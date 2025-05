Netflix dévoile sa nouvelle interface : voici tout ce qui va changer sur vos écrans

Le géant du streaming vidéo s'offre un nouveau visage en adoptant une interface entièrement remaniée, sur téléviseur comme sur mobile. Objectif. rendre la navigation plus fluide, plus personnalisée, et plus efficace

C'est un lifting majeur que Netflix s'apprête à déployer. Après plusieurs années de relative stabilité visuelle, le géant de la vidéo en streaming vient de présente ce mercredi 7 mai 2025 la nouvelle interface de son application sur téléviseur comme sur mobile – pour rester dans la mode actuelle, l'entreprise parle de "nouvelle expérience télévisuelle" dans son communiqué officiel.…Attendue par de nombreux abonnés, cette refonte vise à simplifier l'utilisation du service, à mieux valoriser les contenus et surtout, à intégrer des technologies de pointe comme l'intelligence artificielle générative. Objectif affiché : rendre la navigation plus fluide, plus personnalisée, et plus efficace.

© Netflix

Nouvelle interface Netflix : une navigation plus simple

Sur téléviseur, où Netflix reste l'un des services les plus consultés, le changement se voit dès la page d'accueil. Fini le menu latéral discret : désormais, une barre de navigation bien visible prend place en haut de l'écran. D'un simple clic, on accède à ses séries, films, jeux vidéo, ou encore à un nouvel espace baptisé " My Netflix ", qui regroupe les programmes en cours, ceux ajoutés à la liste de visionnage et les rappels. Ce nouvel agencement rend la navigation plus directe et moins encombrée visuellement.

Mais le lifting n'est pas qu'esthétique. La présentation des contenus évolue elle aussi. Lorsqu'on parcourt les programmes, chaque affiche s'agrandit subtilement pour révéler un résumé et des informations utiles : récompenses obtenues, avis de l'équipe éditoriale ou indication d'un événement en direct. En arrière-plan, les couleurs dominantes de l'affiche s'étendent sur l'écran, pour créer une ambiance immersive, un peu à la manière du système Ambilight de Philips. Et surtout, l'algorithme de recommandations s'adapte désormais en temps réel : plus besoin d'attendre la fin d'un épisode pour voir apparaître des suggestions similaires.

© Netflix

Sur mobile, Netflix opère un virage inspiré des réseaux sociaux. Un flux vertical de courtes vidéos — des extraits de séries et de films — permet de découvrir des programmes en quelques secondes, comme sur TikTok. Ce nouveau mode de découverte donne la possibilité de partager un extrait, de lancer directement la lecture ou de sauvegarder le titre pour plus tard. L'objectif est clair : rendre la découverte plus rapide, plus spontanée, et plus ludique.

© Netflix

Nouvelle interface Netflix : l'IA pour une recherche personnalisée

Côté recherche, Netflix frappe un grand coup. Une fonction expérimentale, pour l'instant réservée à l'application iOS, introduit un moteur de recherche dopé à l'intelligence artificielle. Grâce aux modèles génératifs d'OpenAI, il devient possible de taper des requêtes en langage naturel comme " un film d'action pas trop violent " ou " une série drôle pour regarder avec des ados ". L'outil interprète l'intention et suggère des titres avec une précision inédite. Si les tests sont concluants, cette fonction sera étendue à d'autres supports dans les mois qui viennent.

© Netflix

L'intelligence artificielle n'est pas qu'un gadget pour Netflix : elle est désormais au cœur de l'utilisation du service. L'entreprise veut réduire le temps passé à chercher un programme, pour laisser plus de place au visionnage. Et à terme, elle espère faire de sa plateforme non plus seulement un catalogue de contenus, mais un espace personnalisé, réactif et capable d'évoluer avec les goûts de chacun.

Le déploiement de cette nouvelle interface se fera progressivement, sur tous les types d'abonnements, dans les prochaines semaines. Elle concernera l'ensemble des téléviseurs compatibles (Apple TV, Android TV, Samsung, LG, décodeurs…) ainsi que les appareils mobiles (smartphones et tablettes). Même si les changements sont pensés pour rester familiers, ils marquent une véritable évolution dans la manière de naviguer sur la plateforme. Il ne reste plus qu'à attendre sa généralisation pour voir si cette interface plaira aux principaux concernés : les abonnés !