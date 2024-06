Elite 8 Active Gen 2 et Elite 10 Gen 2 : Jabra s'offre une dernière danse avant sa fermeture

Le fabricant de casques et d'écouteurs sans fil Jabra dévoile deux nouveaux modèles de sa gamme Elite… Mais annonce dans le même temps son retrait du marché grand public. Quelles conséquences pour les clients ?

Les nouveaux Jabra Elite 8 Active Gen 2 et Jabra Elite 10 Gen 2 seront les derniers écouteurs de la marque. Des modèles "collector" puisque GN Store Nord, la société propriétaire de la marque Jabra, annonçait le jour même de la sortie de ces nouveaux appareils, la fermeture de sa division grand public afin de concentrer toutes ses ressources sur le monde de l'entreprise : "La décision a été prise de réduire progressivement les lignes de produits Elite et Talk (…) les investissements nécessaires à l'innovation et à la croissance futures dans cet espace très concurrentiel sont jugés injustifiés dans les risques associés à long terme", peut-on ainsi lire dans un communiqué publié le 11 juin 2024.

Coup dur, donc, pour les équipes de Jabra, mais aussi pour les clients qui se voient proposer de nouveaux écouteurs sans pour autant être véritablement assurés du suivi de mises à jour et du SAV. Même si le Danois GN tente de rassurer dans son communiqué : "GN continuera toutefois à desservir et à soutenir les clients pendant plusieurs années."

Jabra Elite 8 Active Gen 2 et Elite 10 Gen 2 : des écouteurs originaux avant la fin

Jabra jette ainsi l'éponge sur la marché grand public et c'est bien dommage puisque ces nouveaux Elite 8 Active Gen 2 et Elite 10 Gen 2 semblent pourtant disposer de bons arguments pour séduire avec notamment une innovation intéressante. Ils proposent en effet un boîtier connecté en Bluetooth LE qui peut faire office de relais Bluetooth lorsque la source qui diffuse le son n'est pas Bluetooth.

Jabra Elite 10 Gen 2 (à gauche), Jabra Elite 8 Active Gen 2 (à droite) © CCM

Grâce à ce système ingénieux, il est ainsi possible d'utiliser les écouteurs pour se connecter au système multimédia d'un avion, à un téléviseur, à un audioguide dans un musée, à une console de jeux ou encore, pour les plus sportifs, à un tapis de course. Le petit boîtier dispose à cet effet d'un port USB-C sur lequel vient se connecter un câble doté d'une prise à deux embouts, USB-C et jack 3.5. Le boîtier ainsi relié à la source fait office de relais Bluetooth avec les écouteurs. Malin et surtout, ce procédé évite de se contenter des écouteurs filaires fournis mais de piètre qualité notamment dans les avions et les musées.

© CCM

Outre ce concept, les Jabra Elite 8 Active Gen 2 (conçus pour les activités sportives avec leur résistance à l'eau et à la transpiration) et Elite 10 Gen 2 bénéficie de la gestion de l'audio spatial et du Dolby Atmos, d'une réduction de bruit active qui se veut deux fois plus performante que sur la génération précédente.

Les Jabra Elite 8 Active Gen 2 seront disponibles au prix de 229 euros et les Elite 10 Gen 2 au prix de 279 euros à partir de ce mois de juin. Reste à savoir s'ils connaîtront un quelconque succès dans ces conditions. Côté consommateurs, on peut toutefois s'attendre à de belles promotions dans les prochaines semaines, le temps que les marchands vident leurs stocks.