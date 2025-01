Netflix augmente (encore) ses prix - et la France pourrait bien être concernée

Après avoir engrangé 19 millions de nouveaux abonnés à la fin de l'année 2024, la plateforme de streaming s'apprête à dévoiler sa nouvelle grille tarifaire en Amérique du Nord. Avant une arrivée prochaine en France ?

On le pensait dépassé par ses concurrents, mais Netflix est en pleine forme. À l'issue d'une année 2024 marquée par une augmentation du nombre d'abonnés – plus 19 millions sur le dernier trimestre 2024 ! – et des revenus stratosphériques – plus de 10,2 millions de bénéfices sur la même période –, le géant du streaming vidéo confirme son retour en force.

Dans la présentation de ses bilans trimestriels de 2024, la firme américaine conforte cette bonne dynamique par des programmes à succès qui sont apparus ou réapparus dans le catalogue Netflix. "La saison 2 de Squid Game est en passe de devenir l'une de nos séries originales les plus regardées, Carry-On a rejoint notre liste des 10 meilleurs films de tous les temps, le combat Jake Paul contre Mike Tyson est devenu l'événement sportif le plus regardé de tous les temps et, le jour de Noël, nous avons diffusé les deux matchs de NFL les plus regardés de l'histoire."

Abonnement Netflix : les nouveaux prix pour 2025

Ainsi, après une année 2024 riche de nouveautés et de nouveaux abonnés, la plateforme s'apprête à augmenter ses tarifs. D'après les informations du New York Times, tous les abonnements de la plateforme (standard avec pub, standard et premium) seront concernés et quatre pays, les États-Unis, le Canada, l'Argentine et le Portugal, seront les premiers à connaître cette évolution.

D'ici la prochaine facture, voici la nouvelle grille tarifaire proposée par Netflix en Amérique du Nord :

L'abonnement " Standard avec pub " va passer de 6,99 $ à 7,99 $

L'abonnement " Standard " va passer de 15,49 $ à 17,99 $

L'abonnement " Premium " va passer de 22,99 $ à 24,99 $

Augmentation Netflix : le Portugal avant la France

Pour l'heure, aucune information concernant une arrivée de cette nouvelle grille tarifaire en France n'a été confirmée par la plateforme. Mais au vu des derniers ajustements, il est (très) probable que toute l'Europe rejoigne le Portugal à la liste des pays concernés. Le prix final de l'abonnement pourrait ainsi augmenter de 1 à 2 euros supplémentaires.

© Capture d'écran Netflix France

Pour rappel, le tarif actuel des abonnements à Netflix France s'étend de 5,99 euros à 19,99 euros par mois. La formule d'entrée - "standard avec pub" - à 5,99 euros comprend une résolution d'image en 1080p, la possibilité de regarder sur deux écrans en simultané, et la diffusion de publicités/bandes annonces avant la lecture d'un film ou d'une série. La formule "standard" à 13,49 euros possède les mêmes options que la précédente mais sans les publicités. Enfin, la formule "premium" offre les meilleures caractéristiques techniques de visionnage de la plateforme. Pour 19,99 euros par mois, l'abonné a accès à une qualité d'image en 4k, un son immersif, à quatre utilisateurs en simultané et, bien évidemment, sans publicité.

Tarifs Netflix : pourquoi ces augmentations ?

L'annonce de cette nouvelle grille tarifaire n'est pas tellement surprenante. Comme expliqué précédemment, les résultats de la plateforme en 2024 ont confirmé une tendance positive pour les productions Netflix et la visibilité qu'offre un tel diffuseur. La retransmission d'événements en direct est devenue un des objectifs de la firme américaine qui espère poursuivre sur la lancée du combat Jake Paul contre Mike Tyson. En janvier 2024, Netflix avait amorcé cette volonté par la signature d'un accord de diffusion avec la WWE, la ligue professionnelle américaine de catch, à 5 milliards de dollars.

Plus de sport et de direct donc, mais aussi la fin de certaines productions "made in Netflix". L'année 2025 devrait être celle des derniers épisodes de Stranger Things, et des nouveaux épisodes de Squid Game ou encore de l'ultime saison de You. Côté films, un nouvel opus de la saga À couteaux tirés est attendu, tout comme le Frankenstein, réalisé par Guillermo Del Toro.

En quelques mois, Netflix aura su reprendre la main sur ses abonnements et dépasser la barre des 300 millions d'abonnés dans le monde. Après avoir imposé la publicité sur certaines formules et diminué le nombre d'écrans en simultané, il faut espérer que les prochaines modifications n'impactent pas plus la qualité de visionnage des utilisateurs et que les nouveautés annoncées soient accessibles sur l'ensemble des formules.