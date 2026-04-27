Roole Map : la nouvelle version du "Google Maps français" gère les signalements communautaires

Roole Map, l'appli de navigation par GPS française, gratuite et respectueuse de la vie privée, s'offre une belle mise à jour en intégrant désormais un système de signalements communautaires, comme Waze et Google Maps !

Depuis plusieurs mois, les alternatives aux services des GAFAM et des entreprises américaines en général ont le vent en poupe, au vu des relations pour le moins tendues entre le Vieux Continent et les États-Unis. Si l'on savait depuis belle lurette que les applications de guidage par GPS les plus connues comme Apple Plans, Google Maps et Waze collectaient de très nombreuses et juteuses informations personnelles sur leurs utilisateurs, ce n'est que récemment que nous avons pris conscience de leur valeur réelle. Et, tout de suite, les solutions européennes, comme Mappy, ViaMichelin, Here WeGo, OsmAnd ou encore mapFactor, sont devenues beaucoup plus attractives !

Parmi ces alternatives, il y en a une qui est gratuite, sans publicité, respectueuse de la confidentialité des conducteurs et, cerise sur le gâteau, made in France. Il s'agit de Roole Map, que nous vous présentions il y a quelques mois encore. À l'heure où nous écrivons ces lignes, elle se situe dans le top 5 des applications de navigation gratuites les plus téléchargées sur Android, et dans le top 20 sur iOS. Et si, jusqu'à présent, elle était quelque peu avare en fonctions, une mise à jour vient tout juste de lui ajouter un outil qui la rend très intéressante !

© Roole Map

Signalements dans Roole Map : une fonction emblématique de Waze

Jusqu'à présent, Roole Map embarquait assez peu de fonctions, même si les plus importantes étaient bien présentes. État du trafic en temps réel, estimation du prix des carburants à l'arrivée, affichage des prix du carburant en station, localisation et disponibilité des bornes de recharge électrique, gestion et prix des péages, zones de contrôle, la localisation précise des aires de repos… Il y avait quand même l'essentiel ! Les développeurs viennent de déployer une mise à jour qui intègre à l'application une des fonctions phares de Google Maps et Waze : un système de signalements communautaires !

Quand un itinéraire est en cours, Roole Map intègre désormais un bouton "Danger" affiché en bas à droite de la carte. Cette fonctionnalité permet de signaler un incident, qui sera ensuite visible par l'ensemble des utilisateurs de l'application. Comme sur Waze ou Google Maps, il est également possible d'indiquer un accident, un contrôle, un obstacle, des embouteillages, des travaux ou tout autre risque rencontré sur votre trajet. Une excellente façon de rester informé en temps réel et d'anticiper les imprévus sur la route.

Pour rappel, Roole Map est disponible sur Android et iOS, et est compatible avec CarPlay et Android Auto, ce qui permet de l'utiliser directement sur l'écran des véhicules dotés de ces technologies. Les signalements communautaires sont disponibles avec la version 5.1.0 sur iOS. Sur Android en revanche, il semble qu'ils soient encore en phase de test en version bêta. Ils ne devraient toutefois pas tarder à arriver.