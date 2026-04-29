Test des Solix SL-700 : des écouteurs sans fil avec réduction de bruit à 10 euros chez Action

Difficile de trouver plus complet à ce prix que ces écouteurs sans fil vendus chez Action : compatibilité Bluetooth 6, zones de commande tactiles et réduction active du bruit. Sur le papier, les Solix SL-700 ont tout pour plaire. Et à l'usage ?

Même si c'est Apple, avec ses AirPods, qui a popularisé le concept des écouteurs vraiment sans fil (True Wireless en anglais), de nombreux autres fabricants se sont engouffrés sur le marché. On trouve donc de nombreux modèles d'écouteurs Bluetooth basés sur le même principe : un écouteur pour chaque oreille, pas de fil entre les deux, et un boîtier pour les ranger et les recharger en même temps.

Comme à son habitude, Apple a plutôt ciblé le haut de gamme avec des écouteurs dont le prix varie entre 150 et 250 euros. Il est donc très facile d'en trouver des moins chers auprès de nombreux fabricants comme Sony, Bose, Anker, Xiaomi, Ugreen, etc. les marques et modèles sont nombreux, de 50 à 150 euros, et souvent avec la fonction de réduction active du bruit incluse.

Mais on peut difficilement faire moins cher que les écouteurs Solix SL-700 vendus chez Action : 9,99 euros, hors promotion ! Et là aussi avec une fonction de réduction active du bruit ! A-t-on vraiment besoin de payer plus cher ? Nous les avons achetés et testés pour le savoir.

© CCM - Fabrice Neuman

Solix SL-700 : l'avis de CCM Prix dérisoire

Bonne qualité de fabrication

Compatible Bluetooth 6

Connexion à deux appareils simultanément

Rendu sonore très médiocre

Micros inutilisables

Réduction active du bruit désagréable

Mauvaise tenue dans les oreilles

Solix SL-700 : une qualité de fabrication très correcte

Une fois le paquet ouvert (avec difficulté !), on se retrouve avec les deux écouteurs intra-auriculaires de petite taille, à insérer dans le conduit auditif et dont la partie extérieure, qui contient notamment la batterie, en forme de gros haricot vient reposer sur le bas du pavillon. Le confort est correct sans plus, et on peut choisir entre les trois tailles d'embouts souples livrés avec. Quelques essais suffiront pour trouver la taille qui convient.

Un conseil : ne pas hésiter à utiliser une taille différente pour chacune des oreilles. Non seulement nous avons tous des oreilles différentes, mais elles ne sont pas forcément non plus identiques du côté droit ou gauche.

© CCM - Fabrice Neuman

Dans le même paquet, on trouve aussi le boîtier de rangement et de recharge. De facture sobre, il arbore tout de même quatre petites LED en façade qui s'allument dès que l'on soulève le couvercle et qui indiquent le niveau de charge de la batterie intégrée au boîtier. Bien vu.

D'ailleurs, une petite lumière est également intégrée à chaque écouteur : elle clignote pour indiquer que l'écouteur est en cours de charge et reste fixe si l'écouteur est chargé à bloc. Une prise USB-C au dos du boîtier sert à le recharger. Le tout donne une impression étonnamment agréable : on ne ressent aucun jeu au niveau de la charnière quand on ouvre le couvercle, qui se referme avec un claquement sec rassurant.

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Solix SL-700 : un rendu sonore décevant

Dans la main, les écouteurs ont donc tout pour plaire, mais cela se gâte une fois dans les oreilles. Tout d'abord, malgré tous nos efforts, ils ont toujours eu du mal à rester en place. Mais on peut admettre qu'une paire d'oreilles n'est pas suffisante pour donner un avis définitif.

En revanche, une fois placés correctement dans le conduit auditif, on se rend bien compte que la qualité du rendu audio correspond au niveau de prix. Que ce soit pour la musique ou les podcasts, le son n'a aucune ampleur et manque cruellement de définition. Les basses donnent l'impression de travers une épaisseur d'eau avant d'atteindre les tympans. Quant aux aigus, ils ont bien du mal à se distinguer du reste. On l'a compris, la gamme des fréquences rendues est bien étroite.

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Solix SL-700 : une réduction de bruit gâchée par les micros

Ce rendu sonore approximatif se retrouve côté micros. Durant un appel téléphonique ou une visio, les correspondants ont bien du mal à entendre ce qu'on dit, même dans un environnement calme. Et le manque de qualité des micros intégrés se ressent également au niveau de la réduction active du bruit qui s'appuie sur la captation des bruits environnants pour les annuler.

Seulement, dès que l'on active la fonction de réduction de bruit d'un appui long sur la zone tactile de l'un ou l'autre des écouteurs, les sons extérieurs sont effectivement légèrement atténués, mais s'accompagnent immédiatement d'un sifflement aigu désagréable qui s'installe en fond sonore. Voilà qui est plutôt contre-productif. On comprend que les micros ont autant de mal à capter toutes les fréquences que les écouteurs à les rendre.

© CCM - Fabrice Neuman

Solix SL-700 : juste pour le prix

Pas besoin d'aller plus loin pour comprendre que ces écouteurs n'ont finalement pour eux que leur prix… et encore. S'ils sont à bannir sans hésitation pour la musique, on peut éventuellement les emporter avec soi pour écouter des podcasts, dont on pourra entendre les propos sans profiter de l'attention portée par leurs créateurs à la qualité d'enregistrement.

Quant à la réduction de bruit, mieux vaut se contenter du mode passif : comme il s'agit d'écouteurs intra-auriculaires, le simple fait de les insérer dans son conduit auditif suffit à atténuer les bruits environnants, sans subir le son parasite produit par le mode actif. S'ils ont bien une chose pour eux, c'est qu'on ne le regrettera pas si on les perd…