Nintendo prépare une nouvelle Switch 2 pour l'Europe (elle sera meilleure)

Pour respecter la législation européenne, Nintendo prépare une nouvelle version de la Switch 2 spécialement pour le Vieux Continent. Elle aura une batterie plus accessible et facilement remplaçable. Et les Joy-Con aussi !

L'Union européenne renforce progressivement son cadre réglementaire en faveur d'une électronique plus durable. Après avoir harmonisé la recharge des appareils électroniques en imposant le port USB-C, elle s'attaque cette fois à leur batterie. En effet, la plupart fonctionnent grâce à des batteries spécifiques, dites "propriétaires", très difficiles à remplacer sans passer par un service spécialisé, de type SAV ou réparateur. Une situation à la fois aberrante sur le plan technologique et écologique ! Aussi, elle va imposer aux constructeurs à ce que les consoles portables et de nombreux appareils vendus en Europe soit équipés de batteries facilement remplaçables. Pour se conformer à la législation, Nintendo a d'ores et déjà confirmé sur son site qu'il va commercialiser sur le Vieux Continent une version spécifique de sa Switch 2, qui répondra à ces nouvelles normes européennes.

Nintendo Switch 2 : une nouvelle version conforme à la législation européenne

À partir du 18 février 2027, les fabricants de nombreux équipements électroniques portables, dont les consoles de jeu, devront permettre aux utilisateurs de remplacer eux-mêmes leur batterie sans recourir à des outils spécialisés ou à des procédures complexes. Cette obligation découle du règlement européen sur les batteries, qui cherche à réduire les déchets électroniques et à encourager la réparation plutôt que le remplacement systématique des appareils (voir notre article).

Le problème, c'est que la Switch 2 actuellement commercialisée ne répond pas à ces exigences. Remplacer la batterie de la console nécessite un démontage partiel de l'appareil, ce qui suppose soit de bonnes compétences techniques, soit un passage par le service après-vente. Nintendo a donc été contraint d'adapter son matériel pour le marché européen. C'est pourquoi le constructeur prépare une nouvelle version de la console qui permettra un remplacement beaucoup plus simple de la batterie par l'utilisateur.

Nintendo Switch 2

Attention, la loi ne parle pas de batterie amovible, mais de batterie remplaçable, ce qui n'est pas tout à fait la même chose ! Cela veut dire que les constructeurs ne vont pas forcément devoir revenir à de gros blocs, comme il y avait sur les téléphones portables il y a plus de quinze ans.

Cette modification ne concernera pas uniquement la console elle-même. Les manettes Joy-Con ainsi que la manette Pro Controller seront également revues afin de respecter les mêmes obligations réglementaires, puisqu'elles intègrent elles aussi des batteries. Nintendo n'a toutefois pas encore détaillé précisément les changements techniques envisagés.

© Nintendo

Pour distinguer ces futurs modèles conformes aux normes européennes, Nintendo prévoit un nouveau système d'identification. Les appareils actuellement vendus portent un numéro de modèle commençant par "BEE". Les versions adaptées à la réglementation européenne disposeront d'un numéro de modèle différent et afficheront un code supplémentaire, "OSM", sur leur emballage. Cette distinction permettra aux consommateurs et aux distributeurs d'identifier clairement les modèles répondant aux nouvelles exigences.

Pour les consommateurs, l'enjeu est important. Une batterie est généralement le composant qui se dégrade le plus rapidement dans un appareil électronique portable. Pouvoir la remplacer facilement permet de prolonger significativement la durée de vie de la console, d'éviter un remplacement prématuré du matériel et de réduire les coûts de réparation. Une excellente nouvelle donc !