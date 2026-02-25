Ces comptes Lydia/Sumeria vont payer des frais d'inactivité : êtes-vous concerné ?

Lydia/Sumeria a annoncé qu'elle allait commencer à facturer 3 euros par mois aux comptes inactifs. De quoi inquiéter les anciens utilisateurs qui ont oublié le service depuis un moment. Mais il y a toutefois une petite subtilité.

À son lancement, Lydia était une simple application de paiement. La fintech française permettait d'envoyer de l'argent à ses proches rapidement, pour contourner les longs virements bancaires. Elle a toutefois pris du galon petit à petit et s'est complexifiée. Au printemps 2024, l'entreprise a scindé ses services. L'appli originale, historique, a été rebaptisée Sumeria pour offrir un accès à tous les services bancaires Lydia (tenue de compte, paiements, épargne, etc.) tandis que, en parallèle, une nouvelle application, sobrement appelée Lydia, a vu le jour, cette fois exclusivement dédiée aux virements et à ce qui faisait son succès à ses débuts, à savoir les remboursements et les cagnottes. Un changement un brin confus...

Résultat : de nombreux anciens utilisateurs se retrouvent avec un compte toujours ouvert au fond du tiroir sans qu'ils en soient forcément conscients. Il peut s'agir d'une pizza remboursée auprès d'un copain il y a quelques années, ou d'une lointaine participation à une cagnotte d'anniversaire. Aussi, la dernière annonce de l'entreprise n'a pas manqué de semer la panique. En effet, Lydia/Sumeria a envoyé il y a quelques jours un mail annonçant, dans les petites lignes, la mise en place de frais d'inactivité à hauteur de 3 euros par mois. Une formulation dont elle a ensuite clarifié l'ambiguïté.

© Sumeria

Lydia/Sumeria : qui est réellement concerné par les frais d'inactivité ?

Dans le détail, Sumeria instaurera des frais d'inactivité de 3 euros par mois pour les comptes jugés dormants à partir du 12 mars prochain. Autant dire que des posts d'internautes paniqués n'ont pas tardé à envahir les réseaux sociaux. "Il y a quatre ans, tu as eu le malheur de rembourser quelqu'un par Lydia. Et là, tu trouves dans tes spams un mail de Lydia, qui a changé de nom, et t'informe que ton compte va automatiquement devenir un compte bancaire qui sera payant si tu ne vas pas te désinscrire", s'énerve un ancien utilisateur, dont le post est devenu viral, sur X.

Face au tollé général, l'entreprise a tenu à apporter quelques précisions dans un billet de blog. Elle assure que les utilisateurs historiques – de l'ancien Lydia donc – n'ayant réalisé aucune transaction bancaire depuis le 12 mars 2025 ne seront pas facturés. Les frais viseront uniquement ceux qui ont utilisé activement leur compte courant Sumeria après cette période avant de le laisser dormir, et non ceux qui l'ont oublié depuis que la migration a été faite. "Même dans le cas de clients ayant accepté ce nouveau cadre sans avoir tout lu ou tout compris lors du lancement de Sumeria, nous avons veillé à ce qu'ils ne soient pas impactés par ces frais d'inactivité", rassure-t-elle. Une distinction subtile, mais essentielle. Autre précision : seuls les utilisateurs de Sumeria ayant souscrit à l'offre gratuite seront concernés, pas ceux abonnés à la formule premium.

Lydia-Sumeria a par ailleurs démenti l'information selon laquelle certains comptes Lydia auraient à l'époque automatiquement migré vers Sumeria. "Chaque client a dû effectuer un choix explicite : soit accepter un nouveau contrat pour utiliser les services de Sumeria, soit télécharger la nouvelle application Lydia, gratuitement". Les clients concernés par les frais d'inactivité de 3 euros ont normalement reçu ou recevront bientôt un message en amont de la facturation afin de les en informer. Attention toutefois, plusieurs internautes ont indiqué sur X avoir reçu le courrier dans les spams. Il faut donc bien vérifier !

© Lydia

Lydia/Sumeria : comment supprimer son compte ?

Pour ceux qui seraient réellement concernés par ces frais d'inactivité, il existe deux solutions pour supprimer leur compte. La première consiste à passer par l'application Sumeria, en se rendant dans les réglages, puis dans "Sécurité", et de sélectionner "Supprimer mon compte". Attention, l'action est irréversible et entraîne la perte définitive de l'accès à vos données. Il faut toutefois que le porte-monnaie Lydia affiche un solde nul et n'avoir aucune cagnotte ouverte.

L'autre solution consiste à contacter le service clients, à hello@lydia.me. Il faut indiquer refuser l'évolution tarifaire ou demander la résiliation de son contrat depuis l'application Sumeria, en fournissant son nom, son prénom et le numéro de téléphone associé au compte. "Aucune justification ne sera requise et aucun frais ni pénalité ne seront appliqués" dans ce cas, assure l'entreprise.