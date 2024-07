Waze a une fonction cachée pour circuler facilement dans Paris pendant les JO

Les jeux olympiques de Paris 2024 entraînent de sérieux problèmes de circulation dans la capitale et dans tous les lieux accueillant des épreuves. Mais Waze a une solution pour contourner les zones fermées et éviter les bouchons.

Cet été, se déplacer à Paris ne sera pas de tout repos pour les Franciliens, avec la tenue des Jeux olympiques. Avec plus de deux millions de touristes attendus, la mobilité dans la capitale et aux alentours se complexifie , ce qui amène le Gouvernement et les organismes à prendre des mesures spéciales. Par exemple, pour des raisons de sécurité, automobilistes et piétons ne peuvent pas circuler librement dans certaines zones de la capitale et en Île-de-France, ils devront bénéficier d'une dérogation prenant la forme d'un QR code.

Certaines routes, notamment aux abords des sites emblématiques comme le Parc des Princes et Roland-Garros, seront même complètement fermées à la circulation à certains moments, afin d'assurer la sécurité des athlètes et des spectateurs. Autant de mesures qui risquent de compliquer vos déplacements.

Heureusement, vous pourrez compter sur l'application Waze, qui s'est dotée d'une fonction ingénieuse afin de contourner ces zones. En effet, grâce à un dispositif spécial JO 2024, le service de cartographie vous informe désormais en temps réel des axes interdits et vous propose des itinéraires alternatifs. Une façon de vous éviter les embouteillages et de profiter sereinement de votre été dans la capitale.

Ainsi, si vous ouvrez Waze, vous pouvez retrouver sur l'application l'ensemble des axes interdits à la circulation sur Paris. Pour chaque zone, l'application indique toutes les rues fermées en détail. Par exemple, sur les sites du Parc des Princes et de Rolland Garros, où se déroulent les épreuves de football et de tennis, il est interdit de circuler jusqu'au 10 août à 0 h 30. Le service indique donc que la Porte d'Auteuil, la sortie du périphérique, la rue des Pins, la rue du Général Roques et bien d'autres, sont fermés aux véhicules motorisés. De cette façon vous pouvez planifier votre trajet à l'avance et éviter ces zones.

Waze vous permet également d'anticiper les futures fermetures. Par exemple, pour les épreuves de cyclisme sur route, plusieurs axes des Yvelines (78 )et de l'Essonne (91) seront fermés ce samedi 2 août. En consultant l'application, vous pouvez donc là aussi ajuster votre itinéraire, et ce bien avant d'atteindre les zones concernées.

Pour pouvoir profiter de cette fonction fort pratique, vérifiez que l'application est bien mise à jour sur votre smartphone. Dans le menu, vous trouverez un bloc intitulé "Jeux Olympiques : routes fermées, itinéraires bis, et plus encore". Appuyez sur cette section pour accéder aux détails des fermetures de routes spécifiques aux JO 2024, où toutes les interdictions de circulation, passées et à venir, s'y trouvent.

Attention, faites bien attention aux 185 km de voies olympiques installées dans Paris, qui sont réservées aux véhicules accrédités, hormis quelques exceptions. Si vous empruntez ces voies pour gagner du temps, vous risquez une amende de 4e classe, soit un montant de 135 euros. Ce serait dommage !