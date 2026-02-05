JeRepare : le nouveau site à connaître pour profiter du bonus réparation

Vous souhaitez réparer votre smartphone, votre PC ou votre console ? Vous pouvez profiter d'un bonus réparation à condition de passer par un réparateur labellisé. Et le nouveau site JeRepare vous aidera à en trouver un facilement !

Afin de réduire la pollution électronique, l'État a instauré il y a plusieurs années un bonus réparation. Cette aide vise à encourager les consommateurs à faire réparer leurs équipements électriques et électroniques défectueux plutôt qu'à les remplacer systématiquement – une pratique encore trop répandue, alors même que ce renouvellement constant pèse lourdement sur les ressources naturelles et la production de déchets. Déduit directement de la facture, le bonus s'applique sans démarche administrative. Initialement réservé à quelques appareils, le dispositif couvre désormais un large éventail de produits.

Pour bénéficier de cette aide financière, il faut cependant faire appel à un réparateur labellisé QualiRépar. Jusqu'à présent, pour en trouver un, il fallait se rendre sur les sites d'Ecosystem, Label QualiRépar ou Ecologic – et c'est sans compter les sites pour les vêtements ou les meubles –, chacun ayant son propre mode de fonctionnement et ses critères spécifiques, ce qui compliquait la lisibilité du dispositif. Pour simplifier tout cela, un site centralisé dédié, JeRepare.fr, a vu le jour fin décembre 2025.

JeRepare : un site qui centralise toutes les aides et réparateurs labellisés

JeRepare centralise désormais tous les bonus réparation, simplifiant l'accès aux informations essentielles pour le consommateur. Son fonctionnement est assez intuitif. Il suffit de rentrer le produit à réparer dans la barre de recherche pour savoir si un appareil est éligible au bonus.

Ainsi, en tapant "téléphone", le site propose pour les téléphones portables ou les fixes et indique le montant de l'aide. Ensuite, l'internaute est redirigé vers le site de l'éco-organisme responsable de la catégorie de produits en question – ici Ecologic pour les appareils électroniques. Il suffit alors de rentrer son adresse pour qu'une carte s'affiche avec les magasins appliquant le bonus aux alentours. Le site dispose également d'un annuaire par catégorie de produits avec l'électroménager, les meubles, l'informatique, les vêtements, etc. Bref, plus besoin de chercher par quel éco-organisme passer, la plateforme s'occupe de tout !

On ne peut que saluer cette initiative qui vient remettre un peu de clarté dans un processus complexe, même s'il y a encore quelques points à améliorer. En effet, outre le fait qu'il s'agisse plutôt d'un annuaire que d'une plateforme à part entière, JeRepare souffre encore de petits ratés, notamment au niveau de son moteur de recherche. Par exemple, la recherche "smartphone" fait chou blanc et ne redirige nullement vers la catégorie téléphone mobile. Même chose pour "machine à laver", il faut taper "lave-linge", sinon le site ne comprend pas, et la recherche échoue. Un défaut qui pourrait facilement faire croire aux utilisateurs que le produit n'est pas soumis au bonus réparation.

En trois ans, cette aide financière a soutenu près de 1,9 million de réparations. Un bilan encourageant mais insuffisant. En effet, Ecosystem, l'un des organismes chargés de gérer le fonds qui finance le Bonus Réparation, révèle que, si "91 % des Français ont une bonne image de la réparation, 27 % seulement déclarent y recourir spontanément". De même, seulement 53 % des Français affirment en avoir déjà entendu parler. Des conclusions mitigées qui sont également partagées par l'UFC-Que Choisir, qui pointait en août dernier un système trop complexe, des prix du secteur non régulés et des fraudes (voir notre article). Espérons que JeRepare lui permette enfin de se démocratiser auprès du grand public !