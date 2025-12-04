On va pouvoir enfin retoucher des visages dans Google Photos

Google Photos s'enrichira bientôt d'une fonction de retouche de visages, permettant de corriger automatiquement des défauts sur les yeux, les cernes, les lèvres et même les dents. Un outil esthétique pour transformer les photos en portraits de stars !

Si vous utilisez un smartphone Android, il est fort probable que vos photos et vidéos soient stockées en ligne via Google Photos. Longtemps appréciée pour son classement automatique en albums, idéal pour organiser et partager vos souvenirs, l'application a depuis largement dépassé ce simple rôle. Boostée par les avancées de l'intelligence artificielle, elle est devenue un véritable outil d'édition. Ainsi, vous pouvez modifier la luminosité, le contraste et les couleurs, ajouter des filtres créatifs, et même retirer des éléments ou en générer de nouveaux.

Mais, jusqu'ici, Google Photos ne proposait aucun outil dédié à la retouche des visages, pour corriger des défauts disgracieux. L'entreprise est sur le point d'y remédier puisque nos confrères d'Android Authority ont pu activer une fonction prévue à cet effet dans la dernière version de l'application (7.56.0.839465534). Un outil de correction esthétique qui devrait logiquement être généralisé en devenant accessible à tous les utilisateurs.

© Android Authority

Touch Up : jusqu'à 6 visages pris en charge en simultané

Baptisée "Touch Up", cette fonction se situe dans l'ongle "Actions" de l'éditeur. Lorsque vous l'ouvrez pour la première fois, l'application vous demande de télécharger environ 16 Mo de données afin d'activer les différents effets. Au total, on trouve pas moins de six retouches différentes pour lisser la peau, effacer es cernes, blanchir les dents, redessiner les sourcils et mettre en avant les lèvres ou les iris. Chaque réglage s'applique de manière indépendante, par le biais d'un curseur qui permet de gérer l'intensité de la retouche sur une zone particulière, sans toucher au reste du visage.

© Android Authority

L'outil fonctionne également sur les photos de groupe, où il peut prendre en charge jusqu'à six visages différents. Il suffit de les sélectionner individuellement pour y appliquer les réglages. Au-delà, un message vous indiquera que la limite est atteinte. En tout cas, ce système est beaucoup plus avancé que ce que proposent la plupart des éditeurs intégrés par défaut dans les smartphones. La fonction "Touch Up" est bel et bien présente dans la dernière version de Google Photos, mais elle est désactivée. Et comme elle est prête à l'emploi, elle ne devrait pas tarder à être disponible automatiquement pour tout le monde.