Avec Gmail Live, vous pourrez demander à Gemini de fouiller dans vos mails

Vous en avez assez de perdre de précieuses minutes à chercher une information précise dans votre boite mail ? Avec Gmail Live, vous pourrez demander vocalement à Gemini d'analyser vos messages à votre place pour la retrouver.

Lors de la dernière la conférence Google I/O, la firme de Mountain View avait annoncé la transformation prochaine de Gmail grâce à l'arrivée des commandes vocales. Et comme l'a confirmé le média spécialisé 9to5Google, l'entreprise semble respecter sa feuille de route. Selon nos confrères, le géant américain a commencé le déploiement en phase de test de Gmail Live sur Android et iOS. Véritable cousin de Gemini Live, ce nouvel outil vous permet de gagner un temps non négligeable lors de vos recherches d'informations – comme des numéros de commande ou les dates de votre prochain vol – dans votre boite mail.

Gmail Live : des recherches plus simples au détriment de la confidentialité ?

En pratique, Gmail Live va utiliser Gemini, l'IA de Google, pour analyser et comprendre le contenu de vos mails. Vous allez ainsi pour l'utiliser pour trouver ce que vous chercher, non pas en tapant dans la barre de recherche, mais en effectuant des commandes vocales. Et l'assistant vous propose plusieurs suggestions pour vous guider lors des premiers essais, vous invitant à formuler des demandes en langage naturel, comme "Quelles sont les dates de mes prochains voyages ?" ou encore "Où en est la livraison de mes dernières commandes ?".

© Capture – 9to5Google

Lorsque vous êtes en train de parler, Gmail Live retranscrit vos paroles avant de lancer la recherche. Après un court instant, la réponse est lue à haute voix par l'intelligence artificielle, tout en étant affichée à l'écran sous forme de texte. Pour vous garantir une transparence complète, mais aussi pour éviter les erreurs, l'IA affiche systématiquement le mail d'origine qui lui a servi de source.

L'intégration de Gmail Live est par ailleurs plutôt réussie, puisqu'elle est très discrète. Comme l'explique 9to5Google, l'icône classique de " Live " est disponible directement dans la barre de recherche de l'application Gmail, juste à côté du bouton d'accès au panneau latéral Gemini. Ainsi, lorsque vous appuyez sur le bouton, vous basculez immédiatement dans une nouvelle interface. Il ne vous reste plus qu'à appuyer sur le bouton microphone et à parler, comme si vous vous adressiez à un assistant personnel.

À noter, si vous êtes plus à l'aise à l'écrit, ou que vous voulez éviter que Gemini s'introduise dans tous vos mails et votre vie privée, vous pouvez toujours passer à la commande classique, " Ask Gmail ", qui vous permet d'effectuer des recherches textuelles.

© Capture – 9to5Google

Pour l'instant, Gmail live est en cours de test auprès d'un petit nombre d'utilisateurs. La firme de Mountain View devrait toutefois lancer un déploiement de cette option, qui sera d'abord réservée aux abonnés des formules Google AI Pro et Ultra, au cours de l'été 2026.