La passe Navigo annuel arrive enfin sur Android : voici comment l'utiliser

C'est une excellente nouvelle pour les usagers des transports en commun parisiens ! Le passe Navigo annuel est désormais officiellement disponible sur les smartphones Android. Voici la démarche pour effectuer la transition sans encombre.

Au moment de prendre les transports en commun dans la capitale, de nombreux usagers pouvait être victime d'une terrible mésaventure. À cause d'un petit moment d'inattention, ils pouvaient notamment oublier leur passe Navigo. Car oui, si les Franciliens peuvent dématérialiser leurs tickets, leurs forfaits semaine et mois sur le téléphone, la formule annuelle faisait de la résistance et n'était disponible qu'au format physique. Heureusement, après plusieurs années d'attente, Île-de-France Mobilités (IDFM) a franchi un nouveau cap. En effet, le passe Navigo est, depuis ce jeudi 2 juillet 2026, officiellement disponible sur les smartphones Android.

Passe Navigo sur smartphone : une démarche simple mais irréversible

Pour les millions d'usagers des transports en commun parisiens, cette nouveauté majeure était attendue de pied ferme. En même temps, il faut dire que la dématérialisation des titres des transports est extrêmement utile, surtout dans une perspective de fluidifier le trafic. Désormais, il n'est plus nécessaire de chercher un titre de transport – perdu au fond d'un sac à main ou dans une partie oubliée du portefeuille –, puisqu'il suffit de sortir son smartphone.

Pour en profiter, il faut toutefois être en possession d'un smartphone qui dispose d'une puce NFC activée et qui tourne sous Android 8 au minimum – ce qui n'est un problème aujourd'hui, cette version datant de 2017. À noter, il n'est pas nécessaire d'attendre le renouvellement de l'abonnement, car la bascule peut se faire immédiatement et gratuitement depuis l'application officielle Île-de-France Mobilités.

© Capture - Ile-de-France Mobilités

Pour basculer sur la version dématérialisée du passe Navigo annuel, il faut tout d'abord se rendre sur l'application IDFM pour se connecter. Il faut ensuite clicher sur l'onglet "Achat" avant de cliquer sur le bouton "Sur mon téléphone". La plateforme va naturellement détecter l'abonnement annuel actif.

Pour finaliser le transfert, il ne reste plus qu'à valider les étapes affichées à l'écran et à présenter l'ancienne carte physique au dos du smartphone pour finaliser l'opération via NFC. Attention, il s'agit d'une opération définitive : dès lors que le passe annuel est dématérialisé, la carte est instantanément désactivée et devient ainsi complètement inutilisable. Il faut donc faire un choix exclusif.

Pour des raisons de sécurité imposées par IDFM, le titre est strictement lié au smartphone utilisé. Ainsi, la perte ou un changement d'appareil entraîne une procédure de récupération spécifique via l'espace client en ligne pour transférer les droits sur le nouvel équipement.

Il est aussi important de rappeler que le passe Navigo annuel ne peut pas encore être intégré directement dans Google Wallet, seule l'application IDFM fonctionne pour le moment. De leur coté, les détenteurs d'un appareil Apple devront encore patienter, car le déploiement de la fonction sur iOS devrait arriver d'ici le mois de septembre 2026.