont eu l'ingénieuse idée d'ajouter des repères tactiles, sous la forme de bosses ou de rainures, sur les touches les plus utilisées. Si, aujourd'hui, le problème des tiges n'existe plus avec les ordinateurs, la disposition des lettres sur les claviers n'a pas été modifiée pour une question d'habitude, et les constructeurs ont gardé la petite astuce dactylographique de placer un trait sur les touches F et J.

© Rii

Les touches J et F ont été choisies comme points de repère clés en raison de leur emplacement central sur le clavier QWERTY ou AZERTY standard. Ces touches sont le point de départ pour positionner vos doigts, qui doivent naturellement reposer sur les touches de la rangée du milieu, avec l'index gauche sur la touche F et l'index droit sur la touche J. De ce fait, le trait tactile vous permet tout simplement, même si vous n'en avez pas forcément conscience, de trouver rapidement la position correcte des lettres sans regarder le clavier. En le sentant sous vos doigts, vous pouvez rapidement réajuster la position de vos mains sur le clavier sans avoir à les regarder. Ces petits repères tactiles sont évidemment précieux si vous utilisez tous vos doigts, en mode dactylographique. Mais ils sont également utiles si vous ne tapez qu'avec deux doigts !

Alors n'oubliez pas que, pour écrire efficacement avec un clavier AZERTY, il faut positionner les doigts de la façon suivante :

index gauche sur F

majeur gauche sur D

annulaire gauche sur S

auriculaire gauche sur Q

index droit J

majeur droit sur K

annulaire droit sur L

auriculaire droit sur M

La prochaine fois que vous poserez vos doigts sur le clavier, rappelez-vous que ce petit trait a été conçu pour rendre votre frappe plus fluide et efficace. Un détail minuscule qui a son importance !