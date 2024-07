iFixit lance des kits de réparation pour les consoles de jeu

iFixit, la référence en matière de réparation pour appareils électroniques, propose désormais des kits pour les différentes consoles de jeu. Avec leur prix abordable, ils vont ravir les joueurs et les bricoleurs en herbe !

Pour lutter contre l'obsolescence des appareils électriques et électroniques, qui sont une véritable catastrophe pour l'écologie, mieux vaut les réparer lorsqu'ils sont cassés plutôt que d'en racheter de nouveaux. Pour prolonger leur durée de vie, iFixit, le spécialiste de la réparation par soi-même depuis 2003, propose de nombreux kits d'outils permettant d'affronter les pannes les plus courantes sans se ruiner. Cette fois, il se tourne du côté de la communauté des gamers avec de nouveaux kits de réparation spécialisés pour PlayStation, Xbox et Nintendo Switch.

iFixit : des kits de réparation à des prix abordables

Conçus pour la réparation, l'entretien et la mise à jour, les nouveaux kits d'iFixit permettent aux bricoleurs novices comme experts de changer un écran cassé, de réparer un joystick, de remplacer un ventilateur défectueux ou encore d'ajouter un SSD afin de bénéficier d'un meilleur espace de stockage.

© iFixit

Depuis plusieurs années maintenant, iFixit propose le Pro Tech Toolkit, un kit des plus complets qui permet de s'attaquer à la réparation de presque tous les appareils électroniques. Mais son prix de 74,99 € n'est pas à la portée de toutes les bourses. D'autant plus que l'on n'a pas forcément besoin de tout cet attirail.

Heureusement, iFixit lance de nouveaux kits nettement plus abordables. Proposés entre 17,95 € et 19,95 €, ils sont destinés aux consoles de jeu, y compris les portables. Pour maintenir ce prix abordable, ils se concentrent sur l'essentiel et font une croix sur les outils superflus. Les kits contiennent les outils suivants :

un tournevis avec des embouts de 4 mm adaptés à la console visée ;

une spatule en nylon renforcé de fibres de verre pour faire levier ;

une pincette courbée pour manipuler les petits composants ;

des médiators pour soulever, faire glisser ou séparer des composants ;

un pinceau antistatique et des brosses de nettoyage pour nettoyer la console ;

un bracelet antistatique pour se protéger des décharges électrostatiques.

Autre point positif : les kits fonctionnent par génération de consoles. Ainsi, le kit PlayStation permet de s'occuper à la fois de la PS3, de la PS4 et de la PS5, y compris les versions Pro et Slim. Parfait pour les collectionneurs ! Les propriétaires de Nintendo Switch et de Steam Deck ont eux aussi droit à des kits dédiés. Attention toutefois, en cas de problème avec l'écran de la console portable, il faudra impérativement se munir de l'iOpener, un ensemble d'outils nécessaire pour ce type d'opération et disponible à partir de 12,99 €.

© iFixit

Pour les joueurs qui sont allergiques à la poussière, iFixit propose également un kit de nettoyage à 24,95 €, contenant une brosse, un chiffon en microfibre, du liquide nettoyant et un souffleur de poussière. Notons qu'il est possible d'acheter des outils "à la carte". Par exemple, un embout de tournevis coûte 2,95 €, tandis qu'il faut compter 4,95 € pour remplacer une pince à épiler. Cela évite de racheter un kit entier pour un seul outil manquant. iFixit propose plusieurs guides détaillés afin d'accompagner les réparateurs néophytes dans leur bricolage. Mais attention, certaines réparations restent malgré tout délicates et ne sont pas à la portée de tous !