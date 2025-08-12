Les smart TV LG gagnent de nouvelles chaînes gratuites en streaming

LG Channels, le service de streaming gratuit disponible sur les smart TV LG, renforce son offre de contenus d'actualité avec de nouveaux partenariats, et notamment l'arrivée prochaine de France 24.

Bien qu'ils n'en aient pas toujours conscience, les utilisateurs de TV connectés LG ont accès à un service de télévision gratuit nommé LG Channels, directement intégré dans leur téléviseur – à condition évidemment qu'il soit connecté à Internet en Wi-Fi ou en Ethernet. LG Channels fonctionne comme les chaînes de télévision traditionnelles, mais au lieu d'utiliser une antenne ou un câble, il diffuse du contenu en direct et à la demande via Internet, en streaming. Surtout, il ne nécessite pas d'abonnement, d'application supplémentaire ou de matériel spécifique (comme une box TV) pour fonctionner ; tout est intégré directement dans l'interface de l'appareil, via l'application dédiée ou en naviguant à travers les numéros de chaînes. Et s'il fait peu parler de lui, contrairement aux plateformes de SVOD comme Netflix ou Disney+, ce service s'enrichit régulièrement de nouveaux contenus grâce à des partenariats. C'est encore le cas aujourd'hui avec l'arrivée de chaînes d'information en direct .

LG Channels : la chaîne France 24 fait son entrée

En France, LG Channels propose plus de 180 chaînes thématiques. Pour cela, le service s'appuie sur une stratégie de partenariats avec des grands groupes de presse, afin de proposer toujours plus de contenus. Il se concentre notamment sur l'accès facile aux actualités locales et nationales. Visiblement, cette stratégie porte ses fruits puisque, grâce à ces partenariats, le temps de visionnage de LG Channels a enregistré une "croissance à deux chiffres" ces derniers mois. Pour continuer sur cette lancée, LG annonce l'arrivée imminente de la chaîne France 24 sur sa plateforme, en plus de celles de BFM et RMC en avril dernier.

© LG

En parallèle, le fabricant prévoit une mise à jour de son interface logicielle. Un nouveau portail dédié aux actualités, baptisé "News Portal", est d'ores et déjà disponible dans certains pays et sera progressivement étendu d'ici la fin de l'année. Son but est de faciliter l'accès et la navigation entre les différentes chaînes d'information.

Le succès de LG Channels n'est pas limité à la France. En Europe, l'offre s'est aussi enrichie avec de nouveaux partenariats, comme celui conclu avec le service public espagnol RTVE. De même, la chaîne CNN Headlines est désormais disponible dans seize pays européens, tandis que CNN International l'est au Royaume-Uni, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Aux États-Unis, LG a noué des collaborations avec de nombreux diffuseurs (NBCUniversal, Fox, Bloomberg, etc.), créant un "News Hub" pour les utilisateurs américains.

Chris Jo, responsable du webOS Platform Business Center de la division Media Entertainment Solution de LG, se réjouit de ce succès : "L'objectif de LG Channels a toujours été de permettre à tous d'accéder à des contenus pertinents et de haute qualité. En travaillant avec des fournisseurs d'actualités de confiance et des diffuseurs majeurs dans toutes les régions et en améliorant constamment les modes d'accès et d'exploration des contenus, nous donnons aux utilisateurs la possibilité d'accéder plus facilement et plus rapidement à des actualités locales et nationales plus pertinentes pendant leur séance de télévision quotidienne."