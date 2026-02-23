Covoit IDFM : le nouveau service de covoiturage gratuit pour les abonnés au passe Navigo

Île-de-France Mobilités lance Covoit IDFM, une application qui permet aux abonnés Navigo de profiter de trajets de covoiturage gratuits dans la région, notamment pour les déplacements travail-domicile.

Depuis peu, les usagers des transports en commun d'Île-de-France bénéficient d'une nouveauté méconnue mais fort sympathique qui s'ajoute à leur abonnement habituel. Ainsi, grâce à une initiative portée par Île-de-France Mobilités, le covoiturage quotidien devient un service public structuré et subventionné, directement associé au Passe Navigo. En effet, la région a lancé, le 10 février dernier, un service de covoiturage subventionné et gratuit, sous conditions, pour les détenteurs du fameux pass. Il est accessible via l'application mobile Covoit IDFM, disponible sur Android et iOS et garantie sans publicité.

Cette mesure vise à offrir une alternative aux déplacements individuels en voiture, notamment pour les trajets domicile-travail, et à compléter l'offre de transports en commun dans une région où certains territoires restent mal desservis.

Covoit IDFM : jusqu'à 200 euros par mois pour les conducteurs

Le principe est simple : les abonnés Navigo (mensuel, annuel ou Imagine R) ont désormais droit à deux trajets en covoiturage gratuits chaque jour, pris en charge par la collectivité, à condition que ces trajets se déroulent à l'intérieur de l'Île-de-France et ne suivent pas une ligne de transport déjà existante. Les non abonnés peuvent également profiter de ces deux trajets gratuits jusqu'au 1er avril 2026, après quoi ils devront payer 50 centimes pour tout trajet de moins de 20 kilomètres, puis 10 centimes par kilomètre additionnel jusqu'à 30 kilomètres, avec un plafond fixé à 1,50 euro.

Covoit IDFM propose deux formules distinctes selon les besoins des utilisateurs. La première repose sur un covoiturage planifié, proche des plateformes classiques de mise en relation. L'utilisateur indique dans l'application son trajet domicile-travail ainsi que ses horaires, et le système le met en contact avec un conducteur qui effectue un parcours similaire. Cette solution convient particulièrement aux déplacements réguliers, mais elle peut aussi servir d'alternative ponctuelle lorsque les transports en commun sont perturbés.

© IDF Mobilités

La seconde formule, appelée "ligne de covoiturage", s'inspire du fonctionnement d'un bus. Des arrêts matérialisés sur la voie publique permettent aux passagers de se positionner à un point précis. Il suffit ensuite de signaler sa présence via l'application ou par SMS pour qu'un conducteur inscrit sur cette ligne puisse s'arrêter et prendre en charge les personnes qui attendent. À ce stade, trois lignes sont opérationnelles et relient notamment Cernay-la-Ville, Saint-Quentin-en-Yvelines, Les Ulis et le Pont de Sèvres. D'autres axes doivent être déployés au cours de l'année 2026, même si aucun calendrier détaillé n'a encore été communiqué.

Pour s'inscrire à ce service, il suffit de télécharger Covoit IDFM et de rentrer ses identifiants Île-de-France Mobilités. Cela permet à l'application de savoir si l'utilisateur possède un passe Navigo ou non. Il faut ensuite renseigner ses adresses de domicile et de travail, ses horaires habituels, son numéro de téléphone et préciser si l'on souhaite être conducteur, passager ou alterner entre les deux. Le service fonctionne de manière flexible : il est possible de planifier son covoiturage à l'avance, mais aussi de faire une demande à la dernière minute. Une fois que c'est fait, le passager accède à une liste de noms qui correspondent à son trajet.

Pour convaincre les conducteurs de jouer le jeu, IDFM va mettre en place une compensation financière à partir du 1er avril. Ils recevront ainsi une indemnité pour chaque passager transporté, calculée en fonction de la distance parcourue, avec un montant pouvant atteindre jusqu'à 200 euros par mois au maximum. Dans le détail, il s'agira de 2 euros par passager pour les trajets inférieurs à 20 km, puis de 10 centimes par kilomètre jusqu'à une distance 30 km. Il ne s'agit pas de permettre aux conducteurs d'en faire leur métier, mais plutôt pour compenser les coûts du carburant et de l'usage du véhicule.

Covoit IDFM : améliorer la circulation dans les axes mal desservis

Ce nouveau service répond à plusieurs enjeux. Il s'agit d'abord de désengorger les routes et de réduire les émissions de gaz à effet de serre en favorisant le partage des trajets. Le covoiturage est aussi perçu comme un moyen de relier des zones mal desservies par les transports en commun, notamment en grande couronne, où l'accès aux trains, bus ou métros est parfois limité, ou pour assurer une circulation de nuit, lorsque la plupart des transports s'arrêtent.

Le lancement de Covoit IDFM intervient après une phase de test lancée à la fin de 2025, qui a déjà permis pas moins de 380 000 trajets. L'application compte déjà 50 000 inscrits, qu'ils soient conducteurs ou passagers, et ce, sans qu'aucune publicité n'ait été réalisée. L'autorité organisatrice des transports espère que cette intégration plus poussée du covoiturage dans l'écosystème Navigo favorisera une adoption plus large de ce mode de déplacement dans les années à venir.