Hydracker (ex-Darkiworld) : le site pirate devenu payant s'est fait pirater

Coup de théâtre : le tout nouveau site pirate Hydracker, remplaçant du célèbre Darkiwolrd, s'est fait pirater par un utilisateur opposé au modèle payant désormais imposé par la plateforme, en diffusant sa base de liens. La guerre est déclarée !

Rien ne va plus dans le petit monde des sites pirates français. Ou, plus exactement, dans l'univers des sites qui partagent illégalement des contenus protégés par le droit d'auteur (films, séries, musiques, logiciels, jeux, livres, etc.). Quelques semaines après avoir remplacé Darkiworld, Hydracker s'est fait pirater par un utilisateur mécontent.

© blackspell81

Scandalisé par la nouvelle politique payante de la plateforme, qui va à l'encontre même de l'esprit de partage de ces sites, un certain Blackspell81 a ainsi récupéré et publié la base de données d'Hydracker : un véritable trésor contenant de millions de liens et de torrents pour télécharger directement des fichiers de toutes sortes. Une opération choc qui a mis un coup d'arrêt immédiat à Hydracker, le site étant officiellement "en maintenance" depuis cette exfiltration. Retour sur un feuilleton à rebondissements qui ne semble pas près de finir.

Hydracker : le remplaçant moderne de Darkiworld

Tout a commencé fin avril 2026, quand Darkiworld a entamé une grande mutation pour devenir Hydracker (voir notre article). Après avoir connu différentes versions sous des noms divers (PapaFlix, Palixi; Tirexo, Darkino), ce site était devenu en l'espace de quelques années une référence parmi les plateformes françaises de "'partage de contenus", en proposant des liens de téléchargement direct – DDL pour Direct Download dans le jargon des initiés – pour des milliers de fichiers, avec un vaste catalogue de films, de séries et de musiques, mis à jour quotidiennement avec des nouveautés en tout genre.

© Hydracker

Le principe était simple : on fouinait dans les différentes rubriques, en utilisant des filtres (genre, année, qualité, etc.) ou en effectuant des recherches, et on obtenait des liens vers des hébergeurs tiers tels que 1Fichier pour télécharger directement des fichiers. Au fil du temps, Darkiworld a ajouté du streaming, permettant de regarder des vidéos sans rien télécharger. Des manipulations à la portée de tous, qui ont largement contribué au succès de la plateforme face à des sites plus anciens.

Tout a commencé à changer à la mi-mars, quand YggTorrent, le célèbre tracker de torrents – une autre technique de téléchargement –, a brusquement fermé ses portes, laissant des milliers d'utilisateurs sur le carreau. Profitant de la place laissée vacante par ce site historique, les administrateurs de Darkiworld ont décidé d'augmenter la voilure avec une refonte totale. Rebaptisé Hydracker, le site s'est mis ainsi à proposer, en plus du téléchargement et du streaming, des liens torrents mais aussi des NZB, un système plus ancien utilisé pour télécharger sur des newsgroups. De quoi devenir, sur le papier, un immense supermarché du piratage de contenus, avec toutes les techniques possibles.

Hydracker : un modèle payant qui scandalise

Seulement voilà : cette mutation s'est immédiatement accompagnée d'un changement radical de politique – et même de philosophie. Au lieu de proposer gratuitement des liens, comme c'était le cas auparavant sur Darkiworld, Hydracker a mis en place un système payant avec différentes formules imposant, en plus d'un abonnement, un quota de torrents à partager quotidiennement. Une véritable usine à gaz assorties de modalités complexes, qui ont totalement dérouté les habitués même expérimentés. À tel point que Gandalf, l'un des administrateurs du site a du se fendre de plusieurs messages pour expliquer ce nouveau mode de fonctionnement, en invoquant notamment des coûts de fonctionnement élevés.

