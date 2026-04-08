Cette carte interactive vous montre où trouver le carburant le moins cher près de chez vous

Avec les prix à la pompe qui s'envolent, faire le plein au meilleur prix n'a jamais été aussi important. Le Gouvernement met à disposition une carte interactive gratuite qui localise les stations les moins chères en temps réel.

Le choc a été brutal pour les automobilistes français. Entre le 1er et le 3 mars 2026, le sans-plomb 95 est passé de 1,772 €/l à 1,813 €/l et le gazole de 1,722 €/l à 1,805 €/l, une inflation directement liée au conflit au Moyen-Orient et au blocage du détroit d'Ormuz par lequel transite environ 20 % de la production mondiale de pétrole. Le 11 mars, le litre de diesel a dépassé la barre des 2 euros en moyenne nationale. Et depuis le début avril, il voisine même avec les 2,5 euros dans certaines station, soit une hausse spectaculaire de 50 % en un mois ! Une situation inédite qui ravive un réflexe simple : chercher la station la moins chère avant de faire le plein.

Pour tenter de limiter la casse, TotalEnergies a plafonné le prix de l'essence à 1,99 €/l et celui du diesel à 2,09 €/l dans ses stations, jusqu'au 7 avril, attirant de nombreux consommateurs et créant de longues files d'attente. Mais dans les autres enseignes, les prix varient parfois de plusieurs centimes d'un quartier à l'autre, voire d'une rue à l'autre. C'est là qu'un outil souvent méconnu du grand public prend tout son sens.

Géré par le ministère de l'Économie, le site Prix des carburants permet de consulter gratuitement les prix des carburants partout en France métropolitaine, sous forme de carte interactive. Il suffit de sélectionner un ou plusieurs types de carburants (gazole, SP95, E10, E85, GPL...), d'indiquer son département ou son code postal, et la carte affiche immédiatement toutes les stations de la zone avec leurs tarifs. Il est possible d'affiner la recherche par type d'enseigne ou par services proposés – restauration, boutique, bornes de recharge électrique. Les données sont transmises directement par les distributeurs : un arrêté ministériel du 20 novembre 2007 les oblige en effet à déclarer immédiatement toute modification de prix sur le site, et la DGCCRF effectue des contrôles réguliers.

Ces mêmes données publiques (open data) sont également exploitées par la plateforme Carte des prix des carburants, qui propose une carte encore plus visuelle, que vous pouvez utiliser directement dans le module ci-dessous. Les stations y sont colorées en vert pour les prix les plus bas, en marron pour les prix moyens, et en orange pour les plus élevés, permettant de repérer d'un coup d'œil les bonnes affaires dans sa zone géographique. Surtout, le flux de données est mis à jour toutes les dix minutes pour des informations parfaitement à jour.

Pour ceux qui préfèrent s'informer directement avec leur smartphone, plusieurs applications exploitent les mêmes données officielles. L'UFC-Que Choisir propose une carte interactive gratuite qui actualise les prix trois fois par jour sans afficher la moindre publicité, conformément à la politique de l'association. Waze intègre également les prix des carburants dans son interface de navigation – pratique pour comparer les stations sur son trajet, sans détour. L'application Zagaz, très populaire auprès des automobilistes avertis, affiche quant à elle les prix en temps réel avec un tri automatique du moins cher au plus cher dans un rayon défini (voir notre article pour découvrir d'autres applications gratuites).

Quelques réflexes permettent aussi d'optimiser chaque plein : surveiller les opérations "prix coûtant" des grandes surfaces, éviter de faire le plein en fin de semaine quand les prix ont tendance à monter, et ne pas attendre la réserve pour choisir sa station plutôt que d'être contraint de s'arrêter à la première venue. Et des gestes simples, notamment sur la conduite, permettent d'économiser du carburant en roulant (voir notre article). Dans un contexte aussi tendu, chaque centime compte !