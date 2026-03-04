Prix des carburants : voici les outils gratuits pour comparer les tarifs des stations-service

Face à la hausse des prix qui menace avec la guerre au Moyen-Orient, faire le plein d'essence ou de gazole risque de coûter de plus en plus cher. Voici une sélection de sites et d'applis qui vous aideront à comparer les tarifs des stations-service.

La guerre qui se déroule actuellement au Moyen-Orient, avec les "opérations militaires" menées par les États-Unis, Israël et l'Iran ont déjà des répercussions économiques tangibles en France – et ce n'est sans doute pas fini. Et les premières concernent l'énergie, à commencer par le pétrole. Menacés par des frappes dans le détroit d'Ormuz, les pétroliers se détournent de leur trajet habituel et contournent l'Afrique pour acheminer leur précieuse cargaison dans nos raffineries.

Résultat : même si la pénurie n'st pas encore à l'ordre du jour, notamment grâce aux réserves stratégiques de l'État qui assurent plusieurs mois d'approvisionnement, des nombreux automobilistes se précipitent déjà dans les stations services et plusieurs enseignes font grimper les prix en profitant de l'effet d'aubaine, alors que la hausse du cours du pétrole n'a pas encore de répercussions sur les stocks achetés au préalable.

Quoi qu'il en soit, cette panique anticipée à des effets directs à la pompe. Et sans compter les files d'attente qui s'allongent à certains endroits, les tarifs risquent fort d'augmenter dans les prochains jours si la situation perdure.

Pour éviter de partir à l'aventure sur les routes, à la recherche d'un point de vente ouvert et des meilleurs tarifs, il existe des applications et des services en ligne spécialisés qui indiquent non seulement les prix des carburants, mais aussi leur disponibilité en station. Voici notre sélection d'outils gratuits pour aller faire le plein.

Prix des carburants : le site officiel du gouvernement

Sur le site officiel du gouvernement Prix des carburants, ce sont les stations-service qui renseignent leurs prix, avec un contrôle de la DGCCRF. La Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes s'assure ainsi que les prix annoncés sur le site sont corrects : sinon, il est toujours possible de les signaler. La recherche est géolocalisée, en sélectionnant un ou plusieurs carburants. Il est aussi possible de comparer les prix sur un itinéraire donné. Pratique lorsque l'on souhaite prévoir un long trajet d'autant que les tarifs sur autoroute sont en moyenne plus élevés qu'ailleurs. Il n'existe pas d'application mais le module de recherche est adapté à la consultation sur mobile.

Consulter Prix des carburants

Gasoil Now : comparer les prix et vérifier la disponibilité

Disponible pour iOS et Android, Gasoil Now fait montre de convivialité. Après avoir renseigné le type de véhicule utilisé et le carburant souhaité, l'appli présente sur une carte, les prix pratiqués aux alentours grâce à la géolocalisation (elle demande également d'autres autorisations concernant l'usage de vos données personnelles mais vous êtes libre de refuser sans que cela ne perturbe son fonctionnement). Gasoil Now permet aussi de vérifier la disponibilité des carburants. Idéal en période de pénurie par exemple, d'autant que les informations sont mises à jour en temps réel par les utilisateurs. Le fonctionnement est similaire à celui de la carte collaborative des stations-service en pénurie de carburant. Voilà qui peut se révéler très utile ! Par ailleurs, Gasoil Now permet également d'établir un itinéraire vers la station services visée en se servant d'une appli de navigation telle que Maps ou Waze.

Télécharger Gasoil Now pour Android

Télécharger Gasoil Now pour iOS

Essence & Co : les utilisateurs à la rescousse

L'appli Essence & Co disponible pour iOS et Android présente la liste des stations-service les plus proches de vous après avoir activé la localisation sur votre appareil. L'application demande par défaut de nombreuses autorisations pour enregistrer vos données mais vous n'êtes absolument pas obligé de les lui accorder. Après avoir renseigné le type de carburant recherché, elle affiche un tableau comprenant les prix observés pour les différents carburants, en précisant la date du relevé. Ceux-ci peuvent être mis à jour directement par les utilisateurs. La fiche de chaque station détaille également les services proposés sur place. Outre la liste, on dispose également d'une carte pour apprécier les distances. Il est même possible d'établir un rayon de recherche entre 1 et 50 km. À noter, une fonction Itinéraire permet aussitôt de présenter le trajet pour rejoindre la station en utilisant une appli de navigation présente sur le mobile comme Maps ou Waze par exemple.

Télécharger Essence & Co pour Android

Télécharger Essence & Co pour iOS

Carbu.com : comparer et suivre l'évolution des prix

En choisissant une ville de référence ou en optant pour la géolocalisation, Carbu livre les noms, adresses et tarifs des stations les plus proches. Les résultats sont présentés sous forme de carte interactive, doublée d'une liste des stations avec leurs adresses et informations pratiques. Idéal pour visualiser les prix et services d'un coup d'œil, d'autant plus qu'il est possible de choisir son carburant de référence. Les prix sont renseignés par les exploitants des stations, et vérifiés par la communauté des utilisateurs. Le site a aussi un avantage : il propose de suivre l'évolution du prix moyen de chaque carburant sur l'année écoulée. Le service ne propose pas d'application à télécharger mais se révlèe tout à fait adapté à la lecture sur mobile.

Consulter Carbu.com

Zagaz : les tarifs en France et tout autour

Zagaz propose le même type d'informations que sur des sites similaires : la comparaison des tarifs des carburants autour de chez soi, et l'évolution des prix. Mais la plateforme met en avant plus volontiers ses membres (elle indique en compter 70 000), avec un espace " communauté " plus développé. Les internautes inscrits ont également accès à des outils pratiques pour participer à la mise à jour des informations avec des fiches de relevés. On apprécie aussi la présence d'un relevé de prix des les pays frontaliers qui peuvent être plus intéressants suivant les taxes appliquées. Un petit outil de calcul propose aussi de vérifier l'économie réalisable en carburant en comparant plusieurs départements. L'interface du site Web, comme celle de l'appli (uniquement disponible sur Android) paraît assez datée et il faudra faire bien attention surveiller les dates de mise à jour des prix indiqués (certains datent de l'année dernière).

Télécharge ZaGaz pour Android

Consulter ZaGaz