© Hydracker

© Hydracker

Des explications qui n'ont visiblement pas convaincu les utilisateurs, pas plus que les tentatives de justification d'un passage à un modèle payant. En plus de l'utilisation compliquée et des modalités nébuleuses, c'est clairement ce point qui le plus fâché les habitués. Sur les forums spécialisés, et notamment sur Reddit, les plaintes se sont multipliées dès le passage au nouveau système . "Hydracker nous prend pour des cons", "Hydracker vole vos API sans scrupule !" ou encore "Darkiworld est mort, Hydracker est un cartel. Faites votre deuil et passez à autre chose", peut-on lire sur les fils de discussions où les membres s'insurgent contre ce modèle payant qui va à l'encontre du partage initial, en s'inspirant des plateformes officielles, mais sans aucune garantie de service ni de sécurité.

Résultat : beaucoup cherchent des alternatives toujours gratuites pour le téléchargement direct, en citant, par exemple, Wawacity, toujours actif, Zone Téléchargement, qui semble revenu, ou encore Movix, un nouveau venu ambitieux, ou en incitant à passer aux torrents, avec des trackers.

© Movix

© Wawacity

Hydracker : un piratage punitif

Mais la réaction la plus spectaculaire est venue du fameux Blackspell81, un bidouilleur confirmé qui a réussi à accéder à la très précieuse base de données de Darkiworld, celle qui contient les liens de téléchargement directs et de torrents . Ce révolté l'a d'abord diffusée via un projet baptisé Hydr'Hacked, avant de la partager avec de sites concurrents comme Movix. Et il est allé encore plus loin ces derniers jours en mettant en téléchargement libre les — volumineux — fichiers associés, à la fois en SQL et en JSONL. En clair, tout ce qu'il faut de se passer complètement d'Hydracker !

Une démarche qu'il justifie avec un message grès clair : "Darkiworld a voulu imposer sa vision capitaliste du partage, nous avons donc pris les choses en main. Personne ne devrait avoir à payer pour du contenu piraté. Le but même de cette communauté est l'entraide et le partage. Nous avons ainsi hacké Darkiworld et ses serveurs internes afin de libérer le catalogue, désormais accessible à tous, gratuitement." Ce "Robin des bois" du partage entend bien en revenir à la philosophie initiale de tous ces sites, en mettant à la disposition de tous le trésor que Darkiworld-Hydracker a accumulé gracieusement au fil du temps avant de vouloir le monnayer avec ses abonnements payants.

Signalons au passage, que s'il a bien récupéré la base contenant les informations (pseudo, mail, etc.) des membres inscrits à Darkiworld, Blackspell81 ne l'a pas diffusée, pour en pas pénaliser les utilisateurs. Mais certains s'inquiètent déjà de savoir ce qu'il en fera s'il change d'avis.

© Hydracker

En attentant, Hydracker est en panne sèche, inaccessible depuis la diffusion de sa base. Le site affiche un message indiquant une "maintenance en cours" tandis que Gandalf, l'administrateur-porte parole s'est exprimé sur Telegram pour signaler qu'il cherchait la faille en promettant un retour prochain. Une promesse à prendre avec des pincettes, la situation actuelle n'étant clairement propre à rassurer les utilisateurs ayant payé un abonnement à la plateforme pour profiter de ses nouvelles fonctions.

© Hydracker

Quoi qu'il en soit, ce rebondissement inattendu et spectaculaire – des pirates piratés ! – illustre à merveille la jungle qu'est devenue la communauté du partage de contenus sur Internet avec le développement qui tente de monnayer un trafic parfaitement illégal. Et si ce désordre – pour ne pas dire "guerre" — entre les plateformes réjouira les ayants droit qui les pourchassent depuis des années, il ne devrait pas mettre fin aux échanges, les adeptes de cette pratique ayant toujours trouvé des solutions pour contourner les blocages, come nous l'avons toujours constaté. Une affaire à suivre avec délectation…