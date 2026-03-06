Après sa fermeture mouvementée, YggTorrent annonce (déjà) son grand retour

Suite à un piratage vengeur et destructeur,.YggTorrent a brusquement fermé ses portes il y a quelques jours. Mais malgré les dégâts de la cyberattaque, le plus célèbre tracker français de torrents annonce son retour prochain.

Lorsque la plateforme T411 a fermé ses portes, en 2017, YggTorrent s'est imposé comme son digne successeur. Pour rappel, il s'agit d'un "tracker" de torrents francophone qui a réussi à séduire près de 6,6 millions de visiteurs chaque mois. Pour partager des fichiers en tout genre – films, séries, logiciels, jeux, musiques, etc. – la plateforme propose un système d'échange pair-à-pair : lorsqu'un ordinateur télécharge un fichier, il devient à son tour un serveur, permettant à d'autres utilisateurs de télécharger les données du fichier.

Une pratique qui est bien évidemment illégale, puisqu'il est strictement interdit de télécharger des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres droits de propriété intellectuelle sans l'autorisation des titulaires de ces droits. En France, le Code de la propriété intellectuelle (articles L.335-2 et L.335-4) indique que la violation de droits d'auteur est sanctionnée de 300.000 euros d'amende et de 3 ans de prison.

Retour de YggTorrent : une nouvelle version en préparation

Mais alors que YggTorrent était devenu une véritable référence dans son secteur – malgré son aspect illégal –, la plateforme a été victime d'un piratage létal. Dans la nuit du 3 au 4 mars 2026, un hacker se faisant appeler Gr0lum, qui dénonçait des pratiques illégales et trompeuses de la part d'YggTorrent, a piraté la base de données du site avant de détruire ses serveurs.

Selon le pirate, les administrateurs exploitaient le travail bénévole de sa communauté et auraient siphonné les données des cartes bancaires des internautes. Le hacker a par ailleurs assuré que plus de 50 000 cartes bancaires appartenant aux membres d'YggTorrent ont été dérobées. Plusieurs d'entre elles auraient ainsi servi à payer des frais liés aux serveurs. Des accusations que les administrateurs de la plateforme ont évidemment niées.

Capture - YGG © https://ygg.guru/

Malgré tout, YggTorrent ne semble pas avoir dit son dernier mot. En effet, même si les serveurs ont été détruits, le site pourrait déjà faire son retour sous une nouvelle forme. C'est du moins ce que suggèrent le message et le compte à rebours affichés sur le site, la page d'accueil indiquant "YggTorrent est mort", puis "YGG arrive".

On comprend donc que la plateforme pourrait rouvrir avec une nouvelle offre de service. Une théorie qui a d'ailleurs été confirmée par les administrateurs du site dans un communiqué publié après la cyberattaque. "YggTorrent, sous cette forme, n'existera plus. Si un jour le nom YGG réapparaît, ce sera pour proposer un service différent, en phase avec l'évolution du paysage numérique et dans un cadre entièrement repensé", peut-on lire dans la note.

Pour se relancer, YGG pourrait donc abandonner la pratique du peer-to-peer (P2P), qui est étroitement liée à l'écosystème des torrents. Reste à savoir si les administrateurs réussiront à exploiter une nouvelle solution, légale ou pas, et à retrouver la confiance de leurs utilisateurs.