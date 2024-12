Reflection Removal : l'outil magique d'Adobe pour supprimer les reflets des photos

Adobe semble avoir trouvé une solution très efficace pour supprimer un défaut qui gâche de nombreuses photos : les reflets. Encore en phase de tests, Reflection Removal devrait permettre à terme de sauver d'innombrables clichés.

Qui n'a jamais connu la déception de voir une photo complètement gâchée par un reflet disgracieux ! C'est là un sentiment extrêmement frustrant, et pourtant récurrent en photographie. Mais que les photographes en herbe soient rassurés, ce sera bientôt de l'histoire ancienne ! En effet, Adobe, le célèbre éditeur de Photoshop et d'autres solutions graphiques, a développé une fonction, baptisée Reflection Removal, qui permet de supprimer les reflets sur les photos, et les résultats sont plutôt prometteurs, comme il l'annonce dans un billet de blog.

Évoquée pour la première fois lors de la conférence Adobe Max, sous le nom de Project See Through, elle peut être véritablement salvatrice pour certains clichés. On pense notamment aux photos prises derrière une fenêtre ou un hublot d'avion. Elle s'appuie sur l'intelligence artificielle pour faire disparaître les reflets indésirables et restituer la scène telle que vous la voyez. Elle n'est actuellement disponible qu'en phase de test dans l'outil Camera Raw de Photoshop, mais elle est destinée à faire son apparition dans Lightroom à terme.

© Adobe

Reflection Removal : un outil pour supprimer les reflets

Le fonctionnement de cette technologie repose sur l'intelligence artificielle, et plus précisément sur le processus d'apprentissage par renforcement. L'IA a été entraînée sur des milliers de photographies sans reflets, qui ont ensuite été combinées pour créer des millions d'images avec des reflets simulés. De ce fait, l'algorithme a appris à distinguer et à séparer les deux scènes qui composent une image avec reflets, à savoir le paysage ou l'objet ciblé par le photographe, et les différents éléments qui " polluent " le rendu en se reflétant sur une vitre.

La fonction prend la forme d'un curseur allant de -100 à 100, afin de contrôler précisément l'effet. À 100, les reflets sont complètement supprimés, tandis qu'à -100, seule l'image réfléchie est visible. Le résultat des exemples présentés par l'entreprise semble très satisfaisant, car ils enlèvent non seulement les éléments reflétés, mais ils récupèrent aussi du contraste et de la saturation. Résultat : c'est comme s'il n'y avait jamais eu de vitres entre l'appareil photo et le sujet. Notons que l'IA employée n'est pas générative, ce qui signifie qu'elle ne créera jamais d'objets ou d'éléments de paysage pour améliorer le cliché.

© Adobe

Reflection Removal : une fonction encore en développement

La fonction Reflection Removal est encore en phase bêta et devrait s'améliorer au fil du temps. Aussi, tout n'est pas parfait. L'IA peut par exemple éprouver des difficultés à comprendre certains objets pour les détacher correctement. Le résultat tend à varier dans les situations complexes. C'est notamment le cas avec les reflets très lumineux, les scènes nocturnes et les superpositions particulièrement denses. Aussi, "la meilleure façon de supprimer les reflets d'une photographie est de les éviter dès le départ".

Autre problème : l'outil n'est pas conçu pour des surfaces autres que les grandes fenêtres planes, et n'est donc pas encore en mesure de gérer les reflets sur des objets courbes, des miroirs ou encore des plans d'eau. Aussi, par la suite, Adobe souhaite étendre la fonction pour "supprimer les petits reflets tels que les lunettes et les fenêtres éloignées", mais aussi s'occuper "de la poussière, des rayures, de la pluie, de la neige ou d'autres éléments qui se posent sur les fenêtres".

© Adobe

Reflection Removal est pour le moment uniquement disponible sur Camera Raw, mais une intégration au logiciel Lightroom est envisagée pour plus tard. Attention, l'outil ne fonctionne pour l'instant qu'avec des clichés au format RAW, mais Adobe prévoit d'étendre la compatibilité aux formats JPEG et HEIC. Pour l'utiliser, il faut se rendre dans les préférences de Camera Raw et activer les "New AI Settings and Features". L'option apparaîtra alors dans la section "Distraction Removal" du panneau Remove.