Ces cartes bancaires peu connues vous protègent des pirates lors de vos achats sur Internet

Chaque année, des milliers de Français se font pirater leurs coordonnées bancaires lors d'achats en ligne. Un type de carte encore peu connu du grand public permet pourtant de supprimer presque totalement ce risque.

Saisir son numéro de carte bancaire pour régler un achat sur un site marchand est devenu l'un des gestes les plus courants sur Internet. Pratique, simple et rapide, c'est aussi l'un des plus risqués : une base de données piratée, un site marchand peu scrupuleux, et ces prcieuses données bancaires se retrouvent sur le Dark Web, ce marché noir où les pirates et escrocs en tout genre vendent et achètent des informations confidentielles. La solution existe pourtant depuis des années, mais elle reste méconnue et donc sous-utilisée : la carte bancaire virtuelle.

Le principe est simple. Plutôt que de saisir votre véritable numéro de carte, ce service vous permet de générer de nouvelles coordonnées temporaires rattachées à votre compte, afin d'effectuer un paiement en ligne sans exposer vos vraies informations. Concrètement, depuis l'application de votre banque, vous créez en quelques secondes une carte dotée de son propre numéro à 16 chiffres, d'une date d'expiration et d'un cryptogramme. Vous copiez-collez ces données sur le site marchand, vous payez, et c'est tout. Même si le site est piraté le lendemain, vos véritables coordonnées restent inconnues du pirate.

Il existe deux grandes variantes. La carte à usage unique est la plus sécurisée : ses coordonnées sont automatiquement détruites après chaque paiement. Si un fraudeur tente d'utiliser ces données plus tard, la transaction sera systématiquement refusée. La carte réutilisable, elle, permet de fixer un plafond de dépense et une durée de validité personnalisée – pratique pour payer un abonnement mensuel (streaming, logiciel) sans jamais donner son vrai numéro à un tiers. Dans les deux cas, il est impossible d'être débité au-delà du montant que vous avez défini, ce qui constitue un filet de sécurité supplémentaire.

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L'accès à ce service dépend beaucoup de votre banque. Du côté des néobanques et banques en ligne, c'est souvent gratuit et immédiat : Fortuneo, Revolut, N26 et Wise proposent toutes des cartes virtuelles sans frais supplémentaires. Revolut va même jusqu'à régénérer automatiquement un nouveau numéro après chaque achat sur son offre standard.

Dans les banques traditionnelles, le service existe aussi – souvent sous l'appellation "e-Carte Bleue" – mais il est généralement payant. La Société Générale le facture 14 euros par an (tarif en vigueur au 1er avril 2026), La Banque Postale et la Caisse d'Épargne affichent des tarifs similaires. Exception notable : le groupe Crédit Mutuel propose son service "PayWeb Card" gratuitement pour tous les détenteurs d'une carte bancaire, que ce soit au Crédit Mutuel, au CIC ou chez Monabanq.

Pour obtenir une carte virtuelle, la procédure est quasi identique partout. Depuis l'onglet "Cartes" ou "Moyens de paiement" de votre application bancaire, vous demandez la création d'une carte virtuelle, saisissez le montant de l'achat et la durée souhaitée, puis validez avec votre authentification forte (code, empreinte digitale). La carte est utilisable immédiatement. Pas de délai postal, pas de démarche compliquée.

Quelques situations méritent cependant d'être évitées avec ces cartes. Elles ne sont pas utilisables sur les sites marchands qui obligent la présentation physique de la carte au moment de la livraison. Les réservations d'hôtel ou de location de voiture posent aussi problème : à l'arrivée, l'établissement réclame souvent la carte originale pour la caution. Et si vous retournez un article, le remboursement s'effectue bien sur votre compte – mais le délai peut être légèrement plus long que d'habitude, le temps que le virement passe par le numéro virtuel intermédiaire.

La carte bancaire virtuelle est l'une de ces protections dont on ne comprend l'utilité qu'après avoir eu un problème. Avec les néobanques qui la proposent gratuitement, il n'y a guère de raison de s'en priver pour ses achats en ligne du quotidien. Pour ceux qui restent dans une banque traditionnelle, un coup d'œil à la convention de compte s'impose : l'option est parfois incluse dans un forfait sans que le client le sache.