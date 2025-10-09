Fin de Game One : Paramount arrête ses chaînes télé en France

Après plus de 25 ans d'existence, Game One va disparaître. La chaîne emblématique du jeu vidéo fermera fin novembre 2025, victime d'une réorganisation décidée par Paramount France. ​​​​​​Une page se tourne pour toute une génération.

La nouvelle a eu l'effet d'un tremblement de terre dans le petit monde du jeu vidéo et de l'audiovisuel : Paramount Networks France va mettre fin à la diffusion de Game One à la fin du mois de novembre 2025. Cette décision s'inscrit dans un plan de restructuration de grande ampleur, qui touchera plus de la moitié des effectifs du pôle télévisuel français du groupe.

L'ironie, c'est que Game One n'est pas en perdition. D'après plusieurs salariés interrogés par Tech&Co, la chaîne est même rentable, générant plus de deux millions d'euros de bénéfices nets par an. Pourtant, cette santé financière n'a pas suffi à la sauver. En cause : la fusion entre Paramount Global et Skydance, entérinée cet été, qui donne naissance à une nouvelle entité souhaitant concentrer ses moyens sur les activités jugées prioritaires.

Dans ce nouveau paysage, Game One, J-One et Paramount Network sont considérées comme des chaînes "secondaires", vouées à disparaître. Le groupe préfère miser sur ses plateformes mondiales comme Paramount+ ou Pluto TV, censées incarner l'avenir du divertissement.

Fin de Game One : l'agonie d'une télévision de niche

Pour de nombreux trentenaires et quadragénaires, Game One évoque une époque où la télévision spécialisée avait encore du sens. Lancée le 7 septembre 1998, la chaîne s'était imposée comme le rendez-vous des passionnés de jeux vidéo, avec des émissions cultes telles que Level One, Team G1 ou Rétro Game One. Elle a aussi accompagné la montée en puissance de la culture japonaise, notamment à travers la création de sa petite sœur, J-One. Elle était diffusée via Canal Satellite au début, puis en streaming, dans les bouquets TV gratuits d'opérateurs comme Free, où elle est toujours disponible.

Mais la télévision thématique ne résiste plus à la logique du numérique. Les téléspectateurs d'hier sont devenus les spectateurs de Twitch et de YouTube, qui diffusent en continu des contenus interactifs et gratuits. Comme le résume un ancien salarié : "En 2025, les gens regardent du jeu vidéo sur Twitch, pas dans un bouquet TV de box Internet."

Même les efforts récents n'ont pas suffi. En 2024, la chaîne avait changé d'habillage, espérant une relance. En réalité, c'était son chant du cygne. Les investissements se sont taris, la direction s'est murée dans le silence et les équipes savaient, au fond, que la fin approchait.

Fin de Game One : des employés : entre incompréhension et colère

Pour la dizaine de salariés et pigistes concernés, la nouvelle est un coup dur. Beaucoup ont appris la fermeture à la veille de la rentrée, après des mois d'incertitude et de contrats renouvelés à court terme. Certains y travaillaient depuis plus de dix ans, d'autres avaient rejoint la chaîne en rêvant d'un poste durable dans un média de passionnés.

La direction française de Paramount n'a pas pris la peine de répondre aux sollicitations des journalistes, ni de communiquer clairement sur les mesures d'accompagnement. Ce mutisme alimente le ressentiment d'équipes qui estiment payer les choix d'une maison mère américaine absorbée par ses ambitions mondiales.

Aux États-Unis, la fusion avec Skydance entraîne déjà des milliers de suppressions de postes. En France, la réorganisation frappe plus symboliquement, en rayant des chaînes qui faisaient encore vivre une certaine idée de la télévision culturelle et thématique.

Fin de Game One : une télévision qui meurt lentement

Au-delà du cas Game One, c'est toute une époque qui s'efface. Celle où des chaînes comme Game One, Nolife ou Mangas donnaient aux passionnés un espace de découverte, de débats et de partage. Aujourd'hui, le jeu vidéo se regarde en direct sur Internet, les animés s'écoutent en streaming, et la télévision n'est plus qu'un support parmi d'autres.

Paramount fait le pari du tout-numérique. La marque investit massivement dans ses plateformes internationales, plus rentables à long terme et mieux adaptées à une audience mondiale. Mais dans le même mouvement, elle renonce à ce qui faisait la singularité de son offre en France.

Fin novembre, les lumières du plateau de Team G1 s'éteindront pour de bon. Avec elles disparaît un pan de culture télévisuelle française, un espace où l'on pouvait parler de consoles, d'anime et de pop culture sans second degré. Pour toute une génération, ce n'est pas seulement une chaîne qui s'arrête, c'est un repère qui disparaît. Ce sera l'enterrement d'une époque où la télévision pouvait encore accompagner pleinement les passions émergentes