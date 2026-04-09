Google Photos se transforme en cabine d'essayage virtuelle grâce à l'IA

Google Photos devrait bientôt intégrer une fonction qui transformera l'appli en cabine d'essayage, permettant aux utilisateurs d'essayer virtuellement les vêtements présents dans leur galerie. Un outil taillé pour les fashion victimes !

Depuis quelques mois, Google propose une fonction de cabine d'essayage virtuelle dans son service Shopping. Grâce à l'intelligence artificielle, il suffit de télécharger une photo de soi pour voir comment un vêtement apparaîtrait sur son corps. Autant dire que c'est sacrément pratique lorsque l'on effectue des achats en ligne ! Le géant du numérique semble vouloir étendre cet outil à ses autres services.

En effet, nos confrères d'Android Authority ont découvert, dans la version 7.71.0.895417930 de Google Photos, plusieurs lignes de code qui ne laissent pas de place au doute. Eh oui, les utilisateurs vont bientôt pouvoir utiliser Gemini pour visualiser l'apparence qu'ils auraient avec les tenues présentes dans leurs galeries. Un nouveau bouton de partage fait également son apparition.

Google Photos : une garde-robe virtuelle et une nouvelle option de partage

Google Photos accueille donc une nouvelle fonction, baptisée "Wardrobe" ("Garde-robe" dans la langue de Molière), qui se présente comme un espace spécial sous l'onglet "Collections". L'application deviendrait une sorte d'armoire numérique contenant les différentes tenues présentes dans les photos de la galerie, qu'il s'agisse d'images personnelles ou enregistrées depuis le Web.

Elle serait capable de reconnaître les vêtements présents dans les images, les classer et permettre à l'utilisateur de les retrouver facilement, voire de tester virtuellement des associations ou des essayages. Un bouton "Essayer" permettrait de faire enfiler une tenue sélectionnée à l'avatar virtuel. Merci Gemini ! Il faut tout de même garder en tête que cette fonction est toujours en cours de développement, elle pourrait donc être très différente quand Google décidera de la déployer officiellement.

© Android Authority

Nos confrères d'Android Authority ont également remarqué que la dernière version 7.71 de Google Photos intègre un nouveau bouton de partage, corrigeant un gros défaut de l'application. En effet, jusqu'ici, envoyer une photo impliquait de la télécharger au préalable sur son smartphone, puis d'utiliser les options de partage intégrées au système.

Pour gagner du temps, la firme de Mountain View a ajouté un bouton "Copier", qui permet de placer directement une image ou une vidéo dans le presse-papiers afin de la coller ensuite dans n'importe quelle application, comme une messagerie ou un réseau social par exemple. L'image copiée conserve une bonne qualité, malgré une légère compression destinée à limiter l'espace occupé. Cette solution reste toutefois limitée à une seule image à la fois